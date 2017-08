LG začalo určovat trendy. Ukazuje, jak má vypadat moderní smartphone

LG v minulosti přišlo s několika prvenstvími v oblasti chytrých telefonů, jako byl například první 3D smartphone. Nic z toho ale velkou slávu jihokorejskému výrobci nepřineslo.

Následně firma začala dělat celkem nenápadné smartphony, LG se chtělo zalíbit všem. Jenže ani tato strategie jihokorejské značce mnoho zákazníků nepřinesla. LG se tedy nyní pokusilo o změnu.

A vzalo to od podlahy, najednou je to výrobce, který určuje trendy. Začalo to modelem G6, který jako jeden z prvních má displej přes celé čelo telefonu. LG poté představilo cenově dostupnější model Q6 s obdobnou konstrukcí.

Nyní přichází čas na třetí zásadní novinku od LG pro tento rok. Na veletrhu IFA v Berlíně LG koncem srpna představí model V30. Opět jde o smartphone nové koncepce s displejem přes celé čelo.

Oproti předchůdcům bude mít model V30, jehož podobu odhalil s předstihem Evan Blass, jen jeden přední displej. Displej bude velký šestipalcový typu OLED s poměrem stran 18:9.

Chybět nebude dvojitý fotoaparát, tedy prvek výbavy, který LG jako jedna z prvních firem adoptovalo ve velkém měřítku. Pro připomenutí: konkurenční Samsung ještě smartphone s dvojitým fotoaparátem nemá.

Fotoaparát modelu V30 nebude jen tak ledajaký. Jako první mezi smartphony nabídne rekordní světelnost f/1.6. Výkon bude konečně špičkový díky procesoru Snapdragon 835 (LG G6 má starší a slabší typ procesoru).

Uvidíme, jak se bude LG s novou strategií dařit. Prozatimní situace ukazuje, že ani sázka na moderní principy není zárukou velkých prodejů. LG zkrátka nemá takový zvuk jako ostatní výrobci.

Model G6 se tak v současnosti prodává za 12 000 korun, tedy zhruba o 10 000 korun méně než srovnatelná konkurence. To na velký zájem o tento jinak povedený chytrý telefon neukazuje. Pro chytrý nákup je to ale skvělá volba.