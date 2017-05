Omrkli jsme falešnou Nokii 3310. Málem v Česku předběhla tu pravou

Nová Nokia 3310 se právě začíná prodávat na českém trhu. A i v zahraničí je to žhavá novinka, firma HMD Global, která vlastní licenci na značku Nokia, možná trochu podcenila zájem, a nestíhá tak plně uspokojit počáteční poptávku. Časem se situace určitě uklidní, ale z možného nedostatku 3310 chtějí těžit i různí jiní výrobci.

V Číně se proto rychle objevily kopie novodobé interpretace klasického mobilu. A k našemu překvapení netrvalo dlouho a možná se této kopie dočkají i čeští zákazníci. Jeden z českých distributorů, který čas od času doveze zajímavé přístroje z čínských dílen nebo nabízí telefony pod vlastní značkou, totiž zvažuje, že by kopii 3310 do Česka dovezl. Přístroj jsme si mohli krátce prohlédnout.

Telefon má design velmi podobný novému originálu, ale na těle chybí samozřejmě logo Nokia. Na první pohled se laik může nechat ošálit, tvary jsou opravdu věrohodné. Ale pravá 3310 působí v ruce mnohem bytelnějším a kvalitnějším dojmem, zatímco kopie je lehoučká a je to možná až příliš obyčejný plasťáček. Ani slícování dílů není zcela ideální, je vidět, že tady se na rozdíl od originálu hrálo na cenu.

Po rozsvícení displeje je pak téměř každému, kdo měl v ruce nějakou novější obyčejnou nokii, jasno, že toto nokia není. Displej není špatný, ale 3310 má určitě lepší, menu je tu hodně strohé. V nabídce pak chybí na prominentním místě umístěná hra had, celá grafika se liší, takže lze kopii od originálu poměrně snadno poznat.

Otázkou je, na jaké zákazníky by mohl takový telefon cílit. Nová Noka 3310 oficiálně stojí 1 599 korun, což je o trochu více, než jiné obyčejné nokie, ale pořád to není mnoho peněz. Kopie určitě bude levnější, ale otázkou je o kolik. Na poloviční hodnotu se asi prodejce nedostane a za cenu kolem 1 200 korun už by se kopie dostávala do nebezpečné blízkosti originálu.

Otázkou samozřejmě je, zda se vůbec takový telefon na český trh dostane a zda to nevyvolá nějaké soudní spory. Vzhledem k tomu, že přístroj postrádá logo Nokia, nejspíš to nebude sousto pro celníky, protože o padělek v pravém slova smyslu nejde. A případný spor ohledně shodného designu by nejspíš musely řešit soudy.