Novodobé Nokie včetně 3310 mají české ceny, budou docela výhodné

Prodej nových smartphonů Nokia začne podle aktuálního tiskového prohlášení českého zastoupení značky „již brzy“. Co si pod tímto neurčitým časovým údajem můžeme představit, prozradil operátor O2, který bude mít z českých mobilních operátorů na nové telefony exkluzivitu. Předobjednávky na všechny čtyři nové Nokie (tři smartphony a 3310) začne přijímat zhruba v polovině května a k zakoupení mají být telefony od června.

Prodávat by se tedy měly začít hned všechny tři modely od Nokie, tedy typy 6, 5 a 3. Nejlevnější bude model 3, který s výbavou v podobě pětipalcového HD displeje, 2 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a procesorem od Mediateku spadá do kategorie spíše těch základních smartphonů. Novinka bude ve své třídě ze šedi průměru vybočovat čistým Androidem s garancemi rychlých aktualizací na novou verzi. I díky čistému systému by měl navzdory obyčejnému hardwaru být chod telefonu plynulý. Nokia si za novinku oficiálně řekne o 3 999 korun. Za dané peníze lze sice sehnat i trochu vybavenější smartphony (se silnějším procesorem, větší RAM i vnitřní pamětí a podobně), ale žádný z nich není od známé značky, nemá tak povedené zpracování nebo záruku aktualizací systému.

Lépe vybavená Nokia 5 s 5,2palcovým HD displejem, Snapdragonem 430, 2 GB RAM a lepším třináctimegapixelovým fotoaparátem pak má stát 5 499 korun. A dosud nejlépe vybavený model Nokie od jejího nového vstupu na trh, typ 6, bude stát 6 799 korun. Za tuto cenu dostane uživatel 5,5palcový Full HD displej, šestnáctimegapixelový fotoaparát, 32 GB vnitřní paměti, 3 GB RAM, Snapdragon 430 a precizní kovové zpracování. Výbava ve všech ohledech hodně připomíná třeba Honor 6X, který se navíc chlubí duálním fotoaparátem a trochu větší baterií, stojí přitom oficiálně 6 999 korun.

Z tohoto srovnání je vidět, že Nokia nechce úplně útočit cenou, na druhou stranu má cenovou hladinu nastavenou o něco níže než asi hlavní konkurenti na českém trhu, tedy Huawei a Samsung. To už jsou prémiové značky, které si za své modely žádají větší částky.

Smartphony Nokia se začnou nejprve prodávat u čtyř vybraných partnerů: kromě zmíněného operátora O2 to bude v síti Datart a v internetových obchodech CZC.cz a Mall.cz. O2 navíc zatím jako jediné potvrzuje, že do nabídky zařadí i očekávanou novodobou Nokii 3310. U operátora bude tento „anti-smartphone“ stát 1 595 korun, což je cena v podstatě odpovídající očekávání. Zájem zákazníků čekají v O2 velký. Původních 3310 totiž operátor v síti registruje stále nečekaně mnoho: patnáct tisíc kusů.