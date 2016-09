Revoluční iPhone 8 bude mít displej přes celé čelo a nabíjení na dálku

O tom, že letošní iPhony 7 a 7 Plus budou jen vylepšené stávající iPhony, se spekulovalo prakticky hned po uvedení loňských iPhonů 6s. Stejně dlouho se spekuluje o tom, že se příští rok dočkáme v mnoha stránkách revolučního iPhonu.

Ač tomu jejich název nenapovídá, iPhony řady 7 jsou jen další inkarnací iPhonu 6, který přišel před dvěma lety. Apple totiž protáhl cyklus na tři roky, dosud vždy ob rok uváděl inovovanou řadu s písmenkem s. iPhony 7 a 7 Plus tak mají shodný design jako předchůdci, stejné jsou některé komponenty.

Opravdové revoluce a to nejen v rámci smartphonů od Applu bychom se měli dočkat příští rok. iPhone 8 má být důstojnou oslavou desetiletého výročí, co jsou iPhony na trhu. První iPhone byl představen a začal se prodávat v roce 2007.

Celé čelo displej

iPhone 8 má podle serveru macrumors přijít s revolučním konceptem - celé čelo telefonu má tvořit displej. Do displeje tak bude zabudováno i ikonické home tlačítko, stejně jako senzor otisků prstů nebo přední kamerka. Displej má mít v rámci smartphonů od Applu další prvenství v tom, že bude typu OLED. Tento typ displejů iPhony dosud neměly, hodinky Apple Watch už je ale mají. Dodavatelem displejů bude konkurenční Samsung, pro kterého to bude obří zakázka.

Konstrukce chystaného iPhonu má být ze skla a to tak, že sklo bude tvořit jakési „pouzdro“, ve kterém budou všechny komponenty. Apple si novou konstrukci patentoval, patent obdržel teprve 6. září. Nová konstrukce má být odolná proti vodě. Patent zmiňuje skleněný materiál, který umožní prostupnost signálu.

Keramika a digitální korunka

Hovoří se také o tom, že by k výročí měla vzniknout speciální edice vyrobená z keramiky. Keramický materiál je velmi odolný a odolá i poškrábání či zašpinění. Navíc se dá obarvit do širokého spektra barev. Keramiku už Apple použil u vrcholných verzí svých hodinek Apple Watch, a tak by neměl být problém použití tohoto materiálu i u iPhonu.

Některé zdroje hovoří o tom, že vzhledem k revolučnímu pojetí dotykového displeje má mít iPhone 8 na boku ovládací korunku Digital Crown. Tu už mají několikrát zmiňované hodinky Apple Watch. U chystaného iPhonu má být korunka upravená a dostat nové funkce.

Opravdu bezdrátový

iPhone 8 má být opravdu bez drátů. Často kritizovaná ztráta audio konektoru jack u iPhonu 7, která sebou přináší komplikace při současném nabíjení a poslechu hudby, bude minulostí.

Jednou z největších inovací, se kterou má iPhone 8 přijít, má být opravdu bezdrátové nabíjení. Nový přístroj totiž má být možné nabíjet na dálku. Zapotřebí nebudou ani žádné podložky, iPhone 8 se má dokázat nabít na dálku až jednoho metru.

Apple na novém způsobu nabíjení spolupracuje se společností Energous, která už ukázala technologii WattUp pro nabíjení „přes vzduch“. Pro hudbu bude mít nový iPhone nový čip W2 pro připojení bezdrátových sluchátek s vysokou kvalitou přednesu.

Samozřejmostí budou nová „střeva“. Očekává se supervýkonný procesor A11 nebo řada dalších čipů. Stejně tak bude iPhone 8 vybaven novým systémem iOS 11, který sice bude dostupný i pro starší iPhony, ale výroční iPhone 8 by měl mít řadu funkcí navíc.