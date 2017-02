iPhone X bude převratný a pekelně drahý. Nejlevnější koupíte za 30 tisíc

Apple by měl letos uvést hned tři nové iPhony. Modely 7s a 7S Plus budou jen evolucí stávajících „sedmiček“. Zcela nový má být pouze iPhone 8, který je označován také jako iPhone X. Označení s římskou desítkou dává smysl, jelikož letos to je 10 let od uvedení prvního iPhonu.

iPhone X má být podle zpráv serveru Fast Company opravdu drahé zboží. Jeho základní cena má být přes 1 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 25 000 korun. A to bez americké místní daně. V Česku by tak novinka mohla stát více jak 30 000 korun.

Úplné překvapení to ale není, už současný iPhone 7 Plus stojí na našem trhu od 25 000 korun a vrcholná verze vyjde na více jak 31 000 korun. Ve Spojených státech končí současný iPhone na 969 dolarech, což při započítání daně není o mnoho méně.

Oproti současným iPhonům i smartphonům konkurenčních značek má iPhone X přinést za astronomickou cenu řadu inovací. Na vysoké ceně se především podepíše OLED displej, který má být přes celé čelo telefonu. Cena displeje bude dvakrát vyšší, než kolik stojí současné panely pro iPhony 7.

Unikátní displej, který má zvládat i inovované ovládání pomocí síly dotyku 3D Touch, bude vyrábět jihokorejský Samsung. Nikdo jiný prý není schopen splnit nároky Applu. Displej by měl oproti současným poměrům povyrůst na úhlopříčku 5,8 palce. Jelikož okolo něj nemají být žádné rámečky, tak se velikost chystané novinky oproti 5,5palcovému iPhonu 7 Plus nezmění, možná se novinka naopak zmenší.

Další položkou, která se má podepsat na vyšších výrobních nákladech, mají být paměti. Jejich nákup se Applu díky současnému silnému dolaru prodraží. V základu by měl mít iPhone X minimálně 128 GB.

Celá konstrukce novinky má být nová. Výrobce má použít skleněná záda, která vyhoví bezdrátovému nabíjení. Nutno dodat, že skleněná záda už v minulosti iPhony měly. Bezdrátové nabíjení pak mají dostat i vylepšené iPhony 7s a 7s Plus.

Chystaný vrcholný iPhone má obepínat rámeček z nerezavějící oceli. To bude levnější řešení než současné rámečky z hliníkové slitiny. Nový rámeček má ovšem nabízet nový způsob ovládání. Stejně jako zmizí ústřední tlačítko na čele telefonu, které se stane součástí displeje, tak mají zmizet i další mechanické ovladače. Rámeček má být citlivý na dotyk a tak zmizí mechanická podoba dosud známých ovladačů.

Zajímavě působí informace serveru Fast Company o spolupráci Applu se společností Lumentum. Díky této spolupráci by měl iPhone X dostat pokročilou 3D skenovací technologii. Zatím není jasné, jak bude implementace této technologie vypadat, využít by se dala pro zabezpečení pomocí obličeje, pro lepší fotografování nebo pro vylepšení funkcí takzvané rozšířené reality.

Podle dalších zpráv bude mít iPhone X větší baterii než současné smartphony od Applu. Modemy mají být od Intelu a asi také od Qualcommu. Už nyní prý Apple spouští testovací výrobu, v průběhu které se může ještě leccos změnit. Plná výroba nového iPhonu má začít už v květnu a zvýšit se na maximum v srpnu. Do prodeje se chystaný výroční iPhone dostane tradičně až v září.