V Berlíně nás zaujal currywurst... a několik zajímavých mobilů

Berlínská IFA je několik posledních let místem, kde výrobci mobilů představují podzimní novinky. V globálním měřítku je to veletrh číslo tři, po MWC v Barceloně a CESu v Las Vegas. Tyto dva veletrhu ale nejsou určené pro veřejnost, tudíž pro běžného zákazníka je IFA jasná jednička.

Berlínský veletrh samozřejmě není jen o mobilech, najdete tam skoro vše - od toustovačů po televize a od currywurstu po asijská bistra. Akorát na currywurst si zajděte do centra, na výstavišti je zbytečně drahý a nepříliš dobrý.

Letos na první pohled nebylo novinek moc. Samsung totiž představil svůj (občas vzplanoucí) Note 7 už na začátku srpna a do zahájení veletrhu ho na některých trzích i začal prodávat. Další, kdo na veletrhu IFA tradičně představuje svůj topmodel, je Huawei. Ten však letos namísto modelu Mate zvolil jinou novinku. Ta je pro firmu v podstatě důležitější, ale prostě to není topmodel. Nové mobily ukázal Acer, Sony, Alcatel, ZTE a mnoho dalších výrobců.

Několik novinek by zapadnout nemělo. Sice asi nebudou trhat prodejní rekordy, ale jsou zajímavé a mohou být průkopníky nového trendu.

V tomto směru nemůžeme začít jinde než u Lenova. To ukázalo novou Moto Z Play, což je přístroj z modulární řady Moto Z. O modulárních mobilech se mluví dlouho. Hlavní myšlenka představovala mobil, který by se skládal jako z Lega. Lepší foťák, vyměňte si kostičku s foťákem. Lepší procesor? Vyměňte si ho. Jenže hned po berlínském veletrhu se projekt takto koncipovaného mobilu z dílen Googlu odporoučel na věčnost. Projekt ARA Google pustil k vodě. Pravděpodobně z důvodu složité konstrukce, vysokých nákladů a potenciálně malého trhu.

Moto Z na to jde jinak a podle nás zatím nejlépe. Modulární smartphone totiž má už LG. Jenže model G5 je sám o sobě propadák a jeho systém výměnných modulů zasouvajících se zespoda do přístroje je dost komplikovaný. U Moto se nic nikam nezasouvá, jen se to prostě připne na záda. Co připne, jen přiloží, drží to magnety.

V praxi to funguje velmi dobře. A zatím má Moto i docela zajímavé příslušenství. Projektor a foťák s 10x zoomem vyvinutý slavnou značkou Hasselblad. Pak taky baterky nebo kryty. Systém je dobře vymyšlený a jde jen o cenovou politiku.

I další novinka, ač představená dříve, ale v Berlíně poprvé vystavovaná, je od Lenova. Phablet Phab2 Pro totiž jako první smartphone používá systém Tango od Googlu. Ten umí změřit prostor okolo sebe, vytvoří si virtuální kopii a dokáže v něm navigovat. Už se těšíme na test, vypadá to totiž vážně zajímavě a funkčně. Prostě vezmete mobil, spustíte aplikaci a přes objektivy si mobil zmapuje třeba váš obývák. Využití sice vidíme spíš v byznysové sféře než doma, ale i tak je to velká novinka.

Samsung, jak již bylo zmíněno, v Berlíně nový mobil neukázal. Tak alespoň nové hodinky. Jsou povedené, lepší než všechny předchozí, ale už teď je jasné, že chytré hodinky jsou doplněk pro určitou skupinu zákazníků a rozhodně ne něco, co bude chtít každý. A platí to pro chytré hodinky všeobecně, třeba pro tento docela zajímavý koncept, či ještě lépe tento konkurenční produkt, které jsme také viděli v Berlíně.

Další gigant Huawei si místo nového topmodelu vzal na veletrh IFA dvojici přístrojů střední třídy, které pojmenoval Nova. Primárně by měly zaujmout ženy, ale ze spekulací, že Nova bude nová dámská značka Huaweie, nakonec sešlo. Prostě unisexová střední třída. Nová řada je docela logická, problém je, že Huawei si zde sám slušně konkuruje. Ať už lite verzí modelu P9, loňskou P8, která je asi stylovější než novy a hlavně on-line značkou Honor. Prý to - podle výrobce - funguje, ale takový přetlak dobře vybavených přístrojů má ve střední třídě málokterý výrobce. Mimochodem, P9 má dvě nové barvy - premiéru měly v Berlíně.

Zklamalo Sony. Top model Xperia XZ má nudný a stále se opakující design. Výbava slušná, ale nic, co by stálo za titulky v médiích. Menší Xperia X Compact se nám líbila víc. Docela svižný design, který si nehraje na nic luxusního. Jenže tradice velí, že cena by úplně nízká být neměla. Výkon je ale proti předchozím modelům nižší, tak možná Sony zlevní. Pak je to zajímavý menší smartphone.

Čínské ZTE kdysi prohánělo Huawei a bylo i větším výrobcem. Jenže značka je v problémech a předběhla ji celá plejáda čínských výrobců. Aktuálně ZTE na českém trhu působí jen okrajově. Možná je to škoda, řada nevypadá špatně a i stylová odnož Nubia (v Berlíně už vystavovala samostatně a na větším stánku než samotné ZTE) má s řadou N11 co nabídnout. Jejich ovládání některých funkcí potažením přes hrany displeje funguje skvěle.

To Alcatel je v Česku aktivní dostatečně. V Berlíně ukázal především příslušenství pro virtuální realitu. Má speciální helmu s vlastními displeji a bude mít i několik 360stupňových kamerek. Čas ukáže, jestli se mu tato sázka vyplatí. Alcatel ukázal v Berlíně i zajímavý levný smartphone Shine Lite. Je levný a vypadá docela dobře.

Byli jsme i na stánku Aceru s několika novými modely nebo u LG, které vystavovalo celou řadu X, z které však v Česku prodává jen jeden model.

Letošní IFA rozhodně nebyla nudná. Přestože vyložená bomba nepřišla, tak novinek zde bylo dost a byla příležitost si je vyzkoušet. Pokud chcete vidět novinky z první ruky, tak je berlínský veletrh skvělou volbou. Avšak až příští rok, letošní ročník totiž už skončil. A když vás nic nezaujme, tak si můžete ve městě dát currywurst nebo cokoliv jiného. Nabídka je tak široká, že si ji ani neumíme představit a ceny jsou rozumné.