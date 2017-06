Honor 9 je venku. Má výbornou výbavu a dělá ještě větší zmatek v nabídce

Honor 9 nahradí na trhu loňský Honor 8. Na první pohled není změn příliš mnoho, většina je ukrytá uvnitř. Zvenku si jsou oba přístroje podobné, zde výrobce zásadně neexperimentoval. Novinka se v Číně začne prodávat již tento týden, v Evropě si musíme počkat na představení, které proběhne v Berlíně 27. června.

Honor 9 sice bude stát na vrcholu nabídky značky, ale aby to nebylo tak jednoduché, nejdražším modelem Honoru zůstane model 8 Pro z letošního jara. Tento smartphone má větší displej s vyšším rozlišením, a pokud to vztáhneme k nabídce mateřského Huaweie, tak odpovídá modelu Huawei P10 Plus. Zcela nový Honor 9 je pak sekundantem základního Huaweie P10.

Čím víc modelů, tím víc Hawei (Honor)

Jelikož dost zákazníků příliš nerozlišuje mezi modely Huaweie a Honoru, ač se samotný koncern snaží je co nejvíce oddělit, tak od července na trhu může vybírat ze čtyř nových modelů. Nejlevnější bude (cena ale ještě nebyla stanovena, odhadujeme 12 000 korun) Honor 9, následovat bude jeho luxusnější dvojče Huawei P10, který stojí 15 990 Kč. Stejně drahý je Honor 8 Pro a nejdražším modelem je Huawei P10 Plus za 21 990 korun.



Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, Huawei tradičně dělá osekanou verzi P10 Lite za 8 999 Kč a na trhu je i loňský Honor 8 po slevě za 9 999 Kč. A k tomu se ještě přidávají loňské varianty Huaweie P9.

Výbava jako Huawei P10

Zpět k novince. Honor 9 má FHD (1 920 x 1 080 pixelů) displej s úhlopříčkou 5,15 palce, což jsou stejné parametry jako u Huaweie P10 a téměř stejné jako u loňského Honoru 8. O pohon se stará procesor vlastní výroby (Huawei) Kirin 960, tedy opět stejný parametr jako u Huaweie P10. To pak platí i o kombinaci pamětí, na výběr budou dvě verze: 4 GB operační a 64 GB uživatelské respektive kombinace 6 GB/128 GB. Zatím ale není jasné, jestli budou na českém trhu v prodeji obě verze.

I Honor 9 má dvojitý fotoaparát, což je u dua Honor/Huawei dnes ve vyšší třídě už standard. U devítky je to kombinace 20 Mpix barevného a 12 Mpix monochormatického snímače. Přední kamerka má rozlišení 8 Mpix. Celkově to jsou stejné parametry jako u Huaweie P10, aby nedošlo k mýlce.

Design se příliš nemění a to je dobře

Design se sice od loňského modelu Honoru 8 moc neliší, což ovšem není na závadu, je velmi povedený. Zůstala tak kovová záda s 3D efektem. Změna přišla u čtečky otisků prstů, která je nyní vpředu pod displejem místo na zádech. Není překvapením, že stejnou konstrukci čtečky použil Huawei u P10 a opět je to změna tradičního umístění. V prodeji bude modré, zlaté, šedé a černé provedení.

Z další výbavy stojí za zmínku zachování klasického audio konektoru a podpora NFC - budou se hodit pro službu Huawei Pay, která ale asi nebude v Evropě jen tak dostupná. Baterie pak má kapacitu 3 100 mAh.

Jak jsme již uvedli, českou cenu se dozvíme v Berlíně za 14 dnů. Čínské ceny jsou lákavé, základní varianta vyjde na 400 dolarů, lepší provedení pak na 440 dolarů. To je v přepočtu 9 100 a 10 200 korun. Českou cenu jistě zvedne vyšší sazba DPH, tipujeme, že cena základní verze se bude pohybovat okolo 12 000 korun. Loňský Honor 8 startoval na 11 000 korunách.