Komentář: Microsoft zas neví, co dělá. Nebo to aspoň nedovede říct

Prý to na některé zapůsobilo jako pověstný červený hadr na býka. Těsně před začátkem nedávné valné hromady akcionářů Microsoftu se ozvalo hlášení: „Vypněte své Windows telefony a ostatní zařízení.“ Někteří drobní akcionáři pak toto setkání využili právě k tomu, aby šéfovi Satyu Nadellovi vytkli neúspěch Windows 10 Mobile (a předtím Windows Phone). Akcionáři, jako například Dana Vance, se jako příznivci firmy a uživatelé mobilních Windows cítili být firmou zrazeni. Vance se mimo jiné pozastavoval i nad tím, jak je možné, že mnohé aplikace Microsoftu jsou dostupné pro konkurenční mobilní platformy a pro mobilní Windows ne.

A Nadella, jak už je u Microsoftu zvykem, žádnou konkrétní odpověď nenabídl. Mluvil o tom, že se Microsoft musí v mobilním světě odlišit od konkurence a zároveň nemůže vynechávat důležité mobilní platformy, co se vlastních aplikací týče. A přítomné ujistil, že Microsoft rozhodně od svého důrazu na mobilní zařízení neustoupí.

Inu, kdyby ještě vlastně nějaký důraz Microsoft měl. Nadella naznačil, že Microsoft přemýšlí o mobilitě komplexněji, než jen z hlediska samotného mobilního zařízení, a že firma chce stavět na základech jako bezpečnost nebo třeba pro Windows jedinečná funkce Continuum, která i z mobilu dovede udělat „skoro“ počítač. Ztráty podpory Windows Phone se ale podle něj uživatelé obávat nemají.

Tedy, toho, co z ní zbylo, že? U Windows Phone totiž uživatelům nejde ani tak o podporu ze strany Microsoftu, ta by snad měla být samozřejmá. Jde o to, že platforma jako taková, kromě několika příznivců, vůbec nikoho nezajímá. Nezajímá vývojáře aplikací, nezajímá výrobce mobilních zařízení a v podstatě nezajímá ani prodejce. Je mrtvá. A tuhle mrtvolu chce Microsoft prý nadále podporovat. Gratulujeme.

Jak ironické je, že jen několik dní po konání valné hromady pak Microsoft oznámil, že umožní, aby na mobilních čipech Qualcomm Snapdragon, na kterých doposud běhala mobilní Windows 10, fungovala i plnohodnotná Windows 10. Namísto bombastického oznámení tahle zpráva jen tak nějak „proplula“ do médií. Nic, žádné plány, žádná konkrétní data, prostě jen oznámení, že Windows 10 na mobilních čipech budou.

Tady uživatelům Windows Phone trochu svitla naděje. Ano, sice by Microsoft už potřetí za krátkou dobu zcela změnil platformu (Windows Phone 7 nešla aktualizovat na WP8, Windows 10 Mobile také znamenala zásadní převrat), ale konečně by to mohla být ta definitivní změna. Změna, která pak už do budoucna přinese jen samé jistoty a zcela jasnou kontinuitu operačního systému. A také změna, která přitáhne vývojáře zpět k celé platformě Windows.

Jenže nic takového Microsoft neříká. Vlastně neříká nic. Okolo Windows 10 na čipech s ARM architekturou se rojí více otázek než odpovědí. Ano, je velmi pravděpodobné, že si na reálné nasazení ještě chvíli počkáme a i pak k němu nejspíš dojde hlavně v levých tabletech a noteboocích, které budou konkurovat Chromebookům. A ano, je to možná i logické, protože pro použití ve špičkovém telefonu možná bude současná podoba příliš energeticky náročná. Ale kdo ví, třeba se onen bájný Surface Phone nakonec brzy objeví. A třeba ne, třeba nepřijde vůbec, nebo na něj budeme ještě pár let čekat.

Cokoli z toho je legitimní cesta. Jen by snad Microsoft po těch nekonečných veletočích a (ne)ochotě s mobilními Windows jakkoli rozumně pracovat mohl svým příznivcům dát jasně najevo, jak se věci mají.

Mohlo by to vypadat třeba takto: „Vážení uživatelé, zůstaňte nám věrni a vydržte s Windows 10 Mobile ještě rok. Během této doby odladíme plnohodnotná Windows 10 tak, aby byla bez kompromisů použitelná i na kompaktních mobilních zařízeních, jako jsou vaše stávající smartphony. Neslibujeme, že váš konkrétní telefon běh Windows 10 zvládne, ale budeme s snažit. Každopádně s partnery pracujeme na tom, abychom v dohledné budoucnosti přinesli špičková kapesní mobilní zařízení s plnohodnotnými Windows 10.“ Nic příliš konkrétního, ale nastínění plánů a toho, co mají uživatelé očekávat.

A nebo měl Microsoft držet vše pod pokličkou a s plnohodnotnými Windows 10 na Snapdragonech přijít až ve chvíli, kdy by měli on a jeho partneři hotové i produkty. Bombastické ohlášení se sérií přístrojů, které by si mohli uživatelé brzy koupit, by jistě rozdmýchalo nadšení.

Tohle neustálé mlžení a dohadování ale celé platformě Windows jednoduše neprospívá. Je to nekončící agónie, kterou jsou schopni vydržet jen ti opravdu nejvěrnější příznivci systému.