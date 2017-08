Pixel 2 na prvním obrázku. Vypadá to na hodně konzervativní přístroj

Google nové Pixely představí až podzim, a tak je definitivní specifikace prozatím nejasná. Přesto se o novinkách už leccos ví. Tak především, Google by měl letos opět představit dva smartphony. Menší Pixel 2 bude klasický smartphone ze staré školy, který bude opět vyrábět tchajwanské HTC. Větší model naopak půjde cestou moderních trendů a vyrobí ho jihokorejské LG.

Vstup Googlu na trh se smartphony se u prvních generace Pixelů podle všeho příliš nevyvedl. Google měl od září do dubna prodat pouze něco málo přes dva miliony kusů. Nové modely to mohou změnit. Jeden bude cílit na konzervativní klientelu. Druhý větší na ty, kteří si potrpí na moderní prvky výbavy, jako je displej přes celé čelo telefonu.

První obrázek základního Pixelu, které bude vyrábět HTC, zveřejnil server VentureBeat. Jak nepříliš kvalitní obrázek ukazuje, jde o smartphone ze staré školy s velkými rámečky okolo displeje. Výhodou bude přítomnost stereo reproduktorů na čele telefonu. S těmi má pod označením BoomSound HTC zkušenosti.

Proti současným trendům jde i fotoaparát, který nebude dvojitý. Google volí obdobnou strategii jako Apple, kdy dvojitý fotoaparát nabídne pouze větší Pixel XL 2. Na kvalitu snímků by to nemělo mít vliv, jen nebudou k dispozici hrátky s hloubkou ostrosti.

Přes svoji staromilskou koncepci dostane základní Pixel několik novot. Pozitivní novinkou bude na dotyk citlivý rámeček. Ten vyvinulo právě HTC a má ho nový model U11. Pro řadu uživatelů pak bude negativní novinkou opět po vzoru vrcholných smartphonů HTC absence audio konektoru jack 3,5 milimetru.

Inovací neprojde ani čtečka otisků prstů. Ta zcela jistě nebude integrována do displeje, ale najde si místo na zádech telefonu. On by se vešel i pod displej, jenže tam bude umístěn jeden ze dvou zmiňovaných reproduktorů.