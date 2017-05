Motorola Moto C začíná na 2 400 korunách, verze Plus má velkou baterii

Lenovo po převzetí značky Motorola zatím tápe. Nejdříve oznámilo, že se novodobé motoroly budou jmenovat pouze Moto, poté původní značku vrátilo do hry. Vypadalo to, že pod Lenovem bude Motorola značka pro luxusnější lépe vybavené smartphony, podle posledních informací to vypadá, že všechna nová Lenova budou nést značku Motorola.

Mimo v mnoha ohledech špičkových modelech Moto Z patří nyní do portfolia Motoroly i low-endové smartphony Moto C a Moto C Plus. Oba smartphony jsou jednoduché a tudíž levné. Základ mají stejný, verze Plus pak má některé lepší prvky výbavy.

Základní Moto C bude existovat ve verzích jen s podporou 3G i sítí LTE. Základ s pomalejší datovou podporou vyjde na 89 eur, tedy na 2 400 korun. Provedení s podporou sítí 4G potom bude o 10 eur dražší (2 650 korun). Lépe vybavená verze Plus vyráběná pouze s podporou LTE vyjde na 119 eur, tedy na 3 200 korun. Obě varianty budou existovat i ve dvousimkových verzích, druhá SIM ale vždy zvládne jen maximálně EDGE připojení.



LTE Motorola Moto C Základní smartphone výrobce Moto (Lenovo) pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5 " rozlišení: 480 x 854 px LTE: Ano fotoaparát: 5 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

Motorola Moto C má rozměrný pětipalcový displej. Základní model má nízké rozlišení displeje 854 x 480 obrazových bodů, verze Plus má vyšší HD rozlišení (1 280 x 720 obrazových bodů). Obě verze mají pětimegapixelový hlavní fotoaparát a dvoumegapixelový přední snímač. V obou případech s bleskem. Model Plus má oproti základu hlavní fotoaparát s automatickým ostřením.

Moto C používá nejnovější Android 7 Nougat. Základní „céčko“ má čtyřjádrový procesor MediaTek MT6580m s taktem 1,1 GHz. Lepší model má rovněž čtyřjádrový čip od MediaTeku, ovšem ve verzi MT6737 s taktem 1,3 GHz. Rozdíly jsou i v operačních pamětích. Základ má paměť RAM jen 1 GB, varianta Plus bude existovat se stejnou operační pamětí, ale i s dvojnásobnou.

Všechny verze mají úložiště 16 GB rozšířitelné pomocí paměťových karet o 32 GB. Vedle GPS navigace je ve výbavě i wi-fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 a microUSB konektor. Nechybí sluchátkový audio jack 3,5 milimetru.



LTE Motorola Moto C Plus Základní smartphone výrobce Moto (Lenovo) ve vylepšené verzi Plus pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 8 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

Zásadním rozdílem mezi základní Moto C a verzí Plus je baterie. Základní „céčko“ má pro jednoduchý smartphone baterii s dostatečnou kapacitou 2 350 mAh. Ovšem verze Plus by měla být přeborníkem ve výdrži, jelikož pro ne o moc náročnější hardware je vybavena baterií s kapacitou 4 000 mAh. Výrobce udává až 30hodinovou výdrž bez bližší specifikace používání. Při méně náročných úkonech vydrží novinka jistě déle.

Obě nové Motoroly mají totožný - pro poslední modely značky typický - zaoblený design. Oba telefony se liší ve velikosti: základní Moto C má rozměry 145,5 x 73,6 x 9 milimetru, provedení Plus potom 144 x 72,3 x 10 milimetru. Zejména rozdílné baterie se podílejí na vyšší hmotnosti modelu Plus: 162 gramů oproti 154 gramům. Obě verze bude v prodeji ve verzích Pearl White, Starry Black, Fine Gold a Metallic Cherry.