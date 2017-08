Huawei si jde za svým cílem. Apple by mohl sesadit už v tomto čtvrtletí

Huawei by mohl být světovou dvojkou velmi brzy, dokonce už ve třetím kalendářním čtvrtletí tohoto roku. Uvádí to zpráva serveru Digitimes s odvoláním na informace z dodavatelského řetězce největšího čínského výrobce.

Podle nich zájem o špičkové modely P10 (P10 Plus) nebo Mate 9 neupadá, ale naopak má stále rostoucí tendenci. To se naopak nedá říci o iPhonech 7, které navzdory špičkové výbavě doplácejí na očekávané novinky z produkce Applu, především tedy iPhone 8 s OLED panelem. Zákazníci, kteří by chtěli nový iPhone, už totiž raději počkají na nové modely.

Podle Strategy Analytics Huawei ve druhém kvartálu prodal 38,4 milionů smartphonů, a druhý Apple mu tak se svými 41 miliony udanými iPhony neutekl nijak výrazně. Značně kontrastnější výsledky obou firem dává meziroční srovnání. Zatímco Huawei vykázal 20procentní růst, Apple si v porovnání s Q2/2016 vedl lépe o pouhá 2 procenta.

Uvadající zájem o aktuální řadu iPhonů analytiky vede k odhadům, že ve třetím kalendářním čtvrtletí odbyt telefonů Apple meziročně poprvé po šesti letech poklesne. Zatímco kalifornský výrobce má v nabídce jen několik modelů, a to převážně vyšší cenové kategorie, sílící Huawei má nabídku značně širší. Krom základních modelů v ceně od 4 až 5 tisíc až po špičkový P10 Plus nebo Mate 9 Pro s cenovkou přes 20 tisíc korun. Zájem navíc je také o smartphony dceřiné firmy Honor, která nabízí obdobně vybavené smartphony, ovšem za citelně lepší ceny.

Proti Applu tentokráte hraje také čas. Ačkoli jsme už jen necelý měsíc od tradičního termínu představení nových iPhonů, stále není jasno, jestli v půli září budou novinky skutečně představeny. A pokud přeci jen tým v čele se šéfem společnosti Timem Cookem celé trio nových telefonů skutečně představí, pak je další otázkou jejich reálná dostupnost na trhu.

U nástupců aktuálních sedmiček, tedy dvojice s předpokládaným názvem 7s, problém s dostupností patrně nebude, ovšem očekávaná osmička, tedy speciální model s OLED panelem a pokročilým snímačem pro rozpoznávaní tváře (více zde), by dle předních analytiků měla nabrat zpoždění.

Tím nejvíce optimistickým scénářem je současné uvedení celé trojice s omezenou dostupností iPhonu 8. Právě nejvyšší model by však měl Applu zajistit největší odbyt, byť má být pořádně drahý. Do konce září se tak tohoto modelu pravděpodobně miliony kusů neprodají. Ne však z důvodu nezájmu, ale protože jich tolik ani nebude vyrobeno.

Huawei se navíc už nechal slyšet, že iPhonu 8 zavčas postaví důstojného konkurenta ze svých řad, a sice phablet Mate 10 (více zde). Také příští topmodel Huaweie má mít displej téměř bez rámečků, novou generaci vlastní čipové sady nebo duální fotoaparát.

Huawei uzavřel dohodu s AT&T

Huawei se výrazně dere dopředu na domácím čínském trhu, hodně prodává také na některých evropských trzích nebo v Kanadě. Velkou slabinou pro výrobce je však téměř zanedbatelné zastoupení na území Spojených států.

Ne, že by zde Huawei byl zcela neznámý pojem, některé modely k dostání jsou, ovšem pouze v nabídce řetězců s elektronikou jako je Best Buy, Walmart nebo Amazon. Ke skutečnému úspěchu výrobce potřebuje uzavřít dohodu s některým ze čtyř největších tamních operátorů, tedy Verzion, T-Mobile, Sprint nebo AT&T.

A právě dohoda s posledním jmenovaným poskytovatelem mobilních služeb je podle serveru The Information již na spadnutí. Pak by se měl v nabídce operátora zkraje příštího roku objevit právě očekávaný Mate 10, byť by se na tamním trhu jmenoval jinak.

Dohoda ještě není uzavřená, ale vše už závisí jen na doladění některých technických záležitostí. Inženýři značky prý už pracují na hardwarových a softwarových změnách, které bude nutno u přístroje realizovat, aby vyhovoval americkým telekomunikačním standardům a také požadavkům samotného operátora.

Smlouva s AT&T bude v každém případě pro Huawei důležitým mezníkem, jelikož právě zastoupení špičkového modelu v nabídce operátora této velikosti výrazně zvýší povědomí Američanů o tomto výrobci. Značka najednou bude mnohem více vidět. Jen pro představu uveďme, že podle agentury IDC má dnes Huawei na tamním trhu podíl jedno jediné procento. A to je na výrobce jeho velikosti žalostně málo.

Huawei možná Apple sesadí, pak se karty obrátí

Scénář, že Huawei skutečně Apple v letošním třetím kvartále ze stříbrné pozice sesadí, je tedy poměrně reálný. Ještě jistější však je, že v závěru roku vyletí prodeje Applu díky dostupnosti iPhonu 8 pravděpodobně opět k 70 milionům kusů a na takový odbyt samozřejmě Huawei stačit nebude.

Mate 10 bezpochyby také bude výborný smartphone, ovšem předčit mezi kupujícími zájem o nové iPhony se tomuto phabletu určitě nepovede. A to ani v součtu s dalšími vysokými modely výrobce. V každém případě je síla značky Huawei znát a v příštím roce lze díky uzavřené spolupráci s AT&T očekávat strmý nárůst prodejů v USA. A to se samozřejmě projeví i v globálním měřítku.