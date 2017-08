Operátorská anarchie končí. Délka výpovědní doby nesmí přesáhnout 30 dní

Nová pravidla se vztahují na všechny smlouvy s poskytovateli služeb elektronických komunikací, tedy nejen nové, ale i dříve uzavřené. Český telekomunikační úřad ovšem upozorňuje, že do výpovědní lhůty se nepočítá den podání výpovědi. Lhůta tedy běží až od následujícího dne.

Novela zákona o elektronických komunikacích upravuje také prodlužování smluv sjednaných na dobu určitou. Zatímco doposud musel zákazník, který neměl zájem o automatické prodloužení smlouvy na další období, sám a v přesně určeném období vyslovit nesouhlas s autoprolongací, tak nově bude moci operátor úvazek prodloužit pouze v případě, že mu k tomu zákazník udělí prokazatelný souhlas. V opačném případě pak smlouva po vypršení závazku přejde na smlouvu na dobu neurčitou, což znamená zvýšení měsíčního paušálu.

Mění se také pravidla týkající se povinností operátora při jednostranné změně smlouvy. „Nyní (od 2. září - pozn. redakce) tuto povinnost má operátor vždy, zatímco dříve jen tehdy, pokud sám vyhodnotil, že jde o změnu podstatných náležitostí a v neprospěch zákazníka. Dříve platilo i nyní platí, že právo ukončit smlouvu máte v případě jakékoliv změny smlouvy,“ upřesnil redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí ČTÚ Martin Drtina změnu, která vejde v platnost o první zářijové sobotě. Nesplnění takové povinnosti je přestupkem, za který lze udělit nově pokutu až do výše 5 % čistého obratu přestupce, kterého dosáhl za poslední ukončené účetní období.

Nová pravidla se aplikují od 2. září, a to na všechny dosavadní i nové smluvní vztahy bez ohledu na to, kdy operátoři upraví smluvní podmínky. Povinnost totiž podle Českého telekomunikační úřadu plyne přímo ze zákona. Na uvedení podmínek do souladu se zákonem mají operátoři šestiměsíční lhůtu.

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák považuje novelu za přínosnou: „Novela po třech letech napravuje protispotřebitelská ustanovení, která významným způsobem omezila konkurenci na telekomunikačním trhu.“

Operátoři novelu berou na zřetel. „Budeme postupovat v souladu se zákonem,“ informovala redakci tisková mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.