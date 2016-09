Toto je poslední Nokia od Microsoftu. Vydrží na příjmu 24 dnů

Značka Nokia prožila turbulentní časy. Už to vypadalo, že Microsoft dal od dříve světové značky ruce pryč, ale opak je pravdou. Microsoft právě představil nový model 216. Ten už by měl být ale opravdu poslední.

Microsoft totiž prodal výrobu obyčejných telefonů konsorciu FIH vlastněném tchajwanským Foxconnem. Samotnou značku má vlastnit finská společnost HMD, která byla založena bývalými zaměstnanci původní Nokie.

Celá transakce prozatím prochází regulačními a dalšími řízeními, vše by mělo být hotovo do konce letošního roku. V září uvedená Nokia 216 by tak měla být opravdu tím posledním, za čím je ještě podepsán Microsoft.

Samotná Nokia 216 je povedený obyčejný mobil postavený na platformě Series 30+. Displej s úhlopříčkou 2,4 palce má rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a fotoaparát (i ten přední) má VGA rozlišení.

Telefon podporuje paměťové karty a má i FM rádio. Nechybí Bluetooth 3.0. Velkým plusem je baterie s (na obyčejný mobil) obří kapacitou 1 020 mAh. Díky ní by měla novinka vydržet na příjmu až 24 dní.

Nokia 216 bude v prodeji ve světle modré, černé a stříbrné barvě. Cena obyčejného mobilu s hmotností 60,8 gramu není prozatím známá. Existovat bude i verze pro dvě SIM karty.