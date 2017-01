Lenovo chystá Moto G5 Plus. Výbavou se zařadí do střední třídy

Po převzetí Motoroly se Lenovo rozhodlo, že v budoucnu už bude nabízet jen smartphony se zkráceným označením Moto. Důvodem může být, že se Lenovo na rozdíl od značky Moto na trhu se smartphony globálně příliš neetablovalo. Výjimky však existují, příkladem je například náš trh.

Další novinkou od Lenova se značkou Moto má být G5 Plus. Podle uniklého oficiálního obrázku telefon vypadá jako chystaný model Moto X, ale podle všeho má mít slabší výbavu.

Displej má být 5,5palcový s rozlišením Full HD. Hlavní fotoaparát bude 13megapixelový, přední kamerka potom pětimegapixelová.

Smartphone s nejnovějším Androidem 7 Nougat má používat osmijádrový procesor Snapdragon 625 s taktem 2 GHz a bude mu sekundovat grafický čip Adreno 506. Operační paměť bude mít kapacitu 4 GB, uživatelské paměti má být 32 GB.

Pod displejem si našel místo senzor otisků prstů. Vestavěná baterie má mít kapacitu 3 080 mAh. Novinka by měla být představena v březnu a krátce poté by měla jít do prodeje.