Máte hluboko do kapsy? Slušný mobil se dá pořídit i pod 4 tisíce korun

Že musí mít telefony pod 4 tisíce korun zcela nedostačující hardware? Nesmysl. Našli jsme v této cenové kategorii hned šest telefonů, které se běžně prodávají na našem trhu, a všechny spojuje fakt, že mají alespoň HD displej, 2 GB operační paměti, 16 GB vnitřního úložiště, podporu LTE a nový Android 6.0. A to je podle nás naprosto férová výbava odpovídající ceně. Sem tam lze dokonce najít i něco málo navíc.



Coolpad Modena 2

Začněme rovnou tou největší cenovou peckou. Za tento telefon dáte jen 2 890 korun a přesto dostanete všechny výše uvedené specifikace. Model Modena 2 má dokonce velký, 5,5palcový displej, na kterém je pořád ještě HD rozlišení poměrně dostačující a s jemností obrazovky nebude žádný problém. Oba fotoaparáty, jak přední, tak zadní, mají rozlišení 8MPix, takže telefon se hodí pro nadšence do selfie fotografií. Dalším bonusem je kovový design a tloušťka těla 7,8 mm. Nechybí ani podpora LTE, paměťových karet či dvou SIM. Skoro máme problém uvěřit tomu, že se Coolpadu povedla cena srazit až tak nízko.

Huawei Y6 II Compact

Velkého displeje se dočkáte i u levného modelu od Huawei, konkrétně u Y II Compact. Přízvisko „Compact“ v tomto případě úplně nechápeme, neboť telefony s 5,5palcovým displejem se za kompaktní rozhodně považovat nedají. Zbytek výbavy je ovšem dost zajímavý. Vedle našich základních požadavků - HD displeje, 2/16 GB paměťové verze a podpory LTE - má telefon výkonnější procesor Kirin 620, 13MPix zadní fotoaparát společně s 8MPix předním a také třeba 3 000mAh baterii. To vše za příjemných 3 990 korun.

Lenovo Vibe S1 lite

I přesto, že je v telefonu pouze starší Android 5.1 (což se stále ještě může změnit, smiluje-li se Lenovo), rozhodli jsme se Vibe S1 lite zařadit na náš seznam. Proč? Jako jediný telefon v této cenové kategorii má totiž Full HD displej a navíc ještě na úhlopříčce 5 palců, takže je skutečně pořádně jemný. Lenovo Vibe S1 lite má ale další triky v rukávu. Výrobce jej prezentuje jako obstojného fotografa, s 13MPix zadním snímačem a 8MPix předním, oba navíc disponují LED bleskem. Telefon se taktéž vešel do našeho limitu s cenovkou 3 990 korun.

Xiaomi Redmi 4A Global

Xiaomi Redmi 4A Global vychází v našem srovnání jako takový klidný kompromis - od všeho něco. Základní podmínky s přehledem splňuje a přidává procesor Snapdragon 425, nadprůměrných 32 GB prostoru pro data, 5palcový HD displej nebo třeba 13MPix fotoaparát. Baterie má dobrou kapacitu - 3 120 mAh. Neduh Xiaomi v podobě absence evropského LTE už je nějakou dobu pryč právě díky přízvisku „Global“ - tyto Xiaomi naše LTE umí. Jelikož u nás Xiaomi nemá oficiálního distributora a nastavuje si ji tak každý sám, jeho cena se pohybuje od 3 400 korun až pod hranici 4 tisíc korun.



Doogee X5 Max Pro

Tento model je velmi lákavý, pokud se přenesete přes několik neduhů. Vynecháme-li fakt, že je z našeho subjektivního pohledu designově ošklivý, jde o výrobce, o kterém je na našem trhu ze všech vybraných modelů asi nejméně slyšet. Jde prakticky o „číňana“ nejhrubšího zrna, u kterého máme i podezření, že bude náchylný k softwarovým či konstrukčním chybám asi nejvíce - bude to zkrátka asi trochu risk. To je však vykompenzováno právě nízkou cenovkou, která začíná někde na 2 800 korunách. Výbava je opět v rámci našich nároků dostatečná a navrch má model X5 Max Pro také velkou baterii (4 000 mAh) a čtečku otisků prstů na zádech.

Asus ZenFone Go

Dalším telefonem, který by se dal označit za pohodový kompromis, je Asus ZenFone Go. Telefonu prakticky nejde co vytknout, ale vlastně ani pochválit - je to zkrátka taková volba na závěr, která neurazí, ale ani příliš nenadchne. Do našeho výběru však ale zcela jistě patří. Pětipalcový HD displej, Snapdragon 410, 13MPix fotoaparát, Dual SIM, paměťové karty, LTE, 2 600mAh akumulátor, to vše je v rámci očekávání. Asus tak navíc nabízí třeba praktické tlačítko na zádech těla nebo trochu nižší cenovku - 3 490 korun.