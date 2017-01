iPhone 8 dostane nový typ snímače otisků. Ten dnešní by už nefungoval

0:09 , aktualizováno 0:09

Snímač TouchID je nedílnou součástí telefonů i tabletů značky Apple již od roku 2013. U chystaného iPhonu 8 by jej však měl nahradit jiný typ. Ten současný by totiž nebylo možné integrovat přímo do displeje. Vyplývá to z nejnovější zprávy uznávaného analytika Ming-Chi Kuoa ze společnosti KGI Securities.