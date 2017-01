Huawei okoukal design Samsungu, důkazem je kompaktní Honor Magic

Kdybychom vám ukázali samostatně fotky některých detailů Honoru Magic, snadno si jej spletete s „nějakým samsungem“. Ne, není to tak, že by model Magic byl kopií, ale zdá se, že čínský gigant Huawei se v poslední době vydává cestou designu, který je korejskému rivalovi a světové jedničce v mobilních telefonech hodně podobný. Ostatně, cestou do Las Vegas jsme si to již jednou pomysleli – to když jsme na letišti v Praze mohli za výlohou zkoumat Huawei Mate 9 Porsche Design. Nebýt na něm logo výrobce, snadno bychom ho za produkt Samsungu považovali.

Možná to dělá právě samotný zahnutý displej, který byl donedávna doslova odznakem špičkových samsungů, ale novinkám Huawei a Honoru rozhodně v podobnosti pomáhá i celkové tvarování telefonu a umístění tlačítka se čtečkou otisků prstů pod displej. I tvar tlačítka jako by samsungům z oka vypadl.

Ale abychom Honoru jen nekřivdili. Magic vypadá už na první pohled velmi dobře, a když jsme jej vzali do ruky, ihned jsme se zamilovali. Zpracování telefonu je výborné a díky zahnutí snad ve všech směrech padne Magic nádherně do ruky. Zaoblení přední i zadní strany jsme chválili jako dobrý krok kupředu už u Samsungu Galaxy S7, Honor je v tomto ohledu ještě výraznější a v ruce působí Magic opravdu jako oblázek.

Telefon není nijak zásadně menší než třeba Huawei P9 či sourozenec Honor 8, ale působí mnohem, mnohem kompaktnějším dojmem. Přitom úhlopříčka displeje je téměř shodná, 5,09 palce. Na druhou stranu, co se displeje týče, ten na nás zas takový dojem neudělal. Jde o AMOLED panel s QHD rozlišením (2 560 x 1 440 pixelů), tedy s obdobnými parametry jako třeba u Samsungu Galaxy S7. Jenže přinejmenším v přítmí prezentačního sálu nevypadal displej vedle S7 edge nijak zázračně, trochu nás zklamal. Ale možná za to mohlo tmavé pozadí a spousta odlesků.

Odlesky, šmouhy a otisky prstů navíc budou jakousi noční můrou Honoru Magic. Celý telefon je kvůli skleněné konstrukci (s tenkým kovovým rámem) hodně lesklý a tmavě černá barva umocňuje jakoukoli stopu na těle zanechanou.

Po stránce výbavy se Magic rozhodně neztratí, patří ke špičkovým modelům s moderní výbavou. Nechybí třeba 12megapixelový duální foťák, silný procesor Kirin 950 a 4 GB RAM nebo USB-C konektor. Postrádá však slot na MicroSD karty. A opět, podobně jako u nového Honoru 6X, je tu jen starší Android 6.0. Honor Magic by celkově určitě byl velmi atraktivním příspěvkem do nepříliš rozšířené kategorie výkonných, ale kompaktních smartphonů.

Jenže na evropské trhy se tento smartphone podle všeho (tedy alespoň prozatím) nechystá. Důvodem jsou některé specifické chytré funkce, které fungují jen na domácím čínském trhu. Ale podle nás by se bez nich Honor Magic snadno obešel a byl by elegantní stylovou alternativou ve třídě nepřerostlých mobilů. A to i přes inspiraci u svého korejského rivala.