Výrobci proti únikům novinek bojovat nebudou, mají totiž reklamu zadarmo

Se zajímavým rozhovorem přišel server TechCrunch. V něm s nejmenovaným zaměstnancem LG rozebírají úniky chystaných smartphonů dlouho před jejich premiérou. Z rozhovoru vyplývá, že výrobcům to vlastně nevadí.

Někteří výrobci, jako například Apple, mají dost striktní pravidla, jak úniku připravovaných smartphonů zabránit. Ale ani Applu se únik ještě před premiérou nevyhnul. Jiní výrobci na složité a nejen finančně náročné utajovaní rezignují. Dokonce ho přiživují, jelikož tím upoutají pozornost víceméně zdarma.

O tom, že LG chystá nový model G6, se ví už dlouho, přitom jeho premiéra bude až na veletrhu MWC 26. února. V případě modelu G6 však zpočátku nebylo zcela jasné, zda opravdu bude. Jelikož si modely řady G rok od roku nacházely stále méně zákazníků, spekulovalo se, že jihokorejský výrobce může přijít se zcela novou řadou, nebo se zaměří na „podzimní“ modely řady V.

Nakonec nebylo nutno nic tajit, po G5 logicky přijde G6. Zaměstnanec LG v rozhovoru navíc poukazuje na fakt, že zájem o informace o novém modelu G6 byl větší než u předchůdce. Nebylo totiž jasné, zda bude opět modulární jako loňský model G5.

Rázný konec všem spekulacím přinesl lednový únik, který novinku nejen potvrdil, ale ukázal i částečnou podobu nového smartphonu. A zaměstnanec LG v rozhovoru potvrdil, že společnost na pátrání, odkud a jak chystaný telefon unikl, v podstatě rezignovalo. Je to pracné a když už telefon jednou unikl, tak s tím na internetu stejně nic dělat nelze.

LG by podle slov zpovídaného zaměstnance chtělo mít uvedení nového modelu více pod kontrolou. Ovšem utajení je stále těžší. O novém smartphonu ví dodavatelé součástek, obchodníci nebo výrobci různého příslušenství, zejména krytů. Ty musí být dostupné co nejdříve od uvedení novinky na trh.

Kdo se od koho inspiroval

Místo aby LG mlžilo, tak před premiérou po částech vypouští informace o některých klíčových vlastnostech telefonu. A to zcela oficiálně. Navíc LG G6 už uniklo v celé kráse, a tak se výrobce snaží spíše připravit na to, jak s novou situací naložit a jak z ní vytěžit co nejvíce.

Některé výrobce, jako zmiňované LG, nelze přímo podezřívat, že by úniky organizovalo. Z rozhovoru vyplynulo, že na novém telefonu LG pracuje do představení rok a půl. Únik by tak mohl dát konkurenci výhodu, navíc se připravuje hned několik telefonů lišících se výbavou a do určité doby ani není jasné, co vydrží do finálního produktu.

O některých únicích, které nebyly přímo řízeny, ale lze pochybovat. Mohou totiž přinést výrobci mnoho pozornosti. U LG se lze vrátit o 10 let zpátky, kdy se mohutně spekulovalo, že Apple uvede svůj první mobil. Apple se tehdy podařilo vše dokonale utajit a nikdo nevěděl, co bude umět a jak bude vypadat. Vlastně se s jistotou nevědělo, zda vůbec nějaký telefon Apple vůbec představí.

Ovšem s dokonalým utajením to asi nakonec nebylo tak horké. Krátce před oficiální premiérou prvního iPhonu 9. ledna 2007 se na internet dostaly fotky chystaného LG Prada, které aniž by bylo představeno či se prodávalo obdrželo ocenění iF Design. Prada byla svoji koncepcí podobná právě prvními iPhonu. LG nakonec svoji Pradu oficiálně představilo až 18. ledna 2007. Doteď se díky úniku před oficiálním představením iPhonu objevují konspirace, že se Apple Pradou od LG inspiroval. Představitel LG to při představení Prady dokonce přímo zmínil.

Pro LG jako výrobce různých komponentů, zejména displejů, je únik některých informací nutností. LG oznámilo, že chystá unikátní širokoúhlý displej s poměrem stran 18:9, a tak bylo jasné, že jej dostane i chystaný top model G6. Informací o displeji nelze zamlčet, jelikož LG může přinést více financí než samotný smartphone.

Přes virtuální úniky LG nerezignuje na klasické představení přístrojů na konferencích. Novináři a další zájemci si na nich mohou telefon osahat a získat jiný dojem než jen z obrázků a suchých dat. Navíc má LG na konferenci stoprocentní kontrolu nad tím, co chce sdělit.