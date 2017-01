Šéf Xiaomi Hugo Barra končí. Vrací se do Silicon Valley

Měl mít za úkol vyvést značku Xiaomi za hranice domácí Číny a teď svou funkci přenechá jiným. Řeč je o bývalém viceprezidentovi Androidu Hugovi Barrovi, který po čtyřech letech končí v čele Xiaomi. Funkci po něm převezme Xiang Wang, který v současnosti zastává post viceprezidenta firmy.

Barra to oznámil na svém facebookovém profilu. Údajně ho čekají „nová dobrodružství“ v Silicon Valley. Dodává, že jeho rozhodnutí bylo silně motivováno tím, že mu schází jeho rodina a život, který si v centru technologií dříve vybudoval. „Když vidím, kolik jsem toho za posledních několik let vynechal, je mi jasné, že přišel čas návratu,“ píše. Co přesně chce po návratu do USA dělat, zatím nespecifikoval.

Odchod z Xiaomi je poněkud překvapivý vzhledem k tomu, že značku letos poprvé dovedl i na největší veletrh technologií CES v Las Vegas a navíc získává pozornost zákazníků i mimo domácí Čínu. Objevují se první modely s podporou evropských frekvencí LTE, model Xiaomi Mi Mix byl zase designovým hitem, po kterém se v Číně jen zaprášilo.

Je to ohromný pokrok. V době, kdy Hugo Barra do Xiaomi přišel, se o značce říkalo, že jen kopíruje Apple (jak sám Barra v roce 2014 přiznal). Za několik let s Barrou v čele se však dokázala vyprofilovat v poměrně osobitou firmu, která se nebojí experimentovat.

I přes výše zmíněné úspěchy ve světě má značka problémy na domácím trhu. V roce 2016 dokonce vypadla z žebříčku pěti největších výrobců smartphonů, když ji z čínských značek předehnaly Vivo, Oppo i Huawei. Barra tedy sice svůj odchod z firmy svádí na stesk po domově, ale pravda může být trochu někde jinde.