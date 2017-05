Do obchodů se vrací 15 let staré mobily. Může za to návrat legendy

Nokia 3310 zůstává coby nezničitelný mobilní telefon s dlouhou výdrží baterie zapsána hluboko v srdcích mnoha uživatelů. A není divu, že jsou i tací, kteří ji kvůli těmto vlastnostem využívají dodnes. Nokia se rozhodla na legendě v podstatě postavit comeback a její manažeři možná ani netušili, co tím spustí.

To, že se novodobé 3310 s chutí ujmou třeba čínští padělatelé, se dalo vcelku očekávat. Jednoduchý telefon není těžké zkopírovat a Číňané jsou v tom odborníci, takže při nákupech na internetu je potřeba si na to dávat pořádně pozor. Ale že bude nová 3310 znamenat v podstatě znovuzrození i pro samotný sedmnáct let starý model, to tušil málokdo. Jenže je tomu tak.

Na stránkách internetových obchodů, aukčních a inzertních portálů se to totiž nabídkami na původní 3310 hemží opravdu intenzivně. Telefon, který ještě doslova před pár týdny ocenili jen sběratelé, najednou chce mnohem více lidí. Ať už z nostalgických důvodů, nebo prostě proto, že se rozhodli, že ji budou používat, když usoudili, že novodobá 3310 jim oproti té původní nic moc navíc nepřináší.

Prodejci tak najednou téměř zázračně „vylovili“ zásoby 3310 a nabízí je opravdu rádi. O zákazníky nejspíš nouze není. Zájemci o původní 3310 by si ale měli dát pozor, co a za kolik peněz kupují. Novodobá barevná 3310 přijde zanedlouho na trh za cenu 1 599 korun. Ta stará, byť je to mobilní legenda, pak určitě nemá větší cenu: leda by opravdu šlo o zbrusu nový kousek v zapečetěné krabici, kterého se ještě nikdo nedotkl. Za takový telefon by možná někteří sběratelé byli ochotni připlatit.

Ovšem to neznamená, že nelze narazit na inzeráty, ve kterých někdo nabízí omlácenou 3310 s baterií na konci životnosti i za vyšší částku, než kolik stojí novodobý model. Takovým nabídkám se obloukem vyhněte. Solidní prodejci nabízí použité 3310 v originálním stavu řádově za stokoruny. Dražší jsou jen hezké telefony v původním stavu a v původním balení. Koupě takového modelu ale vyžaduje zkušené oko, protože rozeznat telefon v původním stavu a renovovaný kousek není snadné. Běžní uživatelé to ale nejspíš řešit nebudou, to je záležitost sběratelů.

Právě repasované kusy Nokie 3310 se pak čím dál častěji objevují i v nabídkách běžných internetových obchodů. Jsou to telefony, které byly rozebrány, vyčištěny, většinou vybaveny novými kryty a baterií a jsou prodávány v novém balení. Přístroje tedy nejsou v originálním stavu, kryty použité k repasi většinou pochází od čínských výrobců. Ale běžným uživatelům, kteří nehledají sběratelský kousek, tohle vadit nemusí, na funkci 3310 to v podstatě nemá vliv. Takové kousky najdeme na zahraničních portálech za cenu zhruba 25 eur a podobná je i cena v některých českých e-shopech: zhruba 700 korun.

Výhodou oproti koupi z druhé ruky je běžná záruka. Ale pozor, repasované telefony například nemusí mít češtinu. Renovovanou legendu ovšem pořídíte za méně než polovinu toho, co stojí novodobý model, který současnou vlnu zájmu zažehl.