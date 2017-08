Tento smartphone nás nadchl. Umí vše a vypadá výborně

Model V30 je totiž špičkový smartphone, kterému může konkurovat snad jen nový Samsung Galaxy Note 8. Ten má sice navíc dotykové pero S Pen, které ovšem každý nevyužije. LG je více „obyčejným“ smartphonem, který by měl vyhovovat mnohem širšímu spektru uživatelů.

LG si pro premiéru vybralo veletrh IFA v Berlíně, kde jsme si mohli novinku ihned osahat a vyzkoušet. Naše první dojmy jsou veskrze pozitivní, V30 je špičkový přístroj, má povedený design a několik funkcí, které by měly zákazníky oslovit.

Obří displej přes celé čelo

Třicítka není žádný drobeček. Má šestipalcový displej typu OLED s velmi vysokým rozlišením QHD+ (1 440 x 2 880 obrazových bodů). Jak je novým trendem, tak displej zakrývá téměř celé čelo telefonu. Oproti Samsungu však není zahnutý do boků, LG má stále patrné boční rámečky. Horní a spodní rámeček je o něco menší než u Samsungů.

Poměr stran takzvaného Full Vision displeje je 18:9. Ten má velmi vysokou jemnost 538 obrazových bodů na palec. Samsungy S8+ a Note 8 mají větší displej, ale jsou také větší, což nemusí být každému po chuti. LG představuje rozumný kompromis a do ruky padne velmi dobře. Na druhou stranu malý přístroj to také není, viz podrobnosti níže v textu.

Displej tentokrát podporuje funkci Always On, která nahrazuje u LG dříve používaný druhý displej. Výhodou je, že i na zhasnutém displeji můžeme pomocí zkratek ovládat některé funkce. Pro snadnou obsluhu má novinka ještě poloprůhlednou plovoucí lištu, pomocí které lze rychle ovládat při běžném používání až pět nejpoužívanějších funkcí.

Menší než konkurence

Jak už jsme uvedli, přes šestipalcový displej jsou rozměry telefonu přívětivé: 151,7 x 75,4 x 7,3 milimetru. Konkurenti od Samsungu jsou o dost větší: Note 8 má rozměry 162,5 x 74,8 x 8,6 milimetru a Galaxy S8+ s rozměry 159,5 x 73,4 x 8,1 milimetru. Nové LG je tak přibližně stejně velké jako základní Samsung S8, jenže ten má menší displej s 5,8palcovou úhlopříčkou a rozměry 148,9 x 68,1 x 8 milimetru.

Pro zajímavost, baterie má přitom shodnou kapacitu jako Note 8, tedy 3 300 mAh. Nechybí bezdrátové nabíjení a rychlonabíjení.

Design je povedený. Na první pohled to možná tak nevypadá, ale LG V30 exceluje v detailu a především na živo v ruce. Zadní kryt sice láká otisky, ale ne tak výrazně jako někteří konkurenti.

Odolná konstrukce

Konstrukce je tvořena skleněnými panely Gorilla Glass 5 vpředu i vzadu. Přesto jihokorejská novinka splňuje stupeň krytí IP68 a navíc i armádní standard MIL-STD 810G. Nějaký ten pád by tedy neměl být problém. Výrobce udává, že telefon vydrží ve vodě v 1,5metrové hloubce bez poškození 30 minut.

Král fotografování

Nové LG exceluje (alespoň papírově) ve fotografování. Má dvojitý fotoaparát, který se skládá z 16megapixelového fotoaparátu a širokoúhlého 13megapixelového. Snímač s vyšším rozlišením disponuje jako první ve smartphonu rekordní světelností f/1.6, širokoúhlý má pak stále skvělou světelnost f/1.9.

Jihokorejská novinka má takzvané Crystal Clear čočky a nechybí optická ani elektronická stabilizace obrazu. Hybridní ostření spojuje ostření pomocí laseru a ostření pomocí fázového posuvu. Nechybí propracovaný manuální mód. Pomocí funkce Graphy lze stáhnout profesionální fotografii a její parametry použít pro vlastní fotografování.

Při krátkém zkoušení musíme potvrdit, že foťák je minimálně velmi rychlý. A to co se startu týče, tak především při ostření. Základní režim si snadno poradí i s nevhodnými světelnými podmínkami berlínského výstaviště, širokoúhlý čip více využívá softwarového doladění, ale výsledek je taktéž velmi dobrý.

Nový smartphone má excelovat v pořizování videa. Pomocí funkce Point Zoom lze obraz při nahrávání přiblížit na jakýkoliv vybraný objekt a ne jen na střed záběru. Nechybí možnosti využití různých efektů a funkce Cine Log pro opravdu profesionální zpracování videa.

Špičkový zvuk

Pozadu nezůstávají u V30 ani zvukové možnosti. Má 32-bitový Hi-Fi Quad DAC převodník vyladěný odborníky ze společnosti B&Q Play. Od stejné firmy jsou i na některých trzích standardně dodávaná sluchátka. Jako první pak nové LG podporuje technologii MQA pro streaming hudby ve vysoké kvalitě.

V30 má hned několik druhů zabezpečení. Využít lze bez mačkání čehokoliv sken obličeje nebo hlasový povel spojený se zadáním kódu. Nechybí ani Knock Code pro nakreslení speciálního obrazce na displeji. Samozřejmostí je i běžná čtečka otisků prstů, která se nachází na zádech telefonu.

Díky přítomnosti pomocníka Google Assistant lze telefon ovládat hlasem. Stačí vyslovit příkaz pro pořízení širokoúhlého selfie nebo pro pořízení romantického videa. Pomocí asistenta lze přes telefon ovládat i různé domácí spotřebiče - stačí například vyslovit příkaz pro vyprání prádla.

Vyčerpávající výbava

Aby to všechno smartphone zvládnul, tak je vybaven výkonným procesorem Snapdragon 835. Operační paměť LPDDR4x má kapacitu 4 GB. Uživatelskou paměť typu UFS 2.0 s kapacitou 64 GB lze teoreticky rozšířit pomocí paměťových karet až o 2 TB. Existovat bude i verze V30+ s uživatelskou pamětí 128 GB, v prodeji bude ovšem jen na vybraných trzích.

LG V30 používá Android 7.1.2 Nougat a ve výbavě má dále širokoúhlou přední kamerku s rozlišením pět megapixelů a světelností f/2.2. Smartphone s hmotností 158 gramů dále podporuje sítě LTE-A, wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 BLE či konektor USB-C 2.0. K dispozici je i podpora technologie NFC či virtuální reality Google Daydream.

Novinku bude LG prodávat v barevných verzích Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue a Lavender Violet. Ovšem ne na všech trzích budou v prodeji všechny barevné verze.

Uvidíme, jakou cenu LG novince nasadí. LG je známo svoji agresivní cenovou politikou, takže by „vé třicítka“ nemusela být astronomicky drahá. Vždyť letošní dosavadní top model LG se aktuálně prodává za 12 000 korun, což o polovinu nižší cena než u srovnatelné konkurence.

V30 asi tak levné minimálně z počátku nebude, pokud se ale dostane pod 20 000 korun, bude to pro Samsungy a iPhony velmi silný soupeř. Škoda jen, že v Česku LG moc aktivní není, i když se zdá, že to firma chce v posledních měsících alespoň trochu napravit.