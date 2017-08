Bude LG V30 nejlepší smartphone letošního roku?

LG se v posledních letech své zajímavé nápady na trhu příliš dobře prodat nedařilo. Posledním úspěšným smartphonem byl v roce 2013 model G3, na jehož úspěchy se však už žádnému nástupci nepodařilo navázat. Ačkoli byla G4 celkově výborně odladěným smartphonem, jehož cena se krátce po uvedení dostala na příjemnou hladinu, žádný výjimečný prodejní trhák to nebyl.

A následné LG G5 s extravagantní modulární koncepcí byl propadák. Potenciál konstrukce tehdy pohřbila omezená nabídka modulů a také jejich ceny.

Letošní G6 se také povedla. Výrobce sice kvůli exkluzivní zakázce čipů Snapdragon 835 musel sáhnout po slabší verzi 821, telefon však boduje širokoúhlým FullVision displejem, voděodolností, fotoaparátem a díky proporcím panelu i příjemnými rozměry.

Letošní topmodel bude odhalen na konci prázdnin

Vrcholem nabídky pro tento rok ovšem bude chystaná V30, jejíž předchůdci zaujali především sekundárním displejem k zobrazování notifikací. Ten byl aktivní neustále, a uživatel tak nemusel pro kontrolu nových událostí aktivovat 5,7palcový hlavní panel.

S druhým displejem je u V30 amen, ale díky novému a ještě většímu zobrazovači to vadit nebude. Označení FullVision známé z G6 zůstává, ovšem zatímco první displej výrobce s poměrem stran 18:9 byl typu LCD, nový je typu OLED. Tedy přesněji řečeno P-OLED, jehož základ tvoří plastový a nikoli skleněný substrát.

Díku tomu je snadnější displej zahnout, čehož také výrobce využil. Schopnost vyrobit smartphone s prohnutým displejem už LG prokázalo, a to hned dvakrát. Možná pamatujete řadu G Flex s vertikálně zahnutým displejem. Ten byl navíc flexibilní, takže bylo možné telefon narovnat a ten se sám vrátil do mírného zakřivení, aniž by to zanechalo následky.

V30 však bude mít displej zahnutý po krajích, což je praktičtější. Navíc to spolu s poměrem stran 18:9 zajistí menší šířku panelu, a to šestipalcové úhlopříčce navzdory. Rozlišení QHD+ (1 440 × 2 880 px) zůstává a znamená neustálé vykreslování 4,15 milionů obrazových bodů. I díky minimalizaci okrajů budou půdorysné rozměry menší než u loňské V20.

Další výhodou P-OLED displeje je jeho větší odolnost vůči prasknutí. Toho ostatně využívá Lenovo u smartphonů Moto s přídomkem Force, které lákají právě na nerozbitný displej. Marketing LG se při prezentaci „třicítky“ určitě tímto směrem ubírat nebude, přesto je vyšší odolnost panelu rozhodně dobrou zprávou.

Zmíněný informativní displej částečně nahradí tzv. Floating Bar (plovoucí panel), tedy pohyblivý modul urychlující přístup k nejčastěji používaným funkcím. Na uživatelské ploše bude možné jej libovolně přesouvat a v případě nutnosti jej zcela odebrat.

AOD (Always On Display) bude zobrazovat čas a datum, ale nastavit půjdou i další prvky (ovladač hudebního přehrávače nebo vlastní fotografie).

Fotoaparát s největší světelností

Lákavé jsou i parametry duálního 13MPix fotoaparátu, především pak jeho clonové číslo 1,6, které dosud nemá mezi smartphony obdoby. V porovnání s objektivem světelnosti f/1,8 dopadá při expozici za stejných podmínek na snímač o 25 procent více světla. Objektiv s takovou světelností dosud nebyl u žádného smartphonu použit. Druhý objektiv bude mít clonové číslo 2,2. Optika typu CrystalClearLens je vyrobena ze skla, což také napomáhá věrnosti barev a lepšímu využití světla.

Vůči fotoaparátu předchozího modelu se podařilo při pořizování širokoúhlých fotek minimalizovat zkreslování okrajů snímků. Fotoaparát umí ostřit laserem i fázovou detekcí a nechybí ani optická stabilizace obrazu. LG doplňuje, že přes mnohá vylepšení se podařilo fotomodul fyzicky zmenšit, a to o rovných 30 procent. Samozřejmostí bude bohatá paleta funkcí při focení, uživatel bude moci fotit i v manuálním režimu Graphy.

Po svém předchůdci by „třicítka“ měla zdědit i špičkový zvuk. Připomeňme, že LG tehdy použila 32bitový Quad DAC převodník ESS Sabre ES9218, což zajistilo nejen kvalitní nahrávky, ale i kvalitní poslech. K tomu navíc zákazníci dostali v balení špičková sluchátka mezi audiofily proslulé dánské společnosti Bang & Olufsen, ovšem jen na některých trzích. Tuto podivnou taktiku výrobce zopakoval také u G6.

Výkon a odolnost vůči vodě, prachu i otřesům

LG V30 nebude navzdory skutečně líbivému designu, který povedený vzhled G6 posouvá ještě dále, žádná křehotinka. Vyšší odolnost panelu danou technologií P-OLED už jsme zmínili, konstrukce navíc vyhoví normě krytí IP68 (30 minut koupele v hloubce metr a půl). Řada V proslula také armádní certifikací MIL-STD 810G, která definuje odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám, teplotním šokům, vibracím nebo pádům.

Co se týče konstrukce, použita bude pevná hliníková slitina 6000 series, displej překryje sklo Gorilla glass 5. Na zádech pod dvojitou optikou sice je snímač otisků prstů, telefon však půjde odemknout i bezdotykově skenováním obličeje pomocí čelního fotoaparátu.

Nouze nebude ani o výkon, jeho dostatek zajistí Qualcomm Snapdragon 835 s výkonnou grafickou jednotkou Adreno 540. K dispozici budou dvě paměťové verze: 4 GB/64 GB úložiště, vyšší pak nabídne 6 GB operační paměti a dvojnásobný prostor pro uživatelská data. V obou případech půjde úložiště dále rozšířit paměťovou kartou.

V30 bude zdatným soupeřem těch nejlepších. Rozhodne cena

LG V30 tak může konkurenci pořádně zamotat hlavu. Ačkoli prostou úhlopříčkou leží na území phabletů, díky širokoúhlému poměru stran to stále bude kompaktní smartphone, pravděpodobně užší než 75 milimetrů, což je standardní šíře pro 5,5palcové přístroje s displejem běžnějšího poměru 16:9.

Parádní bude také duální foťák s nejvyšší světelností a mnoha funkcemi. Jediné, co by úspěšné tažení proti konkurenci mohlo zhatit, by byla nepřiměřeně nastavená cenovka. Pokud by se podařilo udržet ji okolo hranice dvaceti tisíc korun, byla by to velmi zajímavá koupě. Vše bude jasné 31. srpna, na kdy je naplánováno oficiální představení.