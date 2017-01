Dvojitý foťák za diskontní cenu. Honor 6X přidělá vrásky konkurenci

Honor 6X se drží osvědčeného receptu, se kterým přišel už jeho předchůdce. Má tedy tělo vytvořené převážně z kovu, dostal 5,5palcový Full HD displej a rychlou čtečku otisků prstů na zádech. Opět má být smartphonem, který za relativně příznivé peníze přinese v podstatě všechny moderní funkce, které jinak vídáme hlavně u dražších špičkových smartphonů.

Oficiálně začíná cenovka Honoru 6X ve verzi se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti na 249 eurech, takže v přepočtu by měla být zachována původní cena předchůdce. Ten startoval na 6 999 korunách. Česká cena zatím nebyla oznámena, prodej by měl odstartovat v řádu týdnů a to navzdory tomu, že šéf Honoru George Zhao v prezentaci uváděl Českou republiku mezi zeměmi, kde se telefon začne prodávat už 4. ledna.

Hlavní moderní novinkou u 6X je fotoaparát. Tedy, tentokrát jsou na zadní straně fotoaparáty dva. Pod dvojicí čoček se skrývají dva zcela různé snímače. Ten hlavní má rozlišení 12 megapixelů, druhý jen dva megapixely. Honor tak zvolil podobné uspořádání jako třeba HTC u svého One M8 v roce 2014. Druhý foťák slouží hlavně ke sběru informací o hloubce ostrosti obrazu. Světelnost hlavního objektivu je F/2.2, ale první dojmy ukazují vcelku nadějné výsledky i za horšího světla.

Polepšil si i hardware telefonu, paměť RAM povyrostla na 3 GB, nový je i čipset Kirin 655. Tato verze má 32 GB uživatelské paměti,v Číně je k dostání i varianta se 4 GB RAM a 64 GB paměti. Každopádně nechybí slot na microSD karty, který je hybridní a tudíž je Honor 6X i dvousimkový telefon. Nárůstu kapacity se dočkala i baterie, konkrétně na 3 340 mAh.

Dva moderní prvky ovšem novince chybí. Telefon zůstává věrný klasickému MicroUSB konektoru namísto čím dál rozšířenějšího USB-C a také dostal pouze Android 6.0. Zatímco první opomenutí příliš zákazníkům vadit nebude, naopak se jim bude lépe shánět nabíječka na cestách, druhý případ je trochu méně pochopitelný. Šéf značky Zhao alespoň slíbil, že aktualizace na Android 7 přijde v druhém čtvrtletí letošního roku.

První pokusy s nočními fotkami. Výsledek není špatný.

Co je na první pohled mnohem méně poznat jsou změny v konstrukci a designu telefonu. Ty se projeví až poté, co jej vezme uživatel do ruky. Ačkoli rozměry novinky nejsou v zásadě nijak moc odlišné oproti předchůdci (jde o kosmetické změny v řádu maximálně desetin milimetru), působí Honor 6X v ruce mnohem tenčím a příjemnějším dojmem.

Záda jsou totiž výrazně zaoblená a boky telefonu hodně štíhlé, zaoblení navíc postupuje všemi směry. Plastové pruhy v horní a spodní části zad mnohem lépe lícují a telefon působí velmi dobrým dojmem. Na druhou stranu výrazněji vystouplá sestava fotoaparátu nemusí být každému po chuti, ale alespoň jasně odlišuje foťák od mírně zapuštěné čtečky.

Celkově působí Honor 6X jako velmi nadějný zástupce střední třídy smartphonů. Nic mu v zásadě nechybí a kromě staršího Androidu je to opravdu moderní kousek se vším všudy. V praxi jsme zvědavi na výkony dvojitého fotoaparátu; stalo se už obecným trendem, že telefony ve střední třídě se přibližují právě kvalitou snímků svým mnohem dražším sourozencům. Navíc u typu 5X foťák nepatřil k největším přednostem smartphonu.

A značka Honor, potažmo tedy mateřský Huawei, mají již s dvojitými foťáky docela dlouhé zkušenosti. Ačkoli první bylo již zmíněné HTC One M8, Honor přinesl duální foťák u svého špičkového modelu 6 Plus v závěru téhož roku. Teď tuto vymoženost přináší Honor poprvé u cenově dostupného a hodně nadějného modelu.