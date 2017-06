Kopírují smartphonové trendy a prodávají je za zlomek ceny

Jeden model značky Leagoo se nám před několika dny dostal do rukou a už z něj je výrazně patrné, jaké má výrobce ambice: co nejvíce muziky za co nejméně peněz. Model M7 s cenovkou v té zcela nejnižší možné třídě smartphonů (asi 1 600 korun) dokázal výrobce vybavit třeba HD displejem, čtečkou otisků prstů nebo nejnovějším Androidem (více zde). To je ovšem pouze začátek.

Už teď je možné si předobjednat další novinku s názvem M5 Edge. Ta má opět cenovku hodně nízko, na 99 dolarech, což je asi 2 300 korun, s daní a celním poplatkem se vejdete do tří tisíc. Půjčuje si však jeden prvek z prémiové třídy - pětipalcový displej zahnutý na bocích. Díky němu tak bude prakticky srovnatelně velký jako iPhone 7 se 4,7palcovým displejem.

Model M5 Edge se samozřejmě také neobejde bez pár kompromisů, ovšem už ne tak drastických jako v případě superlevného M7. V první řadě už tento telefon bude mít přijatelnější hardwarovou konfiguraci - čtyřjádrový procesor MediaTek doplní 2 GB operační paměti, 16 GB datového úložiště rozšíříte paměťovou kartou.

Displej tohoto telefonu s IPS technologií má HD rozlišení, takže bude zcela dostatečně jemný a nezapomnělo se ani na další důležité součásti výbavy jako třeba evropské LTE nebo čtečku otisků prstů (na zádech telefonu). Fotoaparáty telefonu má rozlišení 13 MPix (zadní) a 8 MPix (přední).

Kompromisy tak jsou u tohoto modelu znatelné zejména u baterie, která má na dnešní dobu poměrně malou kapacitu 2 000 mAh, a také použití ne zcela aktuální verze Androidu 6.0 Marshmallow. Tu však může výrobce dodatečně aktualizovat. Jinak tu však máme poměrně povedený telefon do tří tisíc korun.

Na dostupný bezrámečkový model se také dostane

Leagoo se připravuje i na vydání bezrámečkového modelu MIX (některé zdroje jej označují jako T-MIX), který má být doslova kopií smartphonu Mi MIX od Xiaomi.

MIX má mít po vzoru přístroje od Xiaomi displej protažený nejen k bokům, ale i k horní straně telefonu. Telefon bude mít celokovové tělo a 5,5palcový displej s Full HD rozlišením. To by mohlo právě v kombinaci s malými okraji okolo displeje zajistit skutečně kompaktní rozměry.

Informací ohledně modelu MIX je zatím stále spíše poskrovnu, ale ve videu webu Notebook Italia (viz výše) je možné spatřit i dvojici fotoaparátů na zadní straně či čtečku otisků prstů zabudovanou ve středovém tlačítku pod displejem. Telefon by měl pohánět osmijádrový MediaTek společně s 3 GB operační paměti.



Ve výbavě se podle dostupných informací objeví i 32GB vnitřní datové úložiště, 3 000mAh baterie, USB-C konektor a nový Android 7.0. Mluví se i o podpoře LTE, ale je otázkou, zda bude zahrnovat i evropské frekvence.

O Leagoo MIX se více dozvíme se zahájením prodeje v červenci. Jeho cena není upřesněna, ale podle výrobce by měla být opět hodně nízká a konkurenceschopná. Vzhledem k tomu, že předloha v podobě modelu Mi MIX se prodává v současnosti stále okolo 18 tisíc korun, je možné, že to bude malý zlomek této ceny.