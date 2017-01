HTC řady U uživatelům naslouchají a učí se od něj. Model Ultra je špička

Ještě nedávno analytici odhadovali, že problémový a dnes již zcela mrtvý Samsung Galaxy Note 7 pomůže v závěru roku Applu zvýšit zájem o iPhone 7 Plus.... celý článek

HTC by zanedlouho mělo představit nový smartphone One X10, který toho oproti předchůdci One X9 mnoho nového nenabídne. Má být dokonce i o něco méně výkonný. celý článek