Nissan umrtvil mobily v autě. Udělal na ně klec

Řidič modelu Nissan Juke si s mobilem už nebude muset dělat starosti. Nikdo se mu nedovolá, nepřijde mu SMS ani zpráva přes mobilní internet. Soustředí se tak jen na řízení. Pokud tedy vloží telefon do speciálně upravené schránky pod loketní opěrkou.

Britská pobočka Nissanu, kde se model Juke vyrábí pro celou Evropu, vymyslela, že když schránku upraví jako faradayovu klec, tak mobil do ní vložený nebude přijímat žádný signál: mobilní, wi-fi, bluetooth. Řidič tak nebude vyrušován a nebude mít nutkání cokoliv na mobilu za jízdy řešit.

Musí ale mobil dát do této schránky, odstíněná je jen ona. Řešení je to poněkud krkolomné a navíc je odstíněná schránka zatím jen prototypem a je otázkou, jestli se dostane do výroby a jestli si za ni někdo připlatí.

V každém případě se s nápadem dostal Nissan do všech britských médií. Důvod je prostý, od března se na britských ostrovech zvýšila pokuta za používání mobilu řidičem za jízdy. Přistižený řidič aktuálně zaplatí 200 liber (asi 6 500 korun) a dostane šest trestných bodů.

Podle průzkumů používá v Británii mobil za volantem stále více řidičů, aktuálně přibližně třetina. V roce 2015 zahynulo v důsledku používání mobilů při řízení na britských silnicích 22 lidí.