Tato Nokia se do výroby nedostala. Ve své době to mohl být hit

Skoro celé poslední desetiletí bylo pro Nokii plné přešlapů a špatných rozhodnutí. Poté, co se nepovedlo zareagovat na moderní dotykové smartphony, Nokia zavrhla dosavadní systém Symbian a přeorientovala se na mobilní Windows od Microsoftu.

Se systémem od Microsoftu Nokia nikdy díru do světa neudělala, a to ani poté, co celou mobilní divizi Nokie převzal sám americký softwarový gigant. Jenže smartphonům tradiční značky se mohlo dařit o něco lépe, jak ukazují informace o různých nerealizovaných prototypech.

Jeden takový prototyp byl odhalený teprve nedávno a ukázalo se, že to, co výrobci řeší dnes, měla Nokia vymyšlené už před lety. Pokud by se dočkal realizace, byl by prvním, který by měl displej přes celé čelo telefonu (více zde).

Další odhalený prototyp chytrého telefonu Lumia ukazuje, že ještě samotná Nokia chystala v roce 2012 smartphone, který by mohl konkurovat tehdy velmi populárním smartphonům BlackBerry. Prototyp RX-100 měl stejně umístěnou qwerty klávesnici pod displejem.

Klávesnice prototypu odhaleného na čínských sociálních sítích měla 39 kláves bez řádku s číselnými tlačítky. Klávesnici doplňoval dotykový AMOLED displej neznámých rozměrů i rozlišení. Prototyp používal tehdy připravovaný systém Windows Phone 8 a měl mít 2 GB operační paměti.

Nokia RX-100 se realizace nedočkala, a to přesto, že dříve měla Nokia ve své nabídce řadu smartphonů s mechanickými klávesnicemi. Těžko odhadovat, jak by prototyp nokie zabodoval na trhu, ale v té době byly ještě mechanické klávesnice velmi populární.

V současné době je smartphonů s mechanickými qwerty klávesnicemi jako šafránu. Prakticky jediným novým modelem je BlackBerry KeyONE s operačním systémem Android. Ostatní výrobci už nabízejí smartphony pouze s dotykovými displeji.

Značku Nokia má nyní pronajatou pro výrobu mobilních telefonů společnost HMD Global. Ta připravila zatím tři smartphony, které zaujmou především tím, že mají prakticky čistý systém Android a s tím spojenou snadnou aktualizaci. Největší ohlas tak zaznamenal reinkarnovaný obyčejný mobil 3310 (více zde).