Nokia osmičkou letos nekončí. Chystá ještě lepší smartphone

Společnost HMD Global, které patří exkluzivní práva na užívání jména mobilní legendy, minulý týden konečně ukázala smartphone, jenž dokáže potrápit tu nejlepší konkurenci. Nokia 8 se podle prvních ohlasů skutečně povedla a její cenovka navíc bude daleko od hranice 20 tisíc, kterou konkurence většinou překračuje.

Tímto modelem ovšem výrobce pro letošní rok nekončí, a skutečným vrcholem této sezony by měl být smartphone s ještě větším displejem, než má osmička.

Nokia je zpátky Model 8 míří mezi špičku a je levnější, než většina konkurence

Její panel má v úhlopříčce 5,3 palce, což při QHD rozlišení (1 440 × 2 560 pixelů) znamená vysokou jemnost zobrazení. Chystaný model, kterým by mohla být Nokia 9, má dostat displej úhlopříčky 5,5 až 5,7 palce.

Otázkou je, zda zůstane QHD rozlišení, nebo výrobce po vzoru Samsungu nebo LG zvolí širokoúhlejší displej s poměrem stran bližším k 2:1. Tomu by odpovídal přiložený výkres domnělé Nokie 9.

Přístroj by měl opět využívat čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 835, která patří mezi nejvýkonnější svého druhu. Operační paměť o velikosti 6, nebo 8 GB má doplnit 128GB úložiště, na kterém bude nainstalován Android, možná již nejnovější verze Oreo.

Výhodou chytrých nokií je systém v čisté podobě a tím i rychleji dostupné aktualizace oproti výrobcům, kteří Android navléknou do vlastního uživatelského rozhraní.

Osmička disponuje částečnou odolností vůči prachu a vodě, ovšem jen stupně IP54, zatímco konstrukce devítky má vyhovovat vyššímu standardu IP68. Telefonu tak neublíží ani půlhodinová koupel v hloubce 1,5 metru.

Použity mají být fotoaparáty z modelu 8, očekávat lze i OZO Audio k nahrávání prostorového zvuku u videí. Novým výbavovým prvkem by mohl být skener oční duhovky, který by mohl zcela nahradit snímač otisků prstů. Pokud jsou spekulace serveru 4Pda pravdivé, pak by se v následujících týdnech měly objevit další informace o příští špičkové nokii.