Nový systém pro iPhony přináší změny pod povrchem. Některé jsou užitečné

Na letošní konferenci WWDC byly mimo jiné představeny vylepšené počitače Mac, nový chytrý hudební systém HomePod, nový tablet iPad Pro a zásadní softwarová vylepšení pro iPady. Nový systém dostanou v září i iPhony a hodinky Apple Watch. Oproti novinkám pro iPady ovšem smartphony od Applu zásadní viditelné vylepšení nedostanou.

Hned zkraje prezentace nového iOS 11 pro iPhony bylo řečeno, že současný systém iOS 10 používá 86 procent zařízení od Applu. Nechybělo rýpnutí do konkurenčního Androidu, kde má nejnovější systém Android 7 Nougat jen sedm procent přístrojů, a dochází tak k výrazné fragmentaci. Uživatelé jsou podle Applu se systémem iOS 10 spokojeni. Podle průzkumu ho chválí 96 procent uživatelů.

Prezentované novinky iOS 11 pro iPhony na převratná vylepšení nelákají. Některé funkce si navíc zatím český uživatel neužije, například počeštění asistentky Siri se stále nekoná. Ale Apple si možná nechává některé inovace pro nové iPhony, které by mohly dostat na podzim některé zatím utajované funkce.

Nový App Store

Zásadním vylepšením prošel obchod s aplikacemi App Store, který slaví devět let. Phill Shiller z Applu uvedl, že týdně má App Store 500 milionů zákazníků. Z obchodu už bylo za dobu existence staženo 180 miliard her a aplikací. Apple za celou dobu vyplatil vývojářům 70 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 1,6 bilionu korun.

App Store má nyní jinak uspořádanou hlavní obrazovku Today. Nově jsou zde prezentovány detailní informace o nejdůležitějších hrách a aplikacích s rozhovory s vývojáři. Aplikace a hry jsou popisovány v příbězích, jde o něco na způsob recenze přímo od Applu. Na stránce Today stále nechybí exkluzivní premiéry, nově vydané hry a aplikace, stejně jako nejpopulárnější tituly.

Změnou je rozdělení aplikací do dvou sekcí, na hry a aplikace. Uživatelské prostředí je nové, každý titul může mít až tři ukázková videa a pět obrázků. Videa mohou být pro různé trhy lokalizovaná. Apple uvádí, že by vyhledávání mělo být přehlednější. Funguje jak pro samotné tituly, tak pro vývojáře, kategorie nebo klíčové slova.

Nová je sekce Update, kde se uživatel dozví vše o změnách u aplikací a her. Nové je zobrazení pro nákup v aplikacích a hrách. To se zobrazuje nejen u každého titulu, ale také ve vyhledávání a na stránce Today nebo v jednotlivých sekcích.

Když zmiňujeme App Store, tak proměnou prošel i obchod pro „nálepky“ ve zprávách iMessages. Nyní je tvořen lištou ve spodní části displeje v aplikaci Zprávy. Aplikace nebo „nálepky“, které lze poslat pomocí iMessages, jsou tak lépe dostupné. Jednoduší je tvorba takovýchto zpráv včetně možnosti poslat písničku. Zprávy iMessages lze zálohovat do iCloudu a používat je napříč zařízeními.

Lepší fotografie

Vylepšeny byly fotografické schopnosti iPhonů. Apple pro fotografie nově vybral formát High Efficiency Image File Format (HEIF), který redukuje velikost fotografií pomocí dvakrát lepší komprese. Fotografie budou nadále kompatibilní s jinými přístroji. Videa nyní používají kompresi HEVC pro lepší efektivitu.

Pomocí takzvaného Portrait módu by mělo jít vytvořit ještě působivější snímky s uměleckým nádechem. Apple proto vytvořil Depth API pro další vývojáře. Inovace se dočkaly i „oživlé“ fotografie Live Photos, které lze nyní pouštět ve smyčce. Nechybí „průžný“ efekt a možnost dlouhé expozice. Z minulosti známé Vzpomínky, tedy sbírky fotografií dané telefonem automaticky do prezentace, lze nyní přehrávat na výšku i šířku. Vzpomínky nyní mají více témat, pomocí kterých mohou být vytvořeny. Například se myslelo na domácí mazlíčky nebo narozeniny.

Nové Kontrolní centrum

Zcela přepracované je Kontrolní centrum, vytahované ze spodní části displeje, které už není rozdělené na dvě části. Jednotlivé funkce lze zvětšovat, využití zde našlo ovládání pomocí síly dotyku 3D Touch. Notifikační centrum je nyní spojeno v jedno s uzamčenou obrazovkou.

Konec řidičů zaměstnaných telefonem

Apple myslí na bezpečnost při řízení a připravil novou funkci Nerušit, když řídím. iPhone sám dokáže detekovat, když uživatel řídí vozidlo, a automaticky vypne displej a upozornění na notifikace. Uživatel může funkci odmítnout tím, že potvrdí, že neřídí. Využít lze samočinného odesílání zpráv ze složky oblíbených kontaktů s upozorněním, že se ozve, až dojede do cíle.

Sdílení v Apple Music

Nové možnosti dostala i služba Apple Music, která předplatitelům umožňuje sdílet playlisty s kamarády nebo blízkými. Apple inovoval i klávesnici pro používání iPhonu v jedné ruce. Funkce Home nyní podporuje více příslušenství včetně AirPlay 2 reproduktorů. AirPlay 2 nyní umí pracovat s reproduktory v několika místnostech s jednoduchým ovládáním přes Siri, nebo pomocí aplikace Home či Kontrolního centra.

Velký vstup do rozšířené reality

Dlouho se proslýchalo, že Apple hodně sází na takzvanou rozšířenou realitu (AR - augumented reality). Ta má hrát u Applu podle všeho větší roli než u konkurence propagovaná virtuální realita. Rozšířená realita vkládá přes displej iPhonu či iPadu objekty a jiné položky do skutečného světa. Na takovém principu funguje například oblíbená hra Pokémon Go.

Apple pro rozšířenou realitu připravil platformu ARKit, která je dostupná pro různé vývojáře. Firma uvedla, že z iPhonů se po spuštění této funkce stane největší AR platforma prakticky přes noc. Konkurenční platforma Tango od Googlu zatím zahrnuje jediný smartphone.

Siri lepší, ale ne pro nás

Vylepšení se dočkala asistentka Siri, kterou si však zatím stále neužijeme v češtině. Siri je přesto nejpoužívanější osobní asistent na světě. Nyní má přirozenější hlasy, a to jak ženský, tak mužský. Nechybí nastavení intonace nebo tempo řeči a další aspekty. Asistentka dokáže z angličtiny a do angličtiny překládat slova a fráze z pěti hlavních světových jazyků. Primárně využívá umělé inteligence k učení, a to i přímo v telefonu bez nutnosti se připojovat na vzdálené servery. Následně dokáže reagovat na zájmy uživatele, podle toho, jak využívá vyhledávání na internetu nebo jaké píše zprávy a e-maily.

Na platby si ještě počkáme

Další inovací, která je pro nás zatím zapovězená, je vylepšená platební služba Apple Pay. Nově lze platit jednoduše pomocí zpráv iMessages, nebo stačí zadat příkaz asistence Siri. Peníze se tak jednoduše připíšou na účet příjemce rovněž se službou Apple Pay. Vše je zabezpečeno pomocí čtečky otisků prstů. Pomocí Apple Pay se dá v některých zemích platit v obchodech či při nákupech na internetu, nebo s ním lze nakupovat v obchodu App Store.

Vylepšené mapy

Nové funkce dostaly i Apple mapy, ale u nás je zatím nevyužijeme. Mapy nyní ukazují vnitřní prostory vybraných letišť nebo obchodních center po celém světě. Další vylepšení by už mělo být dostupné i v Česku. Při navigovaní mapy upozorňují na rychlostní limity a rovněž upozorní na odbočovací pruh.

Ani další funkce Apple News není v Česku k dispozici. Služba se dočkala vylepšení spočívajících v získávání informací od asistentky Siri. Předkládané zprávy jsou tak více zaměřené na zájmy uživatele. Články připravované přímo redaktory z Applu se ukazují přímo v systémovém vyhledávači a nejlepší videa v zobrazení Dnes.

Chytřejší aplikace

Americký gigant připravil pro iPhony framework CoreML, který pomocí strojového učení umožní vytvářet propracovanější a chytřejší aplikace. Vše se přitom odehrává přímo v telefonu, ne na vzdálených serverech. CoreML například dokáže v systému iOS 11 rozeznat šestkrát více obrázků než smartphone Google Pixel nebo Samsung Galaxy S8.

iOS 11 i pro čtyři roky starý iPhone Apple ukončil podporu iPhonů 5 a 5c. Nový systém dostane z nejstarších iPhonů model 5s. Důvodem je, že nový systém bude fungovat jen s 64-bitovými procesory. S tím je spojeno i ukončení podpory starších 32-bitových aplikací. Ty s novým systémem nebudou fungovat, vývojáři je musí upravit. Délka podpora Applu je oproti konkurenci nadstandardní. iPhone 5s se začal prodávat před čtyřmi roky v roce 2013. Nebylo oznámeno, že by čtyři roky starý iPhone měl postrádat některé z inovací. Samozřejmě bude chybět podpora funkce 3D Touch, kterou disponuje až displej iPhonu 6s. Konkurenční Google garantuje aktualizace systému Android pro své smartphony Pixel pouze dva roky.

Pro vývojáře jsou zde také vylepšené platformy HomeKit pro ovládání domácích spotřebičů včetně těch existujících. Platforma SiriKit zase umožní vývojářům integrovat osobní asistentku do svých aplikací. K podobnému účelu slouží MusicKit, který umožní integrování služby Apple Music do různých aplikací třetích stran.

I chytré hodinky od Applu mají nový systém

Nového systému se dočkaly také hodinky Apple Watch. Systém watchOS 4 přináší nové zobrazení, takzvané Watch Faces. Zásadní je zobrazení pro asistentku Siri, které kontextově ukazuje v pravý čas ty nejdůležitější informace. Dalším Watch Face jsou populární postavičky z filmů Toy Story nebo efektní kaleidoskopické zobrazení.

Vylepšeny byly funkce pro trénování při cvičení a jiných fitness aktivitách. GymKit umožní uživatelům snadné spárování kardiografů různých výrobců. Předělán byl i poslech hudby, který automaticky synchronizuje ty nejdůležitější playlisty, a vylepšeno bylo i placení pomocí Apple Pay přes iMessages a Siri.

Ke stažení na podzim

Systém iOS 11 je ve vývojářské verzi dostupný ode dne představení. Betaverze nového systému bude dostupná později v červnu. Pro běžné uživatele bude iOS 11 zdarma dostupný na podzim, pravděpodobně v září, kdy se očekávají nové iPhony. Nový systém půjde nainstalovat i na iPhone 5s z roku 2013 a všechny novější modely. Systém watchOS 4 bude k dispozici rovněž na podzim.