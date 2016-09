Pamatujete si všechny uvedené iPhony? Letošní iPhone 7 je už desátý

Apple iPhone tehdejší první muž Applu Steve Jobs poprvé oficiálně ukázal během konference MacWorld v lednu 2007. Podle některých zdrojů mohl být přitom telefon neplánovaně prozrazen dříve (více zde).

Telefon se do prodeje dostal v červnu téhož roku a ve světě chytrých telefonů skutečně způsobil malou revoluci. Jeho intuitivní ovládání a uživatelské prostředí, uzpůsobené pro ovládání prsty bylo prostě něco zcela jiného, než nabízel Microsoft se svými Windows Mobile. Displej byl kapacitní (běžný byl odporový), krylo jej sklo, takže stylusem z nějakého WM komunikátoru ovládat nešel. Ale to nebylo vůbec potřeba.

Na svou dobu měl iPhone oproti jiným smartphonům docela velký displej. 3,5 palce při HVGA rozlišení (320 × 480 bodů), to tehdy byly velmi slušné parametry. Bodoval také zpracováním, kdy sklu přes displej asistoval ocelový rámeček a hliníková záda. Jejich spodní část však tvořil plastový díl, aby nedocházelo k úplnému stínění antén bezdrátových modulů.

První iPhone popisujeme jako smartphone, ovšem nezbytná podmínka k tomu, abychom telefon mohli ověnčit přídomkem chytrý, je možnost do něj instalovat nové aplikace a značně tak vůči původnímu stavu rozšiřovat jeho schopnosti a možnosti.

Na prvním iPhonu však žádný aplikační portál nebyl, App Store byla hudbou budoucnosti. Kolem iPhonu však krátce po uvedení vznikla velká a velmi rychle se rozrůstající komunita, a tak vznikl neoficiální portál s aplikacemi jménem Cydia.

Tvůrci aplikací pro jiné operační systém pak začali své tituly pro iPhone nabízet formou webových aplikací. To samozřejmě nebylo ideální řešení.

První iPhone u nás nebyl oficiálně v prodeji a pokud si jej zájemce nechal poslat z USA, v našich podmínkách jej nebylo možné používat jako telefon. Možnostmi zablokovaný iPhone odpovídal přehrávači iPod touch.

Ke zprovoznění telefonních funkcí bylo třeba provést tzv. jailbreak. Tento zásah pak umožňoval na iPhonu spoustu věcí upravovat, měnit, instalovat z Cydie nejrůznější aplikace a podobně.

iPhone 3G: plastová záda a aplikační portál App Store

Následující rok v červnu Apple představil druhou generaci telefonu. Design sice zůstal podobný, záda však byla zaoblenější a celá z plastu. Přístroj dostal novou čipovou sadu, lepší 2MPix fotoaparát a jedno z hlavních vylepšení - podpora 3G datových přenosů - se promítla i do názvu.

Spolu s iPhonem 3G Apple spustil také zmiňovaný katalog aplikací jménem App Store. iPhone se tak stal skutečným smartphonem.

iPhone 3GS: „s“ jako speed (rychlost)

Následující rok Steve Jobs během pravidelné keynote uvádí iPhone 3GS. Na první pohled totožný přístroj jako jeho předchůdce. Vzhled telefonu zůstal zcela beze změny, stejně jako volba materiálů. Displej chránilo sklo, kolem se vinul ocelový rámeček a záda byla plastová.

Hlavní změny se tehdy odehrály uvnitř, model 3GS vsázel zejména na značně svižnější odezvu, kterou zaručoval 600MHz procesor (3G měl 412MHz CPU), operační paměť se zdvojnásobila na 256 MB. Vůbec poprvé iPhone dostal 32GB úložiště. Předchozí modely se nabízely jen v 8/16GB variantách. První generace se prodávala i se 4GB uživatelskou pamětí. Fotoaparát měl 3,15MPix snímač a naučil se automatickému ostření.

iPhone 4: retina displej a nepříjemná antennagate

Stalo se tradicí, že každý nový iPhone přicházel jednak s velkou aktualizací iOS, a také s novou generací čipové sady Apple Ax, kterou navrhovali přímo inženýři společnosti.

Srdcem „čtyřky“ tak byl čip Apple A4 a běžel na iOS 4.0. Zatímco první tři generace přístroje měly velmi podobný design i rozměry, iPhone 4 znamenal zlom.

Do té doby typická zaoblení vystřídaly ostré hrany, přístroj ztratil milimetry na šířku i v pase. Štíhlost 9,3 mm tehdy byla rekordní a iPhonu tak právem patřil titul dosud nejtenčího smartphonu.

Velkou obměnou prošel displej. Úhlopříčka 3,5 palce sice zůstala, Apple však na stejnou plochu vměstnal čtyřnásobek pixelů. Rozlišení 640 × 960 bodů znamenalo tehdy nevídanou jemnost 330 PPI.

Apple označoval panel jako Retina (sítnice) z důvodu, že zdravé oko při běžné pozorovací vzdálenosti asi 25 cm od displeje nebylo schopno rozpoznat jednotlivé pixely. Své tvrzení Apple stavěl na tzv. rozlišovací mezi lidského oka (více zde). Zmínit se patří i 5MPix fotoaparát, kterému nově za šera pomáhal blesk.

Život iPhonu 4 zpočátku zkomplikovala tzv. aféra Antennagate. Antény totiž byly umístěny přímo v kovovém rámečku, což při nesprávném držení způsobovalo problémy se signálem i v místech, kde jiné smartphony neměly problém. Jelikož rozhodně nešlo o ojedinělý problém, Apple tehdy uspořádal mimořádnou tiskovou konferenci, na které problém přiznal a zároveň dotčeným uživatelům nabídl řešení v podobě pouzdra zdarma (více zde).

iPhone 4S: 64 GB paměti a upovídaná asistentka

Model 4S byl prvním iPhonem, který světu poprvé neukázal Steve Jobs. V té době (říjen 2011) byl na zdravotní dovolené kvůli komplikacím s rakovinou slinivky a zastupoval jej dnešní šéf společnosti Tim Cook. Den po představení nového iPhonu Jobs umírá.

Platilo, že design se nelišil od předchozí generace, vyšší rychlost zajistila čipová sada A5, větší možnosti systému pak iOS 5. Šlo o vůbec první iPhone s dvoujádrovým procesorem (takt 1 GHz). Operační paměť zůstala u 512 MB, ale vůbec poprvé mohli zájemci sáhnout po 64GB variantě iPhonu.

Osmimegapixelový fotoaparát měl pixely velké 1,4 mikronu, jeho objektiv pak světelnost f/2,4. Novinkou byla možnost nahrávání FHD videí, „čtyřka“ uměla maximálně HD záznam. Vůbec poprvé uživatelům iPhonu začala také radit virtuální asistentka Siri.

iPhone 5: poprvé čtyřpalec

Pokud někdy iPhony v něčem zaostávaly za konkurencí, pak to byla velikost displeje. Například HTC One X, coby top model výrobce pro rok 2012 (uveden byl v únoru), měl 4,7palcový displej. To byl oproti jen pár měsíců starému iPhonu 4S s displejem úhlopříčky 3,5 palce prostě obrovský rozdíl.

V září 2012 proto Apple už musel reagovat a výsledkem byl 4palcový displej iPhonu 5. Spolu s větší úhlopříčkou nabobtnalo také rozlišení, a to na neobvyklých 640 × 1 136 obrazových bodů.

Telefon přišel na trh s iOS 5, tento model by přitom ještě mělo jít upgradovat na desítkovou verzi z iPhonu 7.

iPhone 5s: první 64bitový čip v mobilu

Této edici iPhonu patří prvenství v podobě použitého vůbec prvního mobilního čipu s podporou 64bitových instrukcí (Apple A7). První androidí smartphone s obdobným procesorem byl koncem roku 2014 HTC Desire 820, Apple měl tedy v tomto směru pořádný náskok (více zde). Qualcomm Snapdragon 410 totiž výkonu A7 nedosahoval.

Model 5s si zachoval stejné fyzické proporce (byl tenký jen 7,6 mm) a také takřka totožný design. Jedinou změnou byl v tomto ohledu nový prvek výbavy zvaný Touch ID, tedy snímač otisků prstů, který Apple integroval přímo do home tlačítka a překryl jej safírovým sklem. Kromě autentizace uživatele je možné snímač používat také k bezhotovostním platbám přes systém Apple Pay.

Čip Apple A7 přinesl modernější procesor, rychlejší grafiku i operační paměť. 8MPix fotoaparát měl větší plochu snímače (více světla při expozici), tím pádem se zvětšily i samotné světlocitlivé buňky. Blesk byl nově duální, každá dioda přitom emitovala jiné světlo, aby se dosáhlo nejlepšího možného výsledku. Novinkou byly také zpomalené záběry ve 120 snímcích za sekundu.

Spolu s tímto právoplatným nástupcem Apple uvedl také odlehčený model 5c. Přístroj měl čipovou sadu předchozí generace, a také pro značku netypické celoplastové tělo výrazných barev.

Apple sice vždy prodával desítky milionů iPhonů měsíčně, ovšem v kategorii střední třídy neměl svého zástupce. Spolu s aktuálním modelem ale vždy doprodával i předchozí generace. Model 5c měl firmě pomoci se lépe prosadit v cenové hladině okolo 15 tisíc korun. Za takové peníze však konkurence s Androidem uměla nabídnout mnohem více muziky.

iPhone 6: poprvé ve dvou velikostech

Září 2014 bylo pro iPhone milníkem. Apple sice dva různé modely iPhonu uvedl i o rok dříve, ovšem tentokráte uvedl dva dosti rozdílné modely. Verze 6 a 6 Plus přinesly opět zcela obměněný design, zmizely ostré hrany, a telefony částečně dorostly konkurenci s Androidem. Základní model dostal 4,7" displej, větší „plusko“ pak rovnou obrazovku úhlopříčky 5,5 palce.

Panely tradičně překrylo odolné sklo, boky a záda pak byly kompletně z hliníku. Výjimkou byly plastové proužky v horní i spodní části, které sloužily jako anténové oddělovače. Tento designový prvek přitom poprvé použilo HTC u svého modelu One M7 a zachovalo jej i u dalších generací včetně loňského modelu A9, jež se poměrně výrazně podobal iPhonům 6s (více zde).

Ačkoli hlavním rozdílem mezi modely 6/6 Plus byla jejich velikost, větší model měl navrch i v dalším aspektu, jeho 8MPix fotoaparát měl navíc optickou stabilizaci.

Tato generace iPhonů se musela popasovat hned s několika kauzami. Nejzávažnější z nich rozhodně byla tzv. bendgate, kdy si zejména majitelé většího modelu stěžovali, že se jim telefon při nošení v kapse u kalhot ohýbá (více zde).

Jiní uživatelé si zase zoufali nad špatnými výsledky fotoaparátu u většího iPhonu 6. Přístroje z vadné série dělaly rozmazané fotky, Apple tedy moduly u takových přístrojů jejich majitelům měnil zdarma (více zde).

I další aféra se týkala fotoaparátu, tentokráte ale čelního, u kterého se posunovala optika. To sice nemělo vliv na kvalitu pořízených selfie, nicméně Apple přesto u takových kusů nabízel buď výměnu displeje, jehož byl čelní foťák nedílnou součástí, a nebo rovnou celého telefonu (více zde).

Možná si vzpomenete také na kauzu, kdy se začalo mluvit o zabarvování plastových pruhů na zádech iPhonu při nošení v džínách (více zde).

iPhone 6s: jako první rozlišil sílu dotyku

Zatímco předchozí generace byla ve znamení zvětšování, u verze 6s se změny udály uvnitř. Přišla nová generace čipové sady Apple A9, kterou pro kalifornského giganta vyrobily společnosti Samsung a TSMC. Právě výroba různým procesem způsobila údajné rozdíly ve výkonu i výdrži baterie. Na světě tak byla tzv. chipgate.

Jelikož lepších výsledků dosahovaly kusy osazené čipem z produkce tchajwanského TSMC, zakázka na aktuální generaci A10 připadla této firmě údajně v celém rozsahu. Zajímavostí je, že zatímco androidy už měly osmijádrové procesory, Apple A9 si stále vystačil s dvoujádrovým CPU.

Spolu s rychlejším procesorem se mezigeneračně zdvojnásobila porce operační paměti na 2 GB. Displeje sice zůstaly parametrově shodné, velkou novinkou ale byla technologie 3D Touch. Ta umí rozpoznat sílu stisku displeje a podle toho na dotyk zareagovat. Ačkoli jako první takový displej ukázal Huawei u svého modelu Mate S, Apple jej nakonec předběhl a telefon citlivý na sílu stisku uvedl jako první.

Výrobce se poučil z nepříjemné kauzy bendgate a šasi iPhonů 6s zhotovil z pevnější slitiny 7000 aluminium series, zesílil také samotné stěny a proto byla tato edice iPhonů ve všech třech dimenzích o desetinky milimetru větší. Mírně narostla i hmotnost.

Testy třetích stran následně vyšší pevnost konstrukce v ohybu potvrdily. Překvapivý byl výsledek vodní lázně, kterou iPhony přežily, přestože žádný stupeň krytí oficiálně nesplňují (více zde).

Fotoaparát měl nově 12MPix snímač a dovedl pořizovat i 4K videa (rozlišení

2 160p). To iPhonům 6s stačilo, aby se zařadily k nejlepším fotomobilům.

iPhone SE: na první pohled nesmyslná odbočka

Uvést v roce 2016 poměrně drahý smartphone s úhlopříčkou 4 palce vypadalo na první pohled jako bláznivý nápad (více zde). Jenže Apple v podstatě nabídl výkon modelů 6s/6s Plus v rozměrech na dnešní dobu nevídaně kompaktních. SE tak dostalo SoC A9 spolu se 2 GB operační paměti, zdědil i 12MPix fotoaparát.

Dalo by se říci, že tento iPhone v podstatě nemá přímou konkurenci. Například zmenšená Sony Xperia Z5 Compact je sice pod kapotou stejně výkonná jako „dospělá“ Z5, ovšem proti iPhone SE je to přeci jen smartphone jiné velikostní úrovně (displej má úhlopříčku 4,6 palce).

iPhony 7: nový čipset i voděodolnost, duální foťák pro „plusko“

Tisková konference potvrdila očekávané. Opět přišly nové iPhony ve dvojí velikosti. Nepotvrdily se tak některé dřívější spekulace, že budou uvedeny rovnou tři verze. Takový scénář je však reálný pro příští rok (více zde).

Hnacím motorem novinek je SoC Apple A10 Fusion, vůbec poprvé tak iPhony dostávají čtyřjádrový procesor. Šestijádrová grafická karta pak naopak zůstává, stejně tak 2 GB operační paměti u menší z novinek. Verze Plus totiž podle benchmarku Geekbench i specifikace čínského telekomunikačního úřadu TENAA disponuje třemi gigabyty RAM.

Potvrzen byl naopak duální fotoaparát u většího z iPhonů. Dvojice objektivů dokáže fungovat jako 2× optický zoom, případně jako 10× digitální zoom. Vítaným vylepšením obou variant je pak splnění certifikace IP67, což znamená, že telefony přežijí 30minutovou vodní lázeň v hloubce 1,5 metru (čtěte podrobněji o nových iPhonech 7).