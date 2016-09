Obřík od Lenova umí naskenovat byt a v něm pustit hru

Lenovo Phab2 Pro je pořádný kus železa, který nejde přehlédnout. Kvůli úhlopříčce displeje 6,4 palce je to opravdový obr, rozměry jsou 179,8 x 88,6 x 10,7 mm a hmotnost 259 gramů. To jsou úctyhodné hodnoty a není divu, že pro mnohé uživatele bude Phab2 Pro příliš přerostlý kousek. V ruce se však držet dá a překvapivě stále působí spíš jako smartphone než tablet.

Navíc, velké rozměry mají tu výhodu, že se do těla smartphonu vejde hardware potřebný právě pro fungování Project Tango. Na zadní straně telefonu tak krom čtečky otisků prstů a fotoaparátu najdeme i sadu senzorů, které slouží ke skenování prostoru, tak aby vznikla jeho trojrozměrná interpretace na displeji smartphonu. Při skenování je vhodné smartphone držet oběma rukama v pozici naležato.

Pohybem telefonu uživatel „načte“ své okolí na displej a může v něm využívat různé funkce. My jsme na rychlo vyzkoušeli pouze měření vzdálenosti, které je spíše přibližné, ale může být v některých případech užitečné. Funguje to jednoduše, stačí zaměřit kříž na displeji na počáteční bod a pak na další a smartphone pak díky senzorům a interpretaci prostoru vypočítá přibližnou vzdálenost mezi oběma body. Project Tango například dovolí hraní her, které se budou odehrávat v naskenovaném prostředí na displeji. Bude to takový mix virtuální a rozšířené reality, výhodou může být, že po naskenování prostoru se uživatel se smartphonem nebude muset pohybovat, jak je tomu v případě hraní her ve virtuální realitě. Půjde tedy o trochu klasičtější herní zážitek.

Project Tango jsme si mohli krátce před veletrhem IFA vyzkoušet také v pražských kancelářích vývojářské společnosti inloop. Tady jsme se s prototypem tabletu Project Tango soustředili především na skenování prostoru. Může být trochu zdlouhavé a vytvořený model místnosti nevypadá graficky příliš úchvatně, ale z hlediska prostorové interpretace je správný a to otevírá dveře budoucímu zdokonalování této technologie. Využití bude celá řada a těšit se na tuto techniku mohou třeba prodejci nábytku, kteří dovedou do naskenované místnosti naskládat své zboží tak, aby si zákazník dovedl představit, jak bude nábytek v jeho pokoji vypadat.

Zatím je však jasné, že je Project Tango na samotném začátku své praktické kariéry. I Lenovo Phab2 Pro si tak spíše budou zákazníci kupovat i pro jeho další vlastnosti. Překvapí, že procesorem je tu například „jen“ Snapdragon 652, ale smartphone má jinak 4 GB operační paměti, 64 GB vnitřní paměti a jeho displej se chlubí QHD rozlišením. Nechybí tu slot pro microSD karty, fotoaparát má rozlišení 16 megapixelů a baterie hodně solidní kapacitu 4 050 mAh. Pro milovníky velkých displejů by tohle mohl být opravdu zajímavý kousek bez ohledu na přítomnost Tango funkcí.