Bez poplatků až 90 dní v roce. EU nastínila, jak chce zrušit roaming

Aktualizace 14:23 - Doplnili jsme aktuální vyjádření operátora O2 v osmém odstavci...

Komise o předloženém návrhu prováděcího zákona informovala na svém webu slovy, že „definuje fair user policy“ pro již dříve oznámený konec roamingu na území EU (více o konci roamingu v EU jsme psali zde). Termínem fair user policy (FUP) se obecně označuje souhrn pravidel, které mají za cíl předcházet nadměrnému užívání či přímo zneužívání služeb.

Aktuálně představený návrh tak stanovuje podmínky, kterými by se mělo zabránit zneužívání bezplatného roamingu například tím, že zákazníci budou využívat SIM zahraničního operátora v domácí síti. K tomu je může vést fakt, že se jim to oproti tuzemským cenám zkrátka vyplatí. A naopak bylo třeba omezit i situace, kdy by „dovolenkář“ v cizí zemi užíval domácí SIM po nepřiměřeně dlouhou dobu. Z jeho pohledu by opět šlo především o cenu.

„Takové situace by mohly mít negativní dopad na ceny na domácím trhu a následně i všechny spotřebitele,“ vysvětluje návrh opatření Evropská komise (EK). Ponechme teď stranou, co přesně za navrhovanými pravidly stojí. Zrušení roamingových poplatků totiž ani zdaleka není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Nyní si shrňme to nejdůležitější z předloženého návrhu:

evropští zákazníci budou moci využívat roaming bez poplatků nejméně po 90 dní v roce, přičemž této výhody mohou využívat po dobu až třiceti po sobě následujících dní

do dní strávených v roamingu se nebudou počítat takové, kdy se telefon během dne opět přihlásí do domácí sítě (tato podmínka řeší problematiku denního dojíždění za prací do sousední země a podobně)

služby v roamingu mají mít stejnou kvalitu a přinejmenším průměrný objem jako v domácí síti (jinými slovy se výslovně zakazuje umělé snižování kvality či omezování objemu služeb u neomezených tarifů až do průměru spotřeby u daného produktu - například dat - v domácí síti)

operátoři si mohou u předplacených karet stanovit minimální dobu jejich aktivity v domácí síti před tím, než budou moci jejich uživatelé využít bezplatného roamingu (podmínka nutná pro zabránění přeshraničního prodeje předplacených karet pro jejich cenovou výhodnost)

nad rámec výše uvedeného bude možné účtovat dodatečné poplatky za roaming ve výši maximálně čtyř centů za minutu hovoru, jednoho centu za SMS a 0,85 centu za MB dat (velkoobchodní ceny)

Dokument, který má celkem 14 stran, samozřejmě tyto podmínky popisuje detailněji a obsahuje i celou řadu dalších navrhovaných opatření. Bez detailní znalosti telekomunikačního trhu je však nemá smysl příliš rozebírat. Faktem zůstává, že jejich cílem je zrušení roamingových poplatků v EU, a to při uvážení negativních dopadů tohoto kroku.

Regulátor návrh chválí, operátoři naopak

Aktuální návrh EK vzešel z veřejných konzultací a čeká jej ještě složitá diskuse na úrovni národních regulátorů, který v Česku reprezentuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Člen rady ČTÚ Ondřej Malý podobu návrhu pro redakci Mobil.iDNES.cz chválí. „Návrh je velmi dobrý a postihne roamingové potřeby většiny Evropanů, pro které skutečně zajistí, že v zahraničí budou telefonovat, esemeskovat a posílat data za domácí ceny během dovolené nebo služební cesty,“ říká k aktuální podobě návrhu Malý.

„Zajímavé je, že operátoři budou muset odkrýt karty a veřejně sdělit, jaké jsou průměrné spotřeby minut či SMS u neomezených tarifů, protože to má být u těchto tarifů limit férového využívání dle návrhu komise. Dobré také je ošetření ‚pendlerů‘, kteří bydlí v jednom členském státě a pracují v jiném,“ dodal Malý.

Proti rušení roamingových poplatků se však dlouhodobě staví mobilní operátoři, kteří už dříve varovali, že to, co jim vezme regulace na roamingu, budou muset hledat jinde. „Je třeba si uvědomit, že za roamingem se skrývá náročné technické řešení, které s sebou nese vysoké náklady za propojování hovorů i datových přenosů,“ řekla MF DNES letos v červnu mluvčí O2 Lucie Pecháčková (více najdete zde).

Aktuálně upozornila i na to, že s roamingem se pojí i další poplatky, které však nejsou regulovány. „Tyto reálné náklady budou operátoři hradit i v případě, že službu budou zákazníkům poskytovat zdarma. Jelikož jsme při plánování současného tarifního portfolia s pokrýváním těchto přímých nákladů nepočítali, nedá se vyloučit, že budeme hledat cesty, jak tyto ztráty kompenzovat. Zveřejněný návrh tyto naše obavy rozhodně nerozptýlil,“ doplnila Pecháčková.

„Uvedený návrh v současné době podrobně analyzujeme, jeho dopad však již nyní vnímáme kriticky. Nelze jej totiž posuzovat osamoceně, nýbrž v celém kontextu roamingové regulace, tedy včetně nového návrhu velkoobchodních roamingových poplatků a situace na národním trhu,“ uvedla ke zveřejněnému dokumentu mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Doplnila, že návrh je z pohledu firmy v přímém rozporu s debatami o jednotném digitálním trhu.

Definitivní podoba prováděcího zákona by měla být známa nejpozději do 15. prosince tohoto roku tak, aby podmínky stihly členské země implementovat do rozhodného června příštího roku.