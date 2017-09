Dokáže se potopit a odfiltrovat všechny barvy, až na jednu jedinou

Moto X je klasická řada novodobých smartphonů Motorola. Nejsou to top modely, patří do střední či vyšší střední třídy a především novinka X4 by měla být univerzálním smartphonem, který vyhoví širokému publiku.

Lenovo mělo v Berlíně prezentaci daleko na periferii a pojalo ji překvapivě svižně. U mobilů se dostalo prakticky jen na X4, jen krátkou připomínku věnoval výrobce již představeným modelům Z2 a Z2 Force. Tyto přístroje Lenovo představilo už před časem v USA, v Berlíně jen potvrdilo jejich dostupnost na evropských trzích.

Ale zpět k X4. Je to univerzál, který v žádném z parametrů neohromí, což ovšem není negativum, ale spíš výhoda. Rozměrově je tak akorát (148 x 73 x 8 mm), displej má slušné FHD rozlišení, hardware bude většině uživatelů bohatě stačit (Snapdragon 630, 3 nebo 4 GB RAM) a vzhled také nikoho neurazí.

Ano, za zhruba 10 tisíc korun, což je předpokládaná cena novinky, lze koupit přístroje s lepší technikou, jako jsou třeba některé Honory. Jenže Motorola má několik žolíků, které konkurence většinou nepřebije. Tak především, telefon je voděodolný, přímo na premiéře si jej každý mohl ponořit do nádrže s vodou. To X4 neublíží. Pak tu jsou přední a zadní krycí skla, obě Gorilla Glass 3, takže i nějaký ten pád by mohl telefon přežít.

Výbava je primárně zaměřená na audio/video, což ale dnes není nic výjimečného. V prvním případě dokáže X4 přehrávat hudbu až do čtyř bezdrátových reproduktorů zároveň, nebo do stejného počtu sluchátek. Což není obvyklé. Výhodou je i přítomnost klasického jacku na sluchátka.

V případě obrazových záznamů má telefon tři fotoaparáty: zadní je dvojitý: 12Mpix snímač má standardní clonu, širokoúhlý má pak rozlišení 8 Mpix. Světelnost f/2.0 a f/2.2 není zázračná, ale to tak nějak zapadá do průměrnosti a univerzálnosti přístroje. Ve své cenové třídě zatím nebude mít Motorola mnoho konkurentů s dvojitým fotoaparátem.

Paradoxně největší rozlišení nabídne přední kamerka. Ta má snímač s rozlišením 16 Mpix a umí i širokoúhlé záběry pro skupinová selfíčka.

Foťáky X4 umí různá obrazová kouzla, třeba přidat postavám různé doplňky. Vše je vidět hned v živém náhledu. Jedna funkce nás ale zaujala nejvíc. Určitě ty fotky znáte, černobílé, kde zůstane jen jedna barva. Třeba modrá obloha nebo červené tričko či žlutá sukně.

Motorola v tomto směru nevymýšlela nic nového, takové fotky zvládnou některé aplikace a zručnější fotograf je vytvoří na počítači v některém editoru. U X4 je to ale velmi snadné. Stačí spustit režim, namířit a vybrat barvu, která má na černobílém snímku zůstat. Vše je vidět v živém náhledu, dá se nastavit intenzita barvy a třeba drobným posunutím záběru lze vše doladit.

Funguje to dobře, na prezentaci sice rušila barevná světla, takže třeba s červenou to bylo složitější, ale v běžném prostředí to půjde na první dobrou. Věříme, že tato funkce bude hit.

Motorola X4 má baterii s kapacitou 3 000 mAh, má rychlonabíjení a všechny další obvyklé funkce. Prodávat se začne v Evropě od září (což by mělo platit i pro Česko), cena bude začínat v přepočtu okolo sumy 10 tisíc korun. V prodeji bude víc verzí, lišících se velikostí operační paměti a asi i uživatelského úložiště a samozřejmě i ceny. Ale není jisté, že na všech trzích si zákazníci budou moci svou variantu vybrat, spíš se někde bude prodávat jedna verze a jinde zase jiná.