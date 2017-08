Nekupujte konkurenci, počkejte si, láká Huawei na svůj nový Mate 10

Třemi největšími světovými výrobci mobilů jsou Samsung, Apple a Huawei. Korejská jednička na trhu představila svůj špičkový model Note 8 doslova před chvílí, Apple chystá premiéru nejspíš těsně před první polovinu září. A Huawei nechce za soupeři zůstat pozadu, ale Mate 10 se představí až v polovině října.

Šéf Huaweie Richard Yu už před časem prozradil, že novinka by měla dostat displej s minimálními rámečky. Zatím přitom úniky finální podobu přístroje neprozradily, takže nelze přesně říci, co to má v tomto případě znamenat. Jisté však je, že firma dosud bezrámečkovým provedením u svých modelů moc nefandila. Jenže pokud chce držet krok s prémiovou konkurencí, musí tento postoj přehodnotit. Samsung Galaxy Note 8 má samozřejmě displej zahnutý, chystaný špičkový iPhone pak displej roztáhne i do okolí sluchátka.

Sami jsme zvědaví, co Huawei vymyslí a jaké provedení „téměř bez okrajů“ zvolí. Ale pokud chce firma potvrdit pozici mezi aktuální špičkou, neměla by jen hrát na jistotu.

Ale aktuální ukázka, která má nedočkavé uživatele, jež přemýšlí o špičkovém smartphonu od konkurence, přesvědčit, aby s koupí ještě chvíli počkali, má jiný hlavní motiv: fotoaparát. Jeho kvalita se u přístrojů Huawei v poslední době výrazně zvedla, a to i díky spolupráci s Leicou. Mate 10 představí další evoluci této spolupráce a měl by přinést špičkovou kvalitu obrazu.

V upoutávce vidíme, že přístroj vsadí na vertikální uspořádání dvojice čoček jako dosavadní Mate 9, opět tu bude barevný (RGB) snímač s rozlišením 12 megapixelů a černobílý s rozlišením 20 megapixelů. Tipujeme, že Mate 10 dostane špičkovou optiku Summilux, kterou má model P10 Plus, možná se tady dočkáme i nějakého vylepšení. Světelnost 1.8, kterou Summilux disponuje, ale může zůstat zachována. Těšit se určitě můžeme na hybridní zoom, který využívá právě nestejného rozlišení čipů, a video slibuje i hrátky s hloubkou ostrosti. Duální LED blesk i laserové ostření jsou samozřejmostí.

O tom, že by fotoaparát chystané novinky měl patřit na špičku, ovšem téměř není pochyb. Na druhou stranu lze pochybovat o tom, že by měl být právě tím zásadním důvodem, kvůli kterému se vyplatí čekat na Mate 10 a nekupovat přístroje od Samsungu nebo Applu. I špičkové novinky konkurence totiž jistě budou fotit skvěle. Doufejme tedy, že má ještě Hauwei nějaké to eso v rukávě.