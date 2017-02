Nápady došly, inovují jen velká zvířata, ukázal veletrh

Na veletrzích sice nejprve navštěvujeme stánky výrobců mobilů, velkých firem, protože jejich novinky jsou obvykle nejdůležitější a nejzajímavější. Ovšem velmi rádi se brodíme i záplavou malých stánků s drobnostmi. Dříve jsme mezi nimi našli dost zajímavých nápadů. Třeba nedokonalých, ale nápadů.

Jenže letos na veletrhu CES to bylo strašně jednotvárné. V drtivé většině malé firmy k problému přistupují takto: lidem vadí výdrž baterie, tak jim nabídneme externí baterii. Jenže tu dnes umí vyrobit i barmská manufaktura, tak ji zabalíme do krytu, přidáme svítilnu, ještě něco a máme extra věc.

No nemají, za desítky až stovky dolarů si to moc zákazníků nekoupí. Protože to vypadá divně a neprakticky. Nebo si firma řekne, že zákazníci kupují selfie tyčky, tak jim nabídneme něco extra. Jenže to samé mají na dalších deseti stáncích a u čínských firem klidně za desetinu ceny. A stejné je to u nasazovacích objektivů, kabelů, krytů a x dalších věcí.

Progresivnější výrobci se pouští do 360stupňových kamer s revolučním připojením přímo na konektor mobilu. Jaké překvapení, že stejný patent ukazují na výstavišti další dvě firmy. Společné jim je to, že to nefunguje, i když už všichni mají ceny a krásné prodejní krabičky. O brýlích pro 3D na mobily nemluvě, ten kus plastu vyrábí kde kdo a za převratnou inovaci klidně výrobce považuje křiklavou barvu.

Některé „novinky“ jsme si proklepli na internetu a u některých nás překvapilo, že výrobce či vynálezce s nimi zkoušel prorazit na některém portálu komunitního financování klidně už před rokem. Obvykle ani nevybral potřebnou částku, a přesto se projektu nevzdal. Litujeme jeho vložené peníze nebo peníze investorů, které dokázal přesvědčit.

Dobrý nápad prostě chybí. Je jasné, že malí výrobci budou těžko vymýšlet ohebné mobily nebo pětkrát zahnuté displeje. To se od nich ani nečeká. Ale krása je i v povedených drobnostech. A mezi ně rozhodně nepočítáme zámek na nabíječku v zásuvce, který ve většině Evropy nefunguje a moc nechápeme, k čemu je to dobré. Stejně zbytečná nám přijde i dokovací stanice pro osm mobilů či tabletů.

Hlavou jsme kroutili nad nabíječkou mobilů používající palivové články. Je to komplikované, relativně drahé a jedno balení ani nenabije jeden mobil. Zcela mimo naše chápání byl kryt na mobil s integrovanou baterií a pamětí. V maximální variantě vyjde na 9 000 korun (!), designem přitom odpovídá silikonovým krytům za pár stokorun.

Hlavou jsme kroutili i nad nabídkou výrobce krytů na mobily, jejichž povrch imituje travní porost. Jsou zelené a divné. Výrobce zkouší i růžovou verzi, která vypadá ještě divněji.

To velcí výrobci, třeba producenti mobilů, by se letos měli činit. Na CESu to nebylo tak patrné, první hvězdy přijdou na jaře na veletrhu MWC. A má to být velké. Letos se pravděpodobně dočkáme největších změn u smartphonů za poslední tři roky.