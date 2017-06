iPhone 8 bude mít displej skoro všude. Galaxy S8 na něj stačit nebude

Přestože má mít iPhone 8 displej úhlopříčky 5,8 palce, jeho půdorysné rozměry v porovnání s edicemi 6/6s/7 s mnohem menším 4,7palcovým zobrazovačem prý narostou jen mírně.

Jak se to Applu může podařit? Receptem je roztažení OLED panelu na téměř celou čelní plochu, se kterou výrobce dosud nakládal dosti nehospodárně. V důsledku toho umí být konkurence s větším displejem citelně kompaktnější, než iPhony. A týká se to jak základního modelu, tak i Pluska.

Nutno uznat, že ačkoli Apple v této disciplíně za konkurencí poměrně výrazně zaostával a vysoké pruhy nad a pod displejem iPhonů se nejednou staly terčem vtipů, podle nejnovějších snímků od Benjamina Geskina se situace obrátí. Snímky domnělý iPhone 8 zachycují ve společnosti iPhonů 7 a zejména obou Galaxy S8.

Zatímco u Galaxy S8+ zaujímá displej 84 procent plochy, u iPhonu 8 by to mohlo být odhadem nejméně 90 procent. Vespod totiž prakticky není nevyužitý pruh, nahoře pak displej ještě z obou stran obklopuje středovou část se sadou senzorů a fotoaparátem. Samozřejmě, že dosud jde o render, nad jehož pravostí visí otazník, ovšem své naznačují i přesné rozměry připravovaného iPhonu.

Jestliže má aktuální model 7 rozměry 67,1 × 138,3 × 7,1 mm, „osmička“ má měřit 70,94 × 143,59 × 7,57 milimetru. Nárůst je tedy ve všech třech dimenzích, vyšší tloušťka by se mohla pozitivně projevit nejen v jistějším úchopu (příliš tenké smartphony se prostě nedrží komfortně), tak i v akumulátoru s vyšší kapacitou. V porovnání s iPhonem 7 Plus má být model 8 citelně nižší a užší.

Rozměrově tak nejočekávanější telefon Applu od první generace iPhonu padne mezi oba současné modely, což už loni predikoval známý analytik společnosti KGI Securities Ming-Chi Kuo.

Hlavním vylepšením bezesporu bude OLED displej, který Apple u svého telefonu použije vůbec poprvé. Dosud jsou totiž všechny iPhony osazeny běžnějším LCD typem, hodinky Watch však od první verze používají vyspělejší a vhodnější AMOLED.

Počítá se s nasazením zbrusu nové čipové sady A11, kterou dostanou i nástupci současných modelů, tedy kolekce 7s. Mluví se také o bezdrátovém dobíjení, které dovolí zvolená sendvičová konstrukce s ocelovým rámečkem a sklem z obou stran. Dosavadní obrazové úniky potvrzují duální fotoaparát s objektivy řazenými pod sebe, dvojice snímačů na čelní straně by pak měla umožňovat 3D autentizaci uživatele pomocí tváře.

Snímače dodá Sony

Dodavatelem snímačů pro fotoaparáty bude opět japonský gigant Sony, jehož je Apple největším odběratelem. Právě velká poptávka po snímačích pro aktuální generaci iPhonů zajistila Applu u Sony výsadní postavení a server DigiTimes v minulých dnech uvedl, že pro japonskou firmu je primární dodávka snímačů právě pro Apple, a dále Huawei, Oppo a Vivo (obě patří do koncernu BKK Electronics).

Kvalitní snímače Sony však u svých smartphonů používají i další výrobci. Například HTC, LG nebo Asus a částečně i Samsung (který je kombinuje s vlastní produkcí), kteří se však kvůli omezené nabídce ze strany Sony možná budou nuceni obrátit na jiné výrobce. Například OmniVision, který se však specializuje na čipy pro smartphony základní a střední kategorie. Naproti tomu u Sony jsou primární snímače pro zařízení střední a nejvyšší třídy.

Co bude s Touch ID?

Snímač Touch ID je nedílnou součástí iPhonů už od modelu 5s, uvedeného na podzim 2013. Prvek, integrovaný do domácího tlačítka, od té doby prošel vývojem a bez obav lze říci, že patří k nejspolehlivějším nástrojům svého druhu. Kromě odemykání telefonu slouží třeba i k autentizaci uživatele při provádění plateb přes systém Apple Pay.

Jeho podoba u připravovaného iPhonu 8 je však stále nejasná. Aktuálně se mluví o dvou scénářích. Prvním je integrace snímače přímo pod displej. To by však vyžadovalo použití optického typu senzoru, jelikož by nedocházelo k fyzickému kontaktu prstu a snímače, jako tomu je doposud. Pokud by se takové řešení nepodařilo dostatečně spolehlivě zrealizovat a je to právě Touch ID, kvůli kterému má iPhone 8 nabrat dosud nespecifikované zpoždění, pak by jej Apple mohl umístit na zadní stranu telefonu v podobě, jak jej známe doposud.

Očekává se, že Apple uvede všechny tři iPhony v zavedeném termínu v září. Kvůli zmíněným komplikacím by však model 8 měl jít do prodeje o něco později, dosud se mluvilo o konci října nebo začátku listopadu.