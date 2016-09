iPhonům se nedaří jako dříve, ale Samsung na ně ani tak nestačí

Strategy Analytics uvádí, ze se ve druhém čtvrtletí celosvětově prodalo 14,2 milionu iPhonů 6s. Loňskému smartphonu od Applu tak patřil čtyřprocentní podíl mezi všemi prodanými chytrými telefony.

Druhým nejprodávanějším smartphonem ve druhém čtvrtletí byl iPhone 6. To je slušný výkon, když si uvědomíme, že jde o dva roky starý model. Podle Strategy Analytics se jich ve druhém kvartálu prodalo 8,5 milionu. V loňském roce se přitom iPhonů 6 ve druhém čtvrtletí prodalo 26,3 milionu kusů.

Až třetí skončil Samsung Galaxy S7 edge. Ten na iPhone 6 příliš neztrácel, prodalo se ho 8,3 milionu kusů.

Samsung Galaxy S7 si jako novinka za první letošní čtvrtletí připsal 13,3 milionu prodaných kusů. Stal se tak vůbec nejprodávanějším smartphonem se systémem Android (více zde).

Strategy Analytics neuvádí prodeje modelu Galaxy S7. Ten je shodný s modelem S7 edge, nemá však zaoblený displej. Součet prodejů obou verzí se zaobleným a plochým displejem by posunul vrcholný Samsung v žebříčku jistě výše. Na druhou stranu by oběma zmiňovaným iPhonům pomohlo přičtení prodejů jinak téměř totožné zvětšené verze Plus.

Analytická společnost uvádí, že se ve druhém čtvrtletí prodalo celkem 341,5 milionu chytrých telefonů. V loňskem roce to bylo 338 milionů smartphonů, ale dochází ke zpomalování růstu prodejů, dříve byl narůst větší.

Důvody nižšího nárůstu prodejů jsou celosvětová ekonomická situace, nasycenost trhu a v neposlední radě i absence nových vlastností, které zákazníky nenutí své smartphone měnit za novější modely.