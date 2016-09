Nový iPhone 7 je odolný, má jediný konektor a překvapivě nezdražil

Nový iPhone 7 má být poslední iPhone ze staré školy. Apple přechází na takzvaný mega cyklus a opravdová revoluce má přijít příští rok s iPhonem 8. Letos si tak musíme vystačit s již poněkud ohranou písničkou, tedy iPhonem, který v lecčems navazuje na předchůdce. A to jak tvarem, tak i výbavou, i když značeně vylepšenou.

Revoluční je - v rámci značky - odolná konstrukce, která splňuje stupeň krytí IP67. Dosud žádný smartphone od Applu odolný nebyl, konkurence ale má odolné smartphony již dlouho ve své nabídce. Kryt novinek je opět hliníkový, k dispozici ale budou dvě zcela nová barevná provedení: Black a Jet Black. Jedna z nich je matná, druhá lesklá. Verzi Jet Black ale nebude dostupná se základní pamětí. Černá iPhonu 7 opravdu sluší, ten komu „ponurý“ smartphone nevyhovuje má dále na výběr stříbrnou verzi, zlatou verzi a růžovozlatou variantu, kterou budou upřednostňovat především dámy.

Že novinky v mnohém navazují na předchůdce dokládají rozměry. Ty jsou s modely 6s a 6s Plus shodné. Menší iPhone 7 má tak rozměry 138,3 x 67,1 x 7,1 milimetru a větší novinka potom 158,2 x 77,9 x 7,3 milimetru. Shodné rozměry znamenají, že na novinky bude pasovat ve značné míře příslušenství určené již pro starší iPhony. Potěšitelné je, že se snížila hmotnost, i když žádná velká dieta to nebyla. iPhone 7 má oproti iPhonu 6s o pět gramů méně, konkrétně 138 gramů. Velký iPhone 6s byl díky hmotnosti 192 gramů často kritizován, novinka je o čtyři gramy lehčí.

Vylepšením prošlo ústřední tlačítko se zabudovaným senzorem otisků prstů Touch ID. Tlačítko dostalo po vzoru displeje s 3D Touch haptickou odezvu a tlačítko nyní může plnit různé funkce, které si lze zvolit.

Velkou změnou je u nových iPhonů absence audiokonektoru typu jack. Nové modely mají jediný Lightning konektor, který tak slouží i pro připojení sluchátek. Dobrou zprávou je, že mimo sluchátek s Lightning konektorem bude součástí balení i redukce na starší typ konektoru.

Sluchátka AirPods Úplnou novinkou jsou bezdrátová sluchátka AirPods, která sama rozpoznají, kdy uživatel mluví a kdy poslouchá. Stačí na ně dvakrát poklepat a aktivuje se virtuální asistentka Siri. Kvalita reprodukce má být na úrovní běžných drátových sluchátek. Sluchátka AirPods ale budou v prodeji až v říjnu a nebudou levná. Apple si za ně bude účtovat v USA 159 dolarů bez daně, tedy v přepočtu 3 800 korun. Česká cena byla nastavena na 4 990 korun, což je v podstatě americká cena navýšená o DPH.

Velkou proměnou prošly fotoaparát obou nových iPhonů 7. Základní menší model má 12megapixelový fotoaparát, který do vínku dostal optickou stabilizaci obrazu. Snímač má skvělou světelnost f/1.8, povedené by tedy měly být i snímky pořízené za zhoršené viditelnosti. Blesk s přirozeným osvitem se skládá hned ze čtyř LED, má být o polovinu jasnější, než ten u iPhonu 6s. Fotoaparát dokáže rozpoznat nejen obličeje, ale i těla. Samozřejmostí je podpora takzvaných živých fotek, tedy krátkých videosekvencí.

Na pomyslný trůn krále fotomobilů útočí větší nový iPhone 7 s přídomkem Plus. Ten je totiž vybaven dvěma fotoaparáty. Oba jsou 12megapixelové, jeden je ale širokoúhlý se světelností f/1.8, druhý běžný má světelnost f/2.6. Díky řešení se dvěma fotoaparáty disponuje iPhone 7 Plus dvojnásobným optickým přiblížením. Při představovaní byla ukázána kouzla, které lze vytvořit pomocí hloubky ostrosti. Tuto funkci dostane novinka ale až později pomocí softwarové aktualizace.

iPhony 7 jsou potentní i co se pořizování videa týče. 4K videa lze pořizovat v kvalitě 30 snímků za sekundu, Full HD videa potom 60 snímků za sekundu. Zpomalená videa v rozlišení Full HD mají snímkovou frekvenci 120 fps, v HD rozlišení potom 240 fps. Pro nahrávání videa lze použít optickou stabilizaci obrazu a u větší novinky i optické přiblížení. Nechybí možnost časosběrného snímání.

Přední kamerka pro autoportréty a videohovory si polepšila na sedmimegapixelové rozlišení. Přední fotoaparát má světelnost f/2.2 a dokáže pořizovat Full HD videa. Klasický blesk bychom vpředu nenašli, opět místo něj poslouží bliknutí displeje.

Nové iPhony 7 a 7 Plus se opět liší velikostí displeje. Základní nový iPhone má 4,7palcový displej, větší bratříček 5,5palcový. Rozlišení IPS displejů se oproti předchůdcům nezměnilo, v současné době působí už poněkud archaicky. Verdikt ale vyřkneme, až je uvidíme na vlastní oči. Displeje totiž prošly inovací, která znamená o 25 procent větší jas a širší barevný gaumut. Menší nový iPhone má rozlišení displeje 1 334 x 750 obrazových bodů, větší má Full HD displej (1 920 x 1 080 obrazových bodů). Displeje jsou samozřejmě vybaveny technologií 3D Touch, která rozpozná sílu dotyku.

S výkonem by neměl být u nových iPhonů problém. Oba modely dostaly nový procesor Apple A10 Fusion. Ten je oproti dvoujádrovému předchůdci čtyřjádrový. Dvě jádra jsou určena pro co nejvyšší výkon, zbylá jsou pro úsporný provoz. Výrobce tradičně neuvádí takt procesoru, jen oznamuje, že nový procesor je dvakrát výkonnější, než ten v dva roky starém iPhonu 6. Grafické zpracování je rychlejší dokonce třikrát.

Apple konečně vyslyšel volání zákazníků a změnil kapacity vestavěných uživatelských pamětí obou nových iPhonů. Základní model tak má hned 32 GB paměť, prostřední provedení 128 GB a vrcholná verze potom špičkových 256 GB.

Samozřejmostí je podpora sítí LTE (450 Mbps) na všech myslitelných pásmech (podpora hovorů VoLTE). Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO). Nechybí nový Bluetooth 4.2 i podpora technologie NFC. Jak je ale u smartphonů od Applu zvykem, obě funkce nejsou zcela plnohodnotné. Přes Bluetooth lze připojit například jen sluchátka, technologie NFC slouží především pro mobilní platby. Satelitní navigace podporuje standardy GPS i GLONASS. Nechybí barometr.

Novinky od Applu budou vybaveny ještě neuvedeným systémem iOS 10. Ten bude pro starší iPhony k dispozici 13. září. Apple ponechává nadále v nabídce malý čtyřpalcový iPhone SE a iPhony 6s a 6s Plus. I iPhony 6s si ale s nástupem nástupců polepšily a nově s nimi mají shodné rozvržení kapacit uživatelských pamětí (32 GB, 128 GB a 256 GB). V Česku jsou zatím v prodeji jen první dvě verze.

Apple uvádí, že se oproti iPhonu 6s výdrž zlepšila u sedmičky o dvě hodiny, u modelu 7 Plus jen o jednu hodinu. Baterie mají novinky tradičně zabudované, bezdrátové nabíjení se opět nekoná. Výrobce udává výdrž v pohotovostním stavu v klidovém režimu 10 dní u základního modelu, provedení Plus by mělo vydržet ještě o šest dní déle. Prohlížení internetu přes LTE u normálního iPhonu 7 znamená 12hodinovou výdrž, přes wi-fi potom 14hodinovou. Model Plus v obou případech vydrží o hodinu déle.

iPhone 7 a 7 Plus bude v prodeji na vybraných trzích od 16. září. Na náš trh se novinky dostanou 23. září. Ceny se oproti předchůdci nemění, tedy alespoň ty americké. Základní iPhone 7 s 32 GB pamětí vyjde na 649 dolarů, větší Plus začíná na 769 dolarech.

V podstatě stejné ceny platí i pro český trh. Apple je překvapivě zveřejnil hned, to dřív nedělal. Základní iPhone 7 s 32 GB paměti bude stát 21 190 korun. Varianty s pamětí 128 GB a 256 GB budou stát 24 390 a 27 590 Kč. Větší iPhone 7 Plus bude v Česku stát 24 990 za variantu s 32 GB paměti. Verze s 128 GB paměti bude stát 28 190 Kč a nejvyšší verze s 32 GB paměti se dostane nad hranici třiceti tisíc. Bude stát 31 390 Kč. Nové barevné provedení Jet Black bude dostupné jen ve dvou vyšších variantách u obou modelů.