Nenápadná Nokia 8 je nejlevnější topmodel, který zatopí konkurenci

Nokia 8 je velmi pozoruhodný smartphone. Je to první „flagship“ novodobé Nokie poté, co smartphony této značky začala vyrábět firma HMD Global. Ve výbavě nic důležitého nechybí, Nokia 8 má špičkový Snapdragon 835, 4 GB RAM, úhledné celokovové tělo, displej s QHD rozlišením nebo třeba duální fotoaparát, který se chlubí optikou Zeiss.

Na první pohled přitom působí Nokia 8 docela nenápadně. Design zapadá do nového jazyka značky a Nokia 8 se nijak dramaticky neodlišuje od levnějších modelů. Dokonce i úhlopříčka displeje 5,3 palce nenabádá k tomu, že by tohle měl být kdovíjak špičkový model. Ale nenechte se mýlit – zpracování je perfektní a telefonu to opravdu sluší, jen prostě sám sebe nedává na odiv.

Tohle není prvoplánová kráska, je to elegantní smartphone, který řada konzervativních uživatelů jistě ocení. V záplavě lesklých topmodelů často s bezrámečkovými nebo zakřivenými displeji je vlastně Nokia 8 svou nenucenou elegancí jakýmsi nečekaným zjevením. Telefon je i příjemně kompaktní, takže kdo nemusí velké „plácačky“, opět bude po Nokii možná pošilhávat.

Dalším lákadlem telefonu bude čistý Android – byť je přístroj momentálně představován s verzí 7.1.7 Nougat, můžeme asi relativně brzy očekávat aktualizaci na nejnovější 8.0 Oreo. Čistý systém je příjemný jednak z hlediska rychlosti systému - reakce byly opravdu rychlé, ale to se u tak výkonného telefonu dá čekat. Příjemné také bylo, jak je u telefonu bez nainstalovaných aplikací menu hezky uklizené, nejsou tu opravdu žádné zbytečnosti.

Celkově působí Nokia 8 příjemně uhlazeným a klidným dojmem. Přitom výkonu má až až a opravdu se může postavit těm nejnablýskanějším soupeřům z nejvyšších pater. Vůči konkurenci se chce Nokia 8 vymezit především fotoaparátem a různými kouzly. Specialitou telefonu jsou „obojíčka“ (anglicky bothies), což v praxi znamená, že přístroj pořídí zároveň snímek hlavním a čelním foťákem. I proto mají všechny tři čočky rozlišení 13 megapixelů a shodnou světelnost 2.0. Na sociálních sítích může být s takovými snímky docela zábava.

Samotný hlavní foťák se bude chtít měřit s těmi nejlepšími. S Nokií 8 jsme pořídili několik zkušebních snímků a kvalita vypadá opravdu nadějně, v porovnání se špičkovým HTC U11, které patří k nejlepším fotomobilům na trhu, jen snímky přecházely trochu zbytečně do teplých barevných tónů. Ale třeba z hlediska úrovně detailů nebo schopnosti vypořádat se s kontrasty a protisvětlem se může Nokia 8 se HTC směle měřit.

Duální foťák umožňuje pořizovat barevné a černobílé snímky, jeho uživatelské prostředí se snaží být hodně jednoduché. Jednoduchost se projevila i v možnosti výběru různých režimů, Nokia nechce uživatele zahltit, přitom vše důležité je tu hezky po ruce. Jen u manuálního režimu focení nám bohužel chybí možnost nastavovat ručně čas expozice, je tu jen klasická kompenzace expozice.

Celkově na nás působí Nokia 8 jako velmi příjemný smartphone. Jenže čeští zákazníci si na něj ještě počkají. Zatímco se novinka začne zhruba za týden prodávat v Polsku, v Česku se objeví neznámo kdy. Určitě to nebude v současné první vlně. HMD má telefonů nedostatek a nestíhá vyrábět, takže budeme doufat, že zpoždění nebude příliš velké. Ale i když budeme optimističtí, tak dříve než se začátkem října nepočítáme, kdo ví, jestli se uvedení neposune až do listopadu.

Cena telefonu by měla být docela příznivá. Mluví se o 550 – 600 eurech s daní, což dává naději, že by se česká cena mohla vejít pod 15 000 korun. A to je za takto vybavený chytrý telefon velmi lákavá částka. Nokia 8 tak totiž bude nejlevnějším smartphonem s procesorem Snapdragon 835.