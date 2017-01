Pixel 2 od Googlu bude ještě dražší, ale vznikne i dostupnější model

Podle serveru 9to5google má být nový Pixel 2 ještě dražší než současné modely a to nejméně o 50 dolarů (tedy 1 250 korun). Příplatek se nezdá vysoký, ale už základní Pixel se ve Spojených státech prodává za 700 dolarů (17 500 korun bez daně). Větší provedení Pixel XL stojí 800 dolarů (20 000 korun bez daně).

Pixel 2 by měl navazovat na větší model XL a podle predikcí by tak měl stát nejméně 850 dolarů. To je v přepočtu 21 400 korun ovšem bez místní daně. Pokud bychom k ceně připočetli tuzemskou DPH, tak by smartphone stál téměř 26 000 korun. To je ale jen teoretická situace, Google na českém trhu smartphony oficiálně neprodává.

Google si je toho vědom a podle zmiňovaného serveru chystá ještě jeden nový Pixel označovaný jako Pixel 2B. Ten by měl být o poznání levnější, čemuž bude odpovídat i chudší výbava. Google s ním chce zaujmout na méně náročných a rozvojových trzích.

Hlavní Pixel 2 by měl dostat odolnou konstrukci, která u současných modelů chybí. Google údajně zkouší hned několik procesorů a to jak od Qualcommu, tak od Intelu. Další z výrobců procesorů, tchajwanský MediaTek, údajně z možných dodavatelů procesorů vypadl.

Google se má u chystaného Pixelu 2 zaměřit na kvalitu fotoaparátů. Ty už jsou špičkové i u současných modelů, ale v tom novém mají být ještě lepší. Novinka by měla produkovat výborné snímky i za špatných světelných podmínek. Rozlišení fotoaparátu narůst nemá, ale objevit se mají nové doplňkové funkce.

Výrobce by měl novinky představit v obvyklém termínu, takže s druhou generací Pixelů se oficiálně seznámíme na podzim. V tu dobu už budou v prodeji nejlepší modely všech konkurentů, včetně nových iPhonů.