Předvádíte se na síti? Mobily budou předstírat, že jste hvězda

Lepší displej, výkonnější procesor, dvojitý fotoaparát nebo odolnější kryt. To asi napadne každého, kdyby dostal otázku, jak ještě vylepšit smartphone. Jenže to dnes (až na výjimky v podobě zahnutých displejů) zvládne v podstatě kdejaká čínská značka. A tak se vývojáři snaží vymyslet něco extra.

Na veletrhu IFA v Berlíně byl jeden trend jasně patrný. Vše se točí okolo foťáků a především okolo focení a natáčení videí na sociální sítě. Prostě selfíčka, videíčka, animáčky a podobné věci letí a vytvářejí je jak profesionálové a „profesionálové“, tak i lid obyčejný. První na tom chtějí vydělat, druhým se to jen prostě líbí a baví je to.

Současné smartphony mají tolik výkonu, že zvládnou věci, které ještě před pár lety byly realizovatelné jen za pomoci drahé techniky v řádu desítek či spíš stovek tisíc korun. Teď to zvládnou přístroje za 10 až 20 tisíc a hlavně se výsledek dostaví téměř okamžitě, žádné složité dodělávání doma na počítači. Lajky, srdíčka a followeři se budou jenom hrnout.

Asi největší peckou v tomto směru je technologie 3D Creator ve smartphonu Sony XZ1 respektive XZ1 Compact. To si vezmete mobil a kamaráda (ten je nezbytně nutný). Dáte mu mobil do ruky, spustíte aplikaci a kamarád pomalu obkrouží se zapnutým fotoaparátem vaši hlavu. Telefon vytvoří 3D model hlavy, respektive obličeje. K čemu je to dobré? To se uvidí, Sony ukázalo, že se pak s 3D modelem dají vytvářet různé animované postavičky a následně videa a podobně.

Skenovat lze nejenom hlavu, ale i třeba jídlo - z čehož budou jistě nadšení foodblogeři, kteří se už mohou těšit na 3D modely dršťkovky nebo jahodových knedlíků. Ale skenovat a převádět do 3D lze v podstatě jakékoliv předměty. Takže funkce potěší vlastně kohokoliv, komu už 2D nestačí.

To Motorola se zaměřila především na romantické duše. Určitě ty fotky znáte: na černobílém snímku je jenom jedna barva. Třeba červené tričko a červené ponožky. Nebo žluté paraplíčko. Takové fotky nejsou nic unikátního, zatím to ale vyžadovalo více či méně práce v nějakém fotoeditoru. To nová Motorola X4 takový obrázek zvládne okamžitě. Dokonce si vše můžete kontrolovat v živém náhledu. Pak stačí kliknout na požadovanou barvu a je to. Respektive ještě se může nastavit úroveň. Funguje to dobře, za běžných světelných podmínek v podstatě stoprocentně.

LG V30 je luxusní špičkový smartphone. Dvojitý fotoaparát nabídne zoom, při nahrávání videa lze využít kreativní režimy, které z vás okamžitě udělají Tarantina nebo Menzela. Nás ale zaujala snadná možnost vytváření zpomalených videí. V tomto směru exceluje Sony (umí to i výše uvedené novinky), jenže tam je to na ovládání poněkud složité, ač extrémní zpomalení bere dech.

LG to řeší snadněji. Prostě si nahrajete krátké video a následně si v editoru vyberete úsek, který chcete zpomalit. Na výběr je víc rychlostí, maximem je 8x pomalejší přehrání. Video se pak uloží už ve finální podobě a šup s ním na síť. Výsledek je velmi zajímavý, kdo to s kamerou trochu umí, může vytvořit opravdu povedená videa. Ale i úplný amatér může udělat video, které se na sociálních sítích bude líbit.

Jako poslední jsme si nechali inovaci Nokie. Ta u nového top modelu 8 vymyslela bothie. To je parafráze selfie a je to prostě obraz rozdělený na dvě části. V jedné je obraz z předního foťáku, v druhé ze zadního. Zde si moc neumíme představit využití v běžném životě, ale v galaxii sociálních sítí to opět může být úspěšná inovace. Vlastně si pořídíte selfie a třeba portrét kamarádů zároveň.

Ne, nejsou to životně důležité funkce a ano, většina zákazníků by se bez nich obešla. Nás ohromuje především to, co dnes telefon dokáže, aktuální hardware je opravdu velmi výkonný. Vše výše uvedené už jde udělat dávno, ale nikdy tak snadno, rychle a vlastně i levně, jako nyní s mobilem.

Uvidíme, která z popsaných funkcí prorazí: důkazem bude to, že příští rok ji najdeme v desítkách smartphonů různých výrobců. Rozhodovat se bude na sociálních sítích, pro ně jsou tyto nové funkce jako dělané.