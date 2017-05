Operátoři by měli zlevnit na úroveň Polska či Rakouska, míní radní Chonym

Stejně jako jeho předchůdce Ondřej Malý, kterému skončil mandát v radě Českého telekomunikačního úřadu letos v březnu, považuje Chonym služby tuzemských operátorů za drahé. V rozhovoru pro Hospodářské noviny poukázal například na neúměrně vysoké ceny rodinných tarifů.

„Soukromě bych řekl, že cena za balíček SIM karet 2 500 korun pro čtyřčlennou rodinu je vysoká. Srovnal bych to s náklady na jiné služby, jako je elektřina, voda. Proti nim je cena za tarify moc velká,“ uvedl, adekvátní sumu za rodinný tarif ovšem určit nedokázal.

Za ideální stav považuje takový, kdy by se skladba služeb a jejich ceny daly srovnávat s tolik propíranými cenami v Polsku či neomezenými tarify v Rakousku. Vzhledem k nadnárodnímu působení řady operátorů totiž nevidí problém ve stejné cenové politice po celé EU.

Velkým tématem jsou především ceny datových služeb. Operátoři sice upravují tarifní nabídky v souvislosti s očekávaným koncem roamingu v EU, ale podle Chonyma datové jaro, o němž se před časem zmínil předseda ČTÚ Jaromír Novák, zatím stále nepřišlo.

„Je to takové oteplení. Není to ale to, co bych si představoval,“ uvedl s tím, že současné nabídky nejsou stále tak dobré, jak by mohly být. Regulaci u omezených dat vnímá jako limitující, internet podle něj vždy rostl nad očekávání rychleji.

Častým argumentem operátorů, dojde-li na téma nízkých datových objemů tarifů, je odkázání na statistiky, podle nichž většina zákazníků data svého tarifu nevyčerpá. Tyto statistiky ovšem Chonym považuje za zkreslené.

„Pokud máme služby s omezením, je pravděpodobné, že se limit nepřekročí,“ uvedl s tím, že statistiky by musely vycházet z dat získaných na neomezených přípojkách.

Zákazníci tuzemských operátorů si ovšem nestěžují pouze na vysoké ceny, trápí je například i nepřiměřeně dlouhá doba procesu změny poskytovatele služeb. Tu má řešit novela zákona o elektronických komunikacích, která počítá s desetidenní lhůtou. Chonym naznačil možnost, že by lhůtu přenositelnosti čísla, bylo možné třeba ještě více zkrátit.

Novela řešit také výši pokut, která se má nově počítat z procent obratu operátora. Chonym tento krok vítá, upozorňuje však, že výše pokut nemají být pro firmu likvidační, na druhou stranu nesmí být ovšem příliš nízké.

Chonym je radním ČTÚ teprve od středy 10. května, kdy jej na návrh ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka jmenovala vláda. V první řadě se tak bude muset seznámit, jaké možnosti úřad má a jak je uplatňuje v praxi. Rád by totiž předešel častým stížnostem spotřebitelů, kteří úřad kritizují za nedostatečné kroky, co se týče podmínek tarifů a cen za mobilní data. Tyto stížnosti podle něj přiživila i kauza nízkých cen mobilních služeb, které v tendru vysoutěžilo ministerstvo financí (více o ministerském tarifu čtěte zde).

„Úřad řeší převážně velkoobchodní ceny. Ten efekt na běžné tarify se proto projeví ve zpoždění. Úřad by každopádně měl pomáhat slabší straně, což občané proti korporacím jsou,“ dodal.