Měla to být třetí dimenze smartphonů. Jenže je to zatím jenom hračka

Tento smartphone by mohl být ideálem milovníků obřích displejů a nových neobvyklých technologií. S úhlopříčkou 6,4 palce patří k největším telefonům na trhu a díky podpoře virtuální reality Tango má něco, co jiné smartphony nikoli. Jenže praxe je taková, že Tango je jen hračka a jím vybavený phablet nemá v praxi mnoho co nabídnout. A to kvůli nedotaženým detailům a chybám ve výbavě. Je to škoda, protože jinak by to byl velmi zajímavý přístroj, byť pro úzkou skupinu uživatelů.

Sakra, to je obrovské...

Ano, Lenovo Phab2 Pro, pokud ho vůbec můžeme nazývat smartphonem, je asi největším smartphonem na trhu. Tohle není žádný kříženec tabletu a smartphonu, tváří se jako regulérní smartphone, je to největší z phabletů. Takový ideový nástupce někdejšího Sony Xperia Z Ultra, které v roce 2013 nabídlo stejně obří displej. Z hlediska rozměrů je Lenovo velmi podobně veliké, jen šířka se zmenšila o necelé čtyři milimetry, ale tloušťka je větší. Konkrétní míry Phab2 Pro jsou 197,8 x 88,6 x 10,7 mm a to je opravdu hodně.

Plusy a minusy Proč koupit? obří displej

špičkové zpracování

moderní funkce virtuální a rozšířené reality

Proč nekoupit? nedostatek výkonu

pro mnohé už příliš obrovský

podprůměrný fotoaparát

jen Android 6.0

Tango je zatím jen hračka Kdy? V prodeji Za kolik? 12 999 Kč

Pro mnohé uživatele to bude znamenat, že se smartphone drží špatně v ruce a ovládání jednou rukou pro ně bude docela nemožné. Ale najde se určitě i skupina, která přerostlý smartphone ocení, byť ho nedají do žádné normální kapsy. Phab2 Pro rozhodně není moc skladný smartphone a nejspíš bude nutné jej nosit v tašce. Hmotnost 259 gramů tomu nahrává.

Jakou má výbavu?

Phab2 Pro se výbavou pohybuje někde pod úrovní špičkových top modelů, snaží se nabídnout to nejdůležitější a ušetřit tam, kde by to nemuselo být znát. Jenže Lenovu to ne zcela vyšlo. Předně, obří displej Phab2 Pro dostal parádní QHD rozlišení a tady musíme konstatovat, že získává toto množství pixelů svůj smysl. Full HD by už přeci jen na této ploše nemuselo vždy vypadat ideálně a tak je displej velkou předností telefonu. Pravda, jeho IPS technologie nezaručuje úplně ten nejlepší obraz na světě, ale v podstatě mu není moc co vytýkat, displej je kvalitní a hezky jemný.

Aby tu porci pixelů zvládal telefon ukočírovat, dostal model královskou porci 4 GB RAM paměti. Potud to vypadá, že Phab2 Pro chce být hodně nadupaným smartphonem, jenže vše kazí procesor. Snapdragon 652 sice na první pohled nevypadá jako slaboch, ale na pořádnou porci pixelů a rozšířenou realitu k tomu úplně ideální není. Občas mu prostě výkon pro ty nejmodernější aplikace chybí a z nějakého důvodu (nejspíš ne úplně odladěný systém) se to naneštěstí projevuje i v běžném menu. Telefon se tedy sem tam bez důvodu zadrhne, někdy mu trvá spouštění aplikací a někdy zas nechce reagovat na stisk senzorových tlačítek pod displejem, která slouží k jeho ovládání. Není to úplná tragédie, ale smartphony se v tomto ohledu v poslední době hodně zlepšily a u Lenova se 4 GB RAM bychom čekali bezchybné a bleskurychlé reakce, které ovšem často nepřicházejí.

Je vidět, že spojovat procesor druhé výkonnostní třídy s nejmodernějšími funkcemi není opravdu dobrý recept. Těžko říct, proč Lenovo k něčemu takovému přistoupilo, protože šetření za každou cenu se tu nevyplácí. Aktuálně stojí Phab2 Pro oficiálně asi 13 000 korun a upřímně, kdyby s pořádným procesorem (třeba snapdragonem 821) stálo o tři tisíce korun víc, nic se neděje. Možná by mohlo být i dražší, teoreticky na to totiž smartphone má.

Proč by mohl být dražší?

Phab2 Pro má kvalitní kovové zpracování, celokovové tělo působí pevně a bytelně a při celkové hmotnosti telefonu má uživatel pocit, že drží opravdu „pořádný“ kus elektroniky. Vyloženě luxusně Phab2 Pro nepůsobí, ale to je možná dobře – telefon nepůsobí nijak vyzývavě, stačí už jeho samotná velikost. Ani další výbava nevypadá špatně, telefon je dvousimkový, standardně má 64 GB vnitřní paměti a podporu MicroSD karet (slot je hybridní), nechybí rychlé dobíjení nebo čtečka otisků prstů na zádech. S pořádným procesorem by mu tak téměř nic nechybělo, snad ještě novější Android. Phablet je totiž vybaven Androidem 6 Marshmallow.

A co tedy to Tango?

Přítomnost rozšířené reality Tango prozrazuje sada senzorů na zadní straně telefonu. Jsou tu dvě čočky fotoaparátů, infračervený senzor a další výbava, telefon pochopitelně využívá i další vestavěné senzory jako třeba gyroskop a podobně. Rozšířenou realitu využívá telefon skrze dvě aplikace – tou jednou je fotoaparát, kde lze do snímků přidávat různé virtuální objekty, tou druhou pak samotná aplikace Tango, která je branou do světa rozšířené reality.

Upřímně, s fotoaparátem a jeho schopností přidávat do snímků objekty jsem si vydrželi hrát tak 30 sekund, moc nás tato funkce neláká. Ale prosím, kdo chce mít v obrázcích roztomilého vektorového psíka nebo dinosaura, nechť si to užije.

Tím hlavním je aplikace Tango, která zajišťuje přístup k přeci jenom zajímavějším funkcím. Ve standardu tu je přítomna jen aplikace Measure, která umožňuje měřit vzdálenosti. Po spuštění aplikace varuje, že její měření jsou jen orientační a praxe to dokazuje. Rozptyl oproti realitě je docela výrazný, někdy větší, někdy menší, takže spolehnout se na tuto funkci nedá. Na to, že si třeba takto přesně změříte míry pro vestavěnou skříň, můžete rovnou zapomenout, ale i další orientační měření jsou trochu zbytečná. Skrze aplikaci Tango si pak lze stáhnout několik dalších aplikací, které přináší další funkce v rozšířené realitě.

Některé jsou placené (a ne zrovna levné), jiné nedostupné v Česku (třeba Dressing Room od oděvní firmy GAP), ale jsou tu samozřejmě i běžné aplikace zdarma. Zatím jich moc není, vývojáři možnosti platformy zkoumají a zkouší, co by mohlo fungovat.

Vyzkoušeli jsme například aplikaci Matterport Scenes, která umožňuje do 3D skenovat libovolné objekty nebo rovnou celé místnosti. Tentokrát to funguje lépe než samotná aplikace Measure a alespoň pro orientační měření může aplikace posloužit. Ale je k tomu potřeba docela dost energie, na zmapování místnosti ji musí uživatel opravdu celou „prošmejdit“, jinak je přesnost opět nic moc. Rozlišení zatím také není ideální, takže objekty vypadají trochu kostrbatě. Ale k něčemu to dobré být může.

Pokročilejší aplikací tohoto typu je Home AR Designer, která by měla umožnit do reálného prostředí vsazovat různé prvky vybavení interiéru. Ovládání není moc snadné a nabídka objektů zatím omezená, nicméně pro utvoření určité představy může aplikace posloužit. Jen by to opravdu chtělo vylepšit ono ovládání. Aplikace amerického přírodovědeckého muzea zase nechá po vašem okolí běhat dinosaury. Tedy běhat: postaví jeden ze čtyř druhů dinosaurů do vaší blízkosti, nebo dovolí si na stěny pověsit jejich obrázky. Aplikace má výchovný charakter, ke každému tvorovi jsou tu popisky, včetně detailů v samotné rozšířené realitě.

Velmi nadějně působí hra Track Builder s autíčky HotWheels od Mattelu. Ta slibuje stavění různých drah a plnění úkolů se skákajícími autíčky a v praxi to částečně splňuje. Jenže dráhy uživatel nestaví na koberci svého obýváku, ale ve virtuálním prostředí jakési Mattel garáže, což trochu ubírá hře, ve které je třeba se okolo dráhy trochu pohybovat, na schopnostech uživatele vtáhnout do sebe. Na druhou stranu předchozí aplikace ukázaly, že právě umisťování virtuálních objektů do reálného pozadí není vždy v Tangu stoprocentní a tak je to v rámci hratelnosti rozumné rozhodnutí. Ale ukazuje, jak je Tango v plenkách. Aplikací je k dispozici více, ale žádná z nich podle nás není tím, kvůli čemu by si zcela nutně musel uživatel tento smartphone pořídit.

Celkově je dobré mít pro využití alespoň nějakých funkcí Tanga dobře prosvětlený prostor bez výrazných lesklých nebo zcela tmavých ploch, které nedovedou senzory platformy identifikovat. V praxi tedy Tango funguje jen za určitých ideálních podmínek.

Dobrá a je k něčemu třeba výdrž telefonu?

Ani ta nás nijak nepřesvědčila. V Tango režimu je spotřeba systému vysoká a telefon takto vydrží jen několik hodin hraní si s kombinací reálného a virtuálního světa. V běžném provozu je to lepší, ale od obřího smartphonu bychom čekali více. Dá se dostat na dva dny výdrže, ale chce to být již trochu obezřetný, navíc se nám zdálo, že Phab2 Pro má nadměrnou spotřebu energie i v letovém režimu nebo jako zcela vypnuté.

Samovybíjení je přitom jev, který většina dnešních smartphonů úspěšně eliminovala, Phab2 Pro ale, zdá se, nikoli. Kapacita vestavěného akumulátoru je 4 050 mAh, i to je vlastně trochu zklamáním – výrobci dovedou stejnou nebo i větší baterii nacpat do mnohem menších přístrojů. Jmenovitě třeba malé Xiaomi Redmi 3s s jen pětipalcovým displejem má kapacitu baterie o 50 mAh větší. Phab2 Pro se tak nemůže vymlouvat ani na přítomnost Tango senzorů, které samozřejmě zaberou nějaké to místo, které pak nezbude na baterii. Pro pořádek dodejme, že k nabíjení slouží klasický microUSB konektor.

Jaký je fotoaparát?

Inu, čekali bychom, že při vší té potřebě detekce objektů bude fotoaparát hrát důležitou roli a bude kvalitní. Ale šestnáctimegapixelový snímač Phab2 Pro je spíše podprůměrný, byť úplně tragické obrázky z něj nejsou. Ale v horším světle rychle nastupuje spousta šumu, za intenzivního světla si zase špatně foťák poradí s kontrasty. Ani detaily nevypadají ideálně. Oceňujeme alespoň solidní barevné podání snímků.

Mám si ho pořídit?

Inu, pokud toužíte po obřím smartphonu s velikánským a vynikajícím displejem, je Lenovo Phab2 Pro asi jedinou možnou volbou. Takto velké chytré telefony se nedělají a nejblíže jsou jeho velikosti Huawei Mate 9 nebo o rok starší Mate 8, které mají úhlopříčku 5,9 a 6 palců.

Upřímně, jsou to mnohem vyladěnější kousky, které v praxi poslouží mnohem lépe. Jejich systém je rychlejší, mají celkově více výkonu, přitom mají daleko lepší výdrž na jedno nabití. Mate 9 také okouzlí svým dvojitým fotoaparátem. Pravda, nedostatkem je jen Full HD rozlišení displeje, ale to je na dané úhlopříčce stále docela dobré. Rozhodně se nevyplatí brát si Lenovo právě kvůli špičkovému displeji, protože ve všech ostatních ohledech jsou konkurenti lepší.

Mate 9 je samozřejmě výrazně dražší než Lenovo, oficiálně vyjde na necelých 19 000 korun. Jenže upřímně, kdyby Lenovo trochu přidalo, mohlo by si za Phab2 Pro účtovat podobnou částku celkem bez potíží. A ani Mate 8 není úplně levný, ale za zhruba 16 000 korun je to pořád rozumnější volba než Phab2 Pro