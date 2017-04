Netřeba se bát. Virtuální home tlačítko na Galaxy S8 displej nevypálí

Samsung Galaxy S8 vzhledem ke konstrukci už nemá mechanické ústřední home tlačítko. To je nyní součástí displeje. Podle některých to může vést k vypálení displeje. Samsung na to však myslel.