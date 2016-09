KOMENTÁŘ: Nové iPhony nejsou zklamáním, zázraky jsme čekat nemohli

Apple si za velká očekávání může sám. Vlastně moderní smartphony vymyslel a v podstatě posledních deset let diktoval, jak mají vypadat a co mají umět. Jenže jeho technologický a trochu také marketingový náskok se postupně vyčerpal. Asi ne proto, že by Applu došly nápady. Spíš se celý obor dostal na hranice současných možností.

Letošní představení sedmičkových iPhonů bylo nudné, či spíš hodně nudné. Mimo samotných telefonů a nové generace hodinek Watch se dvouhodinové představení muselo vyplnit minimálně hodinou zbytečné vaty. Ne že by to ostatní nedělali stejně, tiskovka Applu byla v tomto směru ještě docela svižná. Přesto bylo jasně patrné, že vymyslet kloudnou novinku je dnes už opravdu obtížné.

Už ani Apple si nic neuhlídá

Problém byl i v tom, že v podstatě vše důležité uniklo dopředu a tak se žádné překvapení nekonalo. Když se ale na novinky podíváme střízlivě, tak asi jediné, co jim můžeme vyčítat, je design. Ten se oproti šestkovým řadám nikterak zásadně nezměnil, přestože letos na to byl čas. Alespoň podle zaběhlých zvyklostí značky (viz box Megacyklus).

Megacyklus Už dlouho před premiérou sedmičky se začalo spekulovat, že Apple přejde z dvouletého inovačního cyklu na tříletý. Což byla jedna z indicií, že letošní sedmička nebude úplně nový model, ale jen další inovace šestky. Což se nakonec po představení ukázalo jako pravdivé. Bez ohledu na nové číselné označení. Můžeme tedy spekulovat, že příští iPhone bude mnohem inovativnější. Minimálně co se designu týče.

Ale Apple asi ví co dělá. I šestky jsou stále docela šik přístroje, sedmička pak minimálně v exkluzivní barvě Jet Black vypadá na obrázcích dobře. Uvidíme, jestli to potvrdí i ve skutečnosti.

Ve výbavě Apple přidal v tradičních směrech. Nový procesor a další „střeva“ jsou lepší než ta předchozí a jak je u značky obvyklé, výkonu budou mít novinky dostatek a je pravděpodobné, že budou patřit mezi ty úplně nejvýkonnější přístroje na trhu.

Trochu překvapivě Apple nepřidal v rozlišení displejů, konkurence je dnes už přeci jen o kus dál. U foťáků je zásadní inovace u verze Plus. Dvojitý fotoaparát je dnes častá inovace u nejlepších modelů více výrobců. Sami jsme zvědaví, jak to vymyslel Apple. Tipujeme, že jeho dvojitý fotoaparát bude fungovat výborně.

Jenže dvojitý fotoaparát, odolnost nebo stereofonní reproduktory není nic, co by nemělo (už dávno) plno konkurenčních přístrojů na trhu. Apple tak už nediktuje trendy, ale spíš dotahuje. A to je jedna z nejpodstatnějších změn oproti dřívějším letům a také to, co je Applu vyčítáno. Stačí si přečíst nějakou diskusi na internetu.

Ani ten chybějící Jack není vynález Applu

Apple přesto u sedmičky inovoval a to i v globálním měřítku. Ano, je řeč o absenci klasického sluchátkového konektoru. Jenže ani v tomto případě není Apple první. Moto Z už také nemá Jack a systémový konektor na sluchátka měly už mnohé mobily minulého desetiletí. I u nich bylo potřeba mít redukci na klasický sluchátkový konektor. Síla Applu ale může z této změny udělat standard. Uvidíme, jestli se na to chytí i konkurence. Výrobci příslušenství se na to jistě těší, odbytu sluchátek by to mohlo výrazně pomoci. Nebo alespoň odbytu redukcí. Více o konci Jacku v podrobném článku na Technetu.

Dobře, Apple nijak zásadně nepřekvapil a nic výjimečného neukázal. Jeho pověst by si nějakou zásadní inovaci zasloužila. Jenže co by měl ukázat, abychom si z toho sedli na zadek? Co dělá tak zásadního konkurence?

Zásadní (ne)inovace posledních let

Dobře, je tu modulární LG G5 - propadák. Je tu jinak modulární Moto Z, tady ještě úspěšnost hodnotit nemůžeme, ale prodejní trhák to asi taky nebude. Je tu několik smartphonů s dvojitým fotoaparátem. Fajn, ale prodejní rekordy neboří a výsledky z testů sice nejsou špatné, ale redefinování mobilního fotoaparátu to není. Už tady byly smartphony s projektorem, s infrakamerou a kdo ví čím ještě. Ale žádná bomba to nikdy nebyla. Možná čtečka oční duhovky by mohla být zásadní inovací, ale na to je ještě brzy, otisk prstu zatím stačí.

Prostě a jednoduše, vymyslet dnes něco převratného, je velmi obtížné. Loni Apple přinesl displej s rozpoznáváním tlaku. Mají to i letošní modely, dokonce rozšířené i na domácí tlačítko. Nesměle to zkouší i konkurence, ale nevypadá to, že by to změnilo trh. A tak bychom mohli pokračovat.

V podstatě jediná významná inovace za poslední dva roky byl zahnutý displej u Samsungu. Vlastně k ničemu zásadnímu to není, ale skvěle to vypadá. A to je dnes asi to nejdůležitější. V době, kdy každý lepší smartphone umí tolik, co notebook a ještě mnohem víc, tak těžko můžeme očekávat, že výrobci představí něco zásadního každý rok. Prostě není co. A když už jsme u Samsungu, jeho letošní model S7 Edge je také jen upgrade loňské S6, zhruba v intencích inovace iPhonů. A jak skvěle se prodává.

Bude to stačit?

Design, to je totiž to, co bude dnes důležité. A to je také to jediné, co můžeme Applu u sedmičkového iPhonu vyčíst. Tady jsme čekali něco nového a nedočkali jsme se. A kdo jiný než Apple by měl ukázat v designu něco nového. Možná je to lesklá černá verze Jet Black, možná ne. Uvidíme a hlavně Apple uvidí, jestli prodejní čísla ukážou, že měl být odvážnější, nebo to stačilo.