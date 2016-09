České ceny iPhonů 7 překvapily. Šetřílky přesto zláká cesta za hranice

Při porovnání startovacích cen ve středu představených iPhonů 7 a 7 Plus (více o představení se dočtete zde) a loňských modelů (6s/6s Plus) je patrné, že stejná situace jako na českém trhu panuje pouze ve čtyřech evropských státech. Mírné zdražení vrcholných modelů (7 Plus) při současném zachování shodných cen základních modelů se odehrálo jen v Dánsku, Norsku, Švédsku a ve Švýcarsku. Za ceny, které v sobě odrážejí loňské novinky, navíc uživatelé oproti nim získají letos vždy dvojnásobnou porci uživatelské paměti.

Nejzajímavějším místem pro ty, kteří chtějí při pořízení desáté generace iPhonu co nejvíce ušetřit, je z pohledu cen novinek i nadále Švýcarsko. Tedy v případě, pomineme-li náklady na dopravu. U základního iPhonu 7 (32 GB) s cenou 795 švýcarských franků (18 781 Kč) činí úspora oproti ceně na českém trhu lehce přes 2 400 korun, u vrcholného modelu (iPhone 7 Plus 256 GB) s cenou 1 139 švýcarských franků (28 183 Kč) pak zůstane v peněžence k dobru více než 3 200 korun. Tedy o téměř 400 korun více, než bylo možné takto loni ušetřit při koupi iPhonu 6s Plus 128 GB.

Pro Švýcarsko pak hovoří i fakt, že oproti Česku spadá do první vlny. Nové iPhony tam jdou do prodeje tedy již v pátek 16. září, v Česku až o týden později. Nicméně do první vlny spadají tradičně také Německo, Rakousko či Velká Británie. Tyto státy budou pro české zájemce o novinky mnohem dostupnější než zmíněné Švýcarsko, avšak úspora už není až tak lákavá. Záleží na zvoleném provedení.

Německé a rakouské ceny iPhonů 7 se neliší, startují na 759 eurech (20 509 Kč) za základní model, vrcholná verze pak vyjde shodně na 1119 euro (30 237 Kč). Úspora oproti českým cenám není tudíž již tak vysoká, pohybuje se v rozmezí od necelých 200 korun do zhruba 1 100 Kč. Větším lákadlem pro zájemce tak bude fakt, že budou mezi prvními majiteli nových iPhonů v Česku. To platí i v případě Velké Británie, kdy lze třeba již naplánovanou cestu spojit s užitečným. Úspora při pořízení telefonů na ostrovním státě je již lákavější, pohybuje se od zhruba 1 500 do 2 000 korun.

Naopak například v Polsku se pořizovat nové iPhony téměř nevyplatí. Nejen že stejně jako Česko spadá až do druhé vlny, ale úspora oproti českým cenám se pohybuje jen v řádově desetikorunách. Polsko je zároveň jedním ze států, v nichž Apple startovací ceny novinek neudržel na hranici loňských modelů. Například iPhone 7 podražil v rozmezí od 150 do 200 zlotých (940 až 1 253 Kč) v závislosti na kapacitě uživatelské paměti, vrcholný model pak bez ohledu na verzi zdražil o 300 zlotých (téměř 1 900 Kč).

Ceny iPhonů 7 a 7 Plus v Evropě * 7 (32 GB) 7 (128 GB) 7 (256 GB) 7 Plus (32 GB) 7 Plus (128 GB) 7 Plus (256 GB) Česko 21 190 Kč 24 390 Kč 27 590 Kč 24 990 Kč 28 190 Kč 31 390 Kč Polsko 20 982 Kč (3349 PLN) 24 302 Kč (3879 PLN) 27 560 Kč (4399 PLN) 24 741 Kč (3949 PLN) 28 061 Kč (4479 PLN) 31 319 Kč (4999 PLN) Německo 20 509 Kč

(759 EUR) 23 482 Kč

(869 EUR) 26 454 Kč

(979 EUR) 24 293 Kč

(899 EUR) 27 265 Kč

(1009 EUR) 30 237 Kč

(1119 EUR) Rakousko 20 509 Kč (759 EUR) 23 482 Kč (869 EUR) 26 454 Kč (979 EUR) 24 293 Kč (899 EUR) 27 265 Kč (1009 EUR) 30 237 Kč (1119 EUR) Švýcarsko 18 781 Kč (759 CHF) 21 750 Kč (879 CHF) 24 719 Kč (999 CHF) 22 245 Kč (899 CHF) 25 214 Kč (1019 CHF) 28 183 Kč (1139 CHF) Maďarsko 22 425 Kč(255990 HUF) 25 842 Kč (294990 HUF) 29 258 Kč (333990 HUF) 26 280 Kč (299990 HUF) 29 696 Kč (338990 HUF) 33 113 Kč (377990 HUF) Itálie 21 590 Kč (799 EUR) 24 563 Kč (909 EUR) 27 535 Kč (1019 EUR) 25 373 Kč (939 EUR) 28 346 Kč (1049 EUR) 31 318 Kč (1159 EUR) Francie 20 780 Kč (769 EUR) 23 752 Kč (879 EUR) 26 725 Kč (989 EUR) 24 563 Kč (909 EUR) 27 535 Kč (1019 EUR) 30 508 Kč (1129 EUR) Španělsko 20 780 Kč (769 EUR) 23 752 Kč (879 EUR) 26 725 Kč (989 EUR) 24 563 Kč (909 EUR) 27 535 Kč (1019 EUR) 30 508 Kč (1129 EUR) Velká Británie 19 172 Kč (599 GBP) 22 373 Kč (699 GBP) 25 574 Kč (799 GBP) 23 013 Kč (719 GBP) 26 214 Kč (819 GBP) 29 415 Kč (919 GBP) Dánsko 21 052 Kč (5799 DKK) 24 319 Kč (6699 DKK) 27 586 Kč (7599 DKK) 25 045 Kč (6899 DKK) 28 312 Kč (7799 DKK) 31 580 Kč (8699 DKK) Norsko 21 758 Kč (7390 NOK) 24 997 Kč (8490 NOK) 28 236 Kč (9590 NOK) 25 880 Kč (8790 NOK) 29 119 Kč (9890 NOK) 32 357 Kč (10990 NOK) Švédsko 21 356 Kč (7495 SEK) 24 490 Kč (8595 SEK) 27 624 Kč (9695 SEK) 25 060 Kč (8795 SEK) 28 194 Kč (9895 SEK) 31 328 Kč (10995 SEK)

* ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 8. 9. 2016

Stejně jako v Česku v sobě odrážejí startovací ceny loňské generace iPhonu ceny novinek i na některých trzích mimo Evropu. Základní modely mají stejnou maloobchodní cenu například v Hongkongu, Singapuru či Austrálii. I tam platí, že vrcholný model 7 Plus oproti loňskému předchůdci mírně podražil.

Ceny iPhonů 7 a 7 Plus ve světě * 7 (32 GB) 7 (128 GB) 7 (256 GB) 7 Plus (31 GB) 7 Plus (128 GB) 7 Plus (256 GB) USA 15 551 Kč (649 USD) 17 947 Kč (749 USD) 20 343 Kč (849 USD) 18 426 Kč (769 USD) 20 822 Kč (869 USD) 23 218 Kč (969 USD) Kanada 16 744 Kč (899 CAD) 19 165 Kč (1029 CAD) 21 586 Kč (1159 CAD) 19 537 Kč (1049 CAD) 21 959 Kč (1179 CAD) 24 380 Kč (1309 CAD) Japonsko 17 165 Kč (72800 JPY) 19 758 Kč (83800 JPY) 22 352 Kč (94800 JPY) 20 230 Kč (85800 JPY) 22 823 Kč (96800 JPY) 25 417 Kč (107800 JPY) Čína 19 381 Kč (5388 CNY) 22 259 Kč (6188 CNY) 25 136 Kč (6988 CNY) 22 978 Kč (6388 CNY) 25 856 Kč (7188 CNY) 28 733 Kč (7988 CNY) Hongkong 17 262 Kč (5588 HKD) 19 734 Kč (6388 HKD) 22 205 Kč (7188 HKD) 20 352 Kč (6588 HKD) 22 823 Kč (7388 HKD) 25 603 Kč (8288 HKD) Singapur 18 650 Kč (1048 SGD) 21 675 Kč (1218 SGD) 24 701 Kč (1388 SGD) 22 209 Kč (1248 SGD) 25 235 Kč (1418 SGD) 28 260 Kč (1588 SGD) Austrálie 19 967 Kč (1079 AUD) 22 743 Kč (1229 AUD) 25 519 Kč (1379 AUD) 23 483 Kč (1269 AUD) 26 259 Kč (1419 AUD) 29 035 Kč (1569 AUD)

* ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 8. 9. 2016

Nejlákavějším místem pro pořízení některého z nových iPhonů jsou bezesporu opět Spojené státy. Papírová úspora je sice velmi lákavá, avšak v případě objednávky z amerického Apple Storu vykoupená omezenou záruční lhůtou. Roční záruka platí nicméně i při pořízení telefonu z některého z asijských Apple Storů. K cenám je navíc nutné kromě nákladů na dopravu připočítat také clo a DPH. Úspora tak záhy značně utrpí na svém prvotním půvabu.