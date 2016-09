Uspěje nový iPhone? Rozhodne prý ochota majitelů obměňovat starší modely

Vždy platilo, že každý druhý iPhone přichází s lepší výbavou, ale takřka stejným designem. Vzhled telefonu tak Apple měnil ob dvě generace. Blížící se tisková konference, naplánovaná na středu 7. září, však odhalí iPhone, který by si i fanoušek značky mohl snadno splést se vzhledem dvou předchozích generací.

Například podle dřívější ankety serveru Quartz to může být pro kupující problém, protože téměř totožný design může navodit myšlenku, že si nekupují zcela nový iPhone, ale jen mírně obměněný loňský model (více zde).

Analytik Gene Munster ze společnosti Piper Jaffray ve svém výhledu investorům uvádí, že úspěch nových iPhonů velkou měrou určí ochota majitelů iPhonů 5s a starších obměnit své smartphony.

Právě skupina používající více než dva roky staré modely je podle Munstera potenciální množinou, která by mohla nové generaci iPhonu zajistit slušný odbyt. Podle jeho propočtů je takových uživatelů po světě okolo 275 milionů. A značné procento z nich by podle něj letos mohlo svůj iPhone vyměnit za nový.

Majitelé čtyřpalcových iPhonů budou měnit za nové modely

Vzhledem k dvouletému stáří těchto modelů tak uživatelé vlastní iPhony s displejem o úhlopříčce nejvýše čtyři palce (modely 5, 5c, 5s), používají-li ještě starší generace, tak využívají jen 3,5palcovou obrazovku. Analytik předpokládá, že právě ti by při upgradu sáhli po jednom z nejnovějších iPhonů, řady 6/6s by přeskočili.

Očekává se, že k hlavním vylepšením nových iPhonů se zařadí ještě výkonnější čipová sada Apple A10, větší uživatelské úložiště a vylepšené fotoaparáty. Zatímco základní 4,7palcový model si má polepšit o optickou stabilizaci, 5,5palcová varianta Plus má mít rovnou dvojitý fotoaparát, který je jedním z hlavních lákadel novinek. Z iPhonů má zmizet 3,5mm jack (více zde), což však nelze brát vysloveně jako vylepšení, byť díky tomu mohou být iPhony ještě tenčí.

Důvěru investorů v nové iPhony zvýší nečekaná výbava

Gene Munster uvádí, že očekávání ve velký úspěch příštích iPhonů mezi akcionáři není velký. Je proto přesvědčen, že pokud by Apple během tiskové konference odhalil nějaký neočekávaný prvek výbavy, o kterém se dosud neví, nebo třeba zásadní zvýšení výdrže baterie, mohlo by se to prý pozitivně projevit na kondici společnosti na burze cenných papírů.

Analytik předpokládá, že ve fiskálním roce 2017, který začíná čtvrtým kvartálem letošního roku, by Apple mohl prodat 234,5 milionu iPhonů. Nové iPhony 7 by se přitom na tomto objemu mohly podílet 150 miliony kusy.

Představení nových iPhonů je již za dveřmi, Apple je představí už ve středu 7. září v prostorách sanfranciského Bill Graham Civic Auditorium. Na Mobil.iDNES.cz budete moci sledovat tradiční on-line reportáž.