Facka pro Porsche Design: Huawei u nás bude prodávat špičkový Mate 9 Pro

Už od představení luxusního modelu Huawei Mate 9 Porsche Design a jeho dvojníka Mate 9 Pro jsme na adresu varianty se známou značkou nešetřili kritikou. Od modelu Mate 9 Pro, který byl zpočátku určen jen pro čínský trh, se totiž v podstatě ničím důležitým neliší, má jen více vnitřní paměti a ono logo Porsche Design na těle. Za to si Huawei žádá asi 38 tisíc korun.

Teď si totéž mohou zákazníci v Česku dopřát mnohem levněji. Huawei totiž uvedl na český trh i běžný Mate 9 Pro, tedy špičkový smartphone s 5,5palcovým zahnutým displejem s QHD rozlišením. Ani toto provedení není levné, s cenovkou 22 999 korun je to pořád nejdražší běžný model značky Huawei na českém trhu. Je o tisícovku dražší než P10 Plus s podobnou výbavou. Oba telefony se liší v drobnostech, Mate 9 Pro má zahnutý displej, P10 Plus zase trochu lepší optiku dvojitého fotoaparátu Leica. Mate 9 Pro se také chlubí větší baterií (4 000 mAh proti 3 750). Oba modely jsou v prodeji ve verzi se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti.

LTE Huawei Mate 9 Pro Vylepšená verze Mate 9 od Huawei s velkým zahnutým displejem a duálním fotoaparátem displej: 5,5 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 128 GB přejít na detail porovnat

Oproti luxusní verzí Porsche Design je tak Mate 9 Pro výrazně levnější, ale třeba v Číně vychází ještě výhodněji, tam si za něj Huawei žádá zhruba 17 500 korun. Zároveň patří Mate 9 Pro k nejdražším smartphonům na trhu vůbec: třeba Samsung Galaxy S8, kterému má nejspíš tento model být soupeřem, startuje s cenou 21 990 korun. Na druhou stranu nabízí huawei oproti samsungu i nějaké ty prvky výbavy navíc.

Ať už se vám Huawei Mate 9 Pro zamlouvá, či nikoli, jedna věc si pozornost zaslouží. Tou je odhodlanost Huawei nabízet na českém trhu kompletní sestavu svých špičkových modelů. Už před časem jsme se „divili“, že Huawei má v té nejvyšší třídě na trhu nejširší zastoupení ze všech značek: nabízí Mate 9, P10 a P10 Plus, nedávno přišel Honor 8 Pro a tento zástup teď ještě rozšiřuje Mate 9 Pro. A k tomu je tu samozřejmě ještě onen Mate 9 Porsche Design.

Teď už zbývá se jen ptát, čím dalším nás v nejvyšší třídě čínský výrobce překvapí. Dočkáme se třeba luxusního Honoru Magic, který má rovněž zahnutý displej a příjemně kompaktní konstrukci? Kompaktní smartphony mají zákazníci v Česku stále v oblibě, v hlasování v našem minulém článku zvítězil mezi modely Huawei a Honor právě nejkompaktnější typ P10.