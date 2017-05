Skvělé U11 je od základu nový supersmartphone. To se HTC povedlo

Na „tajném“ brífingu v Bratislavě jsme si s předstihem před světovou premiérou mohli docela důkladně prohlédnout nové HTC U11. Po dlouhé době je to opravdu zcela zásadně nový špičkový smartphone z dílen tchajwanské firmy. Co se týče výbavy a některých tradičních prvků od HTC, sice navazuje na předchozí špičkové modely One i loňský typ 10, ale v mnohém jde svou cestou.

Jak už název napovídá, v podstatě rozšiřuje stávající řadu modelů U Ultra a U Play, je tedy jasné, že právě písmeno U je teď určeno té hlavní modelové linii tchajwanských smartphonů: podobně, jako dříve tuto roli hrály modely Desire (dnes levnější řada) a po nich právě One. Zdá se, že u typů U Ultra a U Play si HTC vyzkoušelo, jak bude publikum reagovat na nové tělo v kombinaci skla a kovu. A ačkoli třeba naše první dojmy byly trochu rozpačité, publikum nakonec novinku přijalo – a musíme uznat, že po letech pilování kovového designu, který už asi nebylo kam posunout, jde nakonec o příjemnou změnu.

Ale zpět k samotnému U11: u něj HTC použilo opravdu tu nejšpičkovější možnou aktuální výbavu, telefonu nechybí ve specifikacích téměř nic a přidává řadu chytrých a zajímavých řešení, kterými se snaží získat náskok před konkurencí. Ačkoli předtím mohl jako vlajkový model působit typ U Ultra, s představením U11 se to mění – v míře propracovanosti a nakonec i v detailech výbavy dostává U Ultra od U11 pořádnou lekci. Tohle je ten pravý špičkový smartphone, ten pravý kousek, kterým může HTC statečně čelit přístrojům jako Samsung Galaxy S8, LG G6 nebo Huawei P10 Plus. A podle našich prvních dojmů to tentokrát nebude takový otloukánek, jako předchozí top HTC.

Navíc tentokrát u HTC uvažovali i nad cenou novinky. Předchozí top modely totiž byly hodně drahé, i když nenabízely oproti konkurenci nic navíc. HTC U11 ovšem teď přináší několik vůči konkurenci zajímavých prvků navíc a přitom drží cenu takříkajíc v normě: v Česku má stát 19 990 korun a bude tedy levnější než hlavní soupeři od Samsungu nebo Huawei, ale dražší než neodolatelně naceněné LG G6 u operátora Vodafone.

Nový design, nové ovládání

Jak jsme již psali, U11 dostalo především nový design. HTC opouští celokovové provedení svých vlajkových lodí a nově kombinuje sklo a kov, jak to dělají třeba Samsung a LG. V HTC ale zapracovali na tom, aby jejich provedení vypadalo co nejlákavěji – skleněná záda tu tedy mají velmi vysoký lesk a HTC připravilo hodně zajímavé barvy, ve kterých to U11 opravdu sluší. Jednou z hlavních barev bude jakási kombinace stříbrné a světle modré, která na světle krásně mění barevný odstín a vypadá opravdu skvěle. Velmi dobře vypadají i další barvy, třeba perleťová bílá nebo černá s vysokým leskem či sytě modrá, známá už z U Ultra.

Kompletní sestava špičkových HTC z minulých let: One (M7), One M8, One M9, 10 a novinka U11

Nevýhodou vysoce lesklého provedení je množství otisků prstů, které se na těle objevují. Některé varianty jsou na tom ale výrazně lépe (bílá, ona modro-stříbrná) a navíc má tělo jakousi samočistící schopnost: po vytažení z kapsy je telefon hezky čistý. Komu bude upatlávání vadit a navíc bude chtít telefon více ochránit proti případným prasklinám, ten v balení najde průhledný kryt.

Na rozdíl od Samsungu nebo LG u HTC nesáhli k revoluci z hlediska proporcí telefonu ani nepřináší zahnutý displej, ale to vůbec nevadí. U11 vypadá výborně a působí na nás luxusněji než LG G6. Sami jsme zvědavi na živé porovnání s Samsungem Galaxy S8, tohle bude zajímavý souboj.

Namísto revoluční konstrukce displeje přichází HTC s jinou velmi zajímavou novinkou. Tu ostatně firma intenzivně propagovala už v náznacích před představením telefonu – jde o ovládání stiskem. Jmenuje se Edge Sense. Funguje to vlastně velmi jednoduše a moc se nám to líbí – telefon má na bocích ve spodní polovině místa citlivá na tlak a tímto tlakem lze telefon ovládat. Funguje to i v rukavicích nebo s mokrýma rukama, telefon prostě rozeznává sílu stisku.

Uživatel si může nastavit intenzitu, na kterou má telefon reagovat a dvě základní akce: krátký stisk a delší podržení. Lze takto spustit libovolnou aplikaci, hlasového asistenta, pořídit screenshot, zapnout svítilnu, zahájit hlasovou nahrávku a další. HTC U11 dále nabídne aplikaci, ve které půjdou gesta stisku a reakce na ně nastavit detailněji, tato aplikace ale v předprodukčních telefonech nebyla. Mělo by to fungovat tak, že telefon bude na dva základní stisky reagovat kontextově: v aplikaci se tedy bude dát nastavit, jak má telefon na gesto zareagovat v různých aplikacích.

Uživatel tak nebude omezen jen na dvě funkce, ale v každé aplikaci bude moci zmáčknutím boků vyvolat jiné reakce. Je velmi zajímavé, jak to HTC vymyslelo po stránce funkčnosti: není k tomu potřeba žádné API a úpravy aplikací, uživatel v podstatě telefonu ukáže (nahraje makro), co chce, aby při daném gestu v dané aplikaci udělal. Zní to výborně, těšíme se, až to vyzkoušíme. Tohle ovládání by mohlo být velmi příjemné a zrychlit už tak bleskovou práci s telefonem.

Rychlost především

HTC U11 je totiž odladěno tak, aby bylo opravdu špičkově rychlým telefonem. U HTC pro to udělali doslova vše – od přítomnosti špičkového procesoru Qualcomm Snapdragon 835 a 4 GB RAM až po odlehčené uživatelské prostředí HTC Sense, které má zároveň usnadnit budoucí aktualizace systému.

K rychlým reakcím systému na uživatelské pokyny má přispívat i displej. A to ne úhlopříčkou 5,5 palce či QHD rozlišením, ale svou konstrukcí. Tradičně totiž jde o S-LCD panel, tentokrát páté generace. A HTC tvrdí, že právě klasické LCD umožňuje nejrychlejší reakce na uživatelské pokyny a že IPS nebo AMOLED panely jsou v tomto ohledu pomalejší. Stoprocentně to ověřit nemůžeme, ale zkoušené U11, i když šlo stále o prototypy, fungovaly výborně a reakce na doteky byly opravdu bleskové.

HTC U11 a LG G6

Co se ovládání tyče, HTC připravilo i další vychytávky. Je tu vlastní umělá inteligence HTC Sense Companion, která ale nemá zastoupit funkce jako hlasové asistenty nebo třeba Google Now. Má je doplnit a uživateli servírovat rady a informace získané na základě zkušeností s tím, jak majitel telefon používá. Sense Companion navíc brzy získá další chytré funkce. Naučí se například chytře doporučovat buzení, bude radit s používáním telefonu nebo dovede najít restaurace, které by uživatel opravdu mohl chtít navštívit.

Nadále zůstane možnost využívat i další chytré asistenty z jiných zdrojů. Zástupci HTC ostatně zdůrazňují, že nechtějí například vyvíjet vlastní řešení hlasové umělé inteligence. Naopak, podpoří různá řešení třetích stran, tam, kde to tyto systémy umožňují - U11 umí pracovat s Google Assistantem i Alexou od Amazonu. A klidně se v U11 mohou objevit i další řešení. Díky pokročilé sestavě mikrofonů bude prý telefon schopen spolehlivě naslouchat téměř v jakékoli situaci.

Výbava na maximum

Co se zvukových schopností týče, na ty jsou u HTC velmi hrdí a můžeme potvrdit, že třeba hlasité reproduktory hrají opravdu výborně. U11 patří k těm telefonům, které učinily kontroverzní krok a zbavily se klasického 3,5mm jack konektoru pro sluchátka. Ta se tedy připojují přes USB-C konektor. V balení jsou kvalitní pecky, které ve spolupráci s telefonem umí potlačovat okolní hluk a uživatel také rovnou dostane redukci z USB-C na onen klasický jack konektor. Mimochodem, D/A převodník je součástí této redukce a u HTC tvrdí, že si tu dali záležet na jeho kvalitě. To znamená, že by mohli uživatelé i se svými stávajícími sluchátky oproti některým konkurenčním telefonům zaznamenat kvalitativní posun i při reprodukci hudby.

Telefon umí při nahrávání videa pracovat s prostorovým zvukem a díky zvuku třeba i ostřit – třeba na osobu, která hovoří nebo zpívá. Samozřejmostí je podpora Hi-Res audio. Zmíněná sluchátka pak mají funkci U-Sonic pro vyladění zvuku podle parametrů ucha uživatele.

Co se fotoaparátu týče, i ten má špičkové ambice. Rozlišení je dvanáct megapixelů, světelnost je 1.7, nechybí optická stabilizace obrazu a v HTC hodně zapracovali na vyladění jeho schopností. Tohle by i přes fakt, že nejde o duální foťák (nebo možná i díky tomu) měl být jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Už stávající U Ultra fotí výborně, HTC v něm konečně po letech stvořilo skvělý fotomobil. První porovnávací snímky pak ukazují, že u U11 se kvalita ještě o něco posouvá – i na to se velmi těšíme.

Co se další výbavy týče, HTC U11 je odolné vůči vodě a prachu (IP67), jeho baterie má kapacitu 3 000 mAh a nechybí čtečka otisků prstů, která je pod displejem a vedle ní najdeme dvě senzorová tlačítka pro ovládání telefonu. Špičkový procesor Snapdragon 835 také přináší podporu nejrychlejších datových přenosů v LTE sítích (až 1Gbit/s). Operačním systémem je tu Android 7.1. V podstatě jedinou funkcí, která tak U11 chybí, je bezdrátové dobíjení. Je tu ale aspoň podpora rychlého nabíjení QuickCharge 3.0.

Již brzy

HTC U11 je tedy určitý nový start HTC ve třídě špičkových smartphonů. Staví na kvalitách předchozích modelů, ale přidává k tomu nejen zbrusu nový design, ale také řadu nových a zajímavých funkcí, včetně lákavého vylepšení ovládání.

Do prodeje se novinka dostane již brzy. HTC slibuje start 1. června a to i u nás, v Česku. Cena je stanovena na zmíněných 19 990 korun, v prodeji budou nejprve dvě barevné varianty: ona „hero“ barva Amazing silver (ta stříbrno-modrá) a také černé provedení. Později se mají objevit další varianty.