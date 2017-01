Handsfree rozptyluje řidiče stejně jako mobil u ucha, tvrdí studie

Vyplývá to z výsledků studie Queenslandské technické univerzity v australském Brisbane, která se zaměřila na bezpečnost silničního provozu. Doktor Shimul Haque v ní hledal odpověď na otázku, je-li vyřizování hovorů za volantem prostřednictvím handsfree opravdu bezpečné.

Ve studii se zaměřil na reakční doby řidičů ve chvílích, kdy během řízení používají handsfree, samotný mobil či je telefon nikterak nerozptyluje. Haque k tomuto účelu využil speciálního dopravního simulátoru queenslandského Výzkumného centra bezpečnosti silničního provozu. Díky tomu bylo možné účastníky studie vystavit totožné dopravní situaci zahrnující chodce pohybujícího se v periferním vidění řidiče a vstupujícího na přechod.

Z výsledků měření vyplývá, že reakční doba řidičů používajících mobil byla o 40 % pomalejší než u řidičů, které telefon během řízení nerozptyloval. Překvapením pak je, že stejně opožděné reakce byly zjištěny také u řidičů telefonujících prostřednictvím handsfree. Při rychlostí 40 km/h by tak telefonující řidiči na chodce zareagovali až po ujetí vzdálenosti 11 metrů.

Haque si všiml i toho, že telefonování mělo vliv i na chování řidičů při brzdění. Hovorem rozptýlení řidiči totiž na brzdový pedál šlapali mnohem prudčeji, kvůli neadekvátně rychlému zpomalení vozu tak v běžném provozu představují riziko i pro ostatní účastníky.

Na základě výsledků studie je tak Haque přesvědčen, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím reakce řidičů není samotné držení mobilu v ruce, ale zatížení lidského mozku telefonátem jako takovým. „Jinými slovy lidský mozek kompenzuje zvýšený příjem informací z mobilu tím, že vysílá vizuální informace do krátkodobé paměti,“ upřesnil s tím, že právě to by mohlo vést k tendenci nevnímat reálné objekty a tedy k roztržitosti řidičů.

Autor studie vysvětluje i to, proč řidiče podobně nerozptylují dialogy se spolujezdci. Je to dáno údajně tím, že osoby přítomné ve voze mohou reagovat na aktuální dění - při složité dopravní situaci přestanou například mluvit, řidičův mozek díky tomu není zatěžován jinými vjemy.

Haque se na základě výsledků studie bude snažit vyvolat diskuzi, zda jsou současné queenslandské zákony týkající se používání mobilů při řízení dostačující. Diskuze o problematice používání handsfree za volantem může nicméně překonat hranice australského Queenslandu, v mnohých zemích po celém světě jde totiž o legální způsob vyřizování hovorů při řízení - Českou republiku nevyjímaje.